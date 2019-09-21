С Кубы массово бегут футболисты. Они придумали хитрый способ покинуть страну

За последние десять месяцев национальные сборные Кубы разных возрастов покинули 27 футболистов. Как они это делают? Попросту остаются в чужой стране во время выездных игр. 11 октября кубинская сборная приедет в Вашингтон на матч против сборной США, где снова могут дезертировать несколько футболистов.

Куда бегут футболисты?

В основном, в США. Единственное исключение — 7 сентября, когда сборная Кубы проиграла в гостях Канаде со счётом 0:6, а пять кубинских футболистов исчезли из расположения команды и отправились в неизвестном направлении.

Ранее этим летом после игры с Мексикой (0:7) в США из сборной Кубы сбежал капитан команды Ясмани Лопес. В июле шесть футболистов дезертировали в аэропорту Нью-Йорка перед отлётом на Виргинские острова, где проходил предолимпийский турнир. Наконец, в ноябре 2018 года в Брэдентоне, штат Флорида, свою команду покинули 12 дезертиров во время турнира до 17 лет.



С 2002 года свои сборные покинули более 50 кубинских футболистов. В том числе, две женщины. Лишь 11 человек решили остаться в Канаде, тогда как все остальные выбирали США.

В 2012 году, когда четыре игрока с острова дезертировали в Торонто, ФИФА сообщила, что серьезно обсудит эту ситуацию с кубинскими властями. Год спустя, во время поездки в Гавану, тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер отказался сообщить, обсуждал ли он этот вопрос с кубинским правительством. Несмотря на большое количество кубинских дезертиров, реакции нет и от КОНКАКАФ. Там просто не обращают внимание на эту тенденцию.

Луис Хавьер Парадела

Запомните это имя. В начале сентября кубинский футболист впервые сыграл в футбольной лиге Соединенных Штатов, не будучи дезертиром. Им был как раз Парадела.



То был его дебют за футбольный клуб«Рино 1868», который выступает в Объединенной футбольной лиге (USL), второй в США после MLS.

Кубинец приехал играть в США благодаря американской визе. Сначала он перешёл в клуб из Гватемалы, где являлся футболистом клуба «Университет Сан-Карлос». «Рино» официально вёл переговоры с этой командой о заключении трёхмесячного соглашения. Трансфер был осуществлён легально и футболист переехал в штаты. Надеется сыграть против Соединенных Штатов в следующем месяце.