18-летний игрок «Челси» будет зарабатывать почти как Азар. Как ему это удалось?

Что случилось?

«Челси» продолжает поощрять свою талантливую молодёжь новыми долгосрочными контрактами. Ранее «синие» переподписали 20-летнего хавбека Мэйсона Маунта, теперь пришла очередь 18-летнего вингера Калумма Хадсона-Одои. Недавно клуб заключил с игроком новое пятилетнее соглашение.

Как утверждает Goal.com, впредь в «Челси» Хадсон-Одои будет получать £ 150 тыс. в неделю (€ 170 тыс.), что практически в 7 раз больше его прежней зарплаты (£ 22 тыс.). Если же футболист продолжит развиваться и отлично проявлять себя на поле, его ждут бонусы (зарплата хавбека может увеличиваться до £ 180 тыс. (почти € 205 тыс.)).

Чтобы было легче оценить масштаб этой сделки, предлагаю ознакомиться с суммой зарплаты Эдена Азара в «Реале». По информации ABC, бельгиец зарабатывает в Мадриде € 188 тыс. в неделю.

Кто такой Хадсон-Одои?

Каллум – воспитанник академии «Челси». В системе клуба он оказался в 8 лет. Минуя все молодёжные команды, где Хадсон-Одои всегда был в числе лидеров, вингер наконец стал игроком взрослого «Челси».

Каллум Хадсон-Одои



Возраст: 18 лет.

Гражданство: Англия.

Амплуа: левый вингер (атакующий полузащитник, правый вингер)

Клуб: «Челси»

Рост: 177 см.

Карьера: «Челси» (2017 – н.в).

Достижения: обладатель Кубка Англии – 2018, чемпион Лиги Европы – 2019.

Дебют англичанина за «синих» случился в январе 2018 года. Антонио Конте выпустил Каллума на последние 10 минут матча Кубка Англии с «Ньюкаслом», когда лондонцы уже вели 3:0. В том сезоне итальянец ещё трижды предоставлял молодому хавбеку шанс проявить себя.



С приходом Маурицио Сарри в «Челси» у Одои появилась регулярная игровая практика. Особенно часто специалист начал задействовать вингера в составе во второй половине сезона. За это Каллум благодарил наставника удачными результатами. За 9 матчей Лиги Европы он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Тогда молодой англичанин порой смотрелся даже лучше, чем Педро и Виллиан.

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Неудивительно, что в середине марта 2019 года игрок получил свой первый вызов во взрослую сборную страны для участия в отборочных матчах к Чемпионату Европы. В игре с Чехией Гарет Саутгейт выпустил футболиста на 20 минут. Таким образом Хадсон-Одои в возрасте 18 лет 135 дней стал самым молодым дебютантом в истории английской национальной команды.

«У тебя даже нет галочки в «Твиттере», подтверждающей подлинность аккаунта, а ты уже вызываешься в сборную Англии. Вот это жизнь, парень», — шутил тогда Рахим Стерлинг.

Парень действительно так хорош?

В этом сезоне вы ничего не слышали о Хадсоне-Одои только потому, что сейчас полузащитник восстанавливается после травмы. В апреле в матче с «Бёрнли» у Каллума случился разрыв ахиллового сухожилия. В результате футболист выбыл из строя на длительный срок.



Однако несмотря на травму игрока, на трансферном рынке за него развернулась настоящая борьба. Интерес к полузащитнику проявляли «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Бавария». При этом мюнхенский клуб действовал особенно настырно, несколько раз повышая сумму предложения по футболисту.



Тем не менее «Челси» сумел сохранить своего воспитанника. В этом сезоне на него серьёзно рассчитывает Фрэнк Лэмпард. Английский специалист сулит Одои лидерство в команде, а также отзывается о нём, как о футболисте с потенциалом мирового уровня.

Хадсон-Одои действительно очень талантлив. Он обладает отличной техникой, скоростью и потрясающим дриблингом. На фланге Каллум без проблем может накрутить минимум одного игрока. Причём полузащитник способен обыгрывать соперников не только на скорости, но и с места. Такое умение особо полезно против команд с низким блоком обороны, против которых важно уметь молниеносно создавать численное преимущество в определённых зонах.



Также вингер умело пользуется коротким пасом. Передачи в касание, стенки и отыгрыши ему даются без проблем.



Удар Хадсона на фоне других развитых умений смотрится немного невзрачно. Однако для амплуа Каллума это не столь важно. Тем более парню всего 18 лет. Времени для развития предостаточно.

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Когда ждать возвращения Одои в строй?

Около недели назад вингер впервые появился на поле в официальном матче после травмы. Хадсон получил 60 минут игрового времени за дубль «Челси» против резервной команды «Брайтона». В том матче Каллум отметился голевым пасом и вдоволь повозил своих соперников.



К игре с «Ливерпулем» англичанина вряд ли стоит ждать даже в заявке. Но в ближайшее время Хадсон-Одои точно вернётся в строй.