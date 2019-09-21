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Ахмат – Крылья Советов – 1:1, 21 сентября 2019, спасение Глушакова

Глушаков сделал супер-сейв в стиле Чернова!
Богдан Горбунов
Глушаков сделал супер-сейв в стиле Чернова! В РПЛ зарождается новый тренд
В падении полузащитник красиво выбил мяч с ленточки ворот.
Футбол / РПЛ 0

В 10-м туре РПЛ «Ахмат» принимал в Грозном самарские «Крылья Советов». К началу второго тайма хозяева вели — 1:0, а матч уныло близился к завершению.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
21 сентября 2019, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Понсе – 27'   1:1 Карпов – 90+4'

К счастью, на 62-й минуте случился эпизод, который наконец развеял тоску на поле. После подачи углового Соболев головой нанёс удар по воротам «Ахмата» – Резван Уциев, подставившись под мяч, подстраховал вратаря. Затем началась суматоха в штрафной площади. Спустя буквально секунду футболисты «Крыльев» всё-таки выгрызли мяч, после чего Максим Карпов в упор расстреливал пустые ворота.

Казалось, что гол неминуем. Однако Денис Глушаков в этот момент проявил чудеса реакции. Полузащитник удачно подстроился под мяч и в падении выбил его с ленточки. Похоже, у Евгения Чернова из «Ростова» появился конкурент!

Спасение Чернова — лучший момент тура в РПЛ. Ничего круче уже точно не случится!
Дважды бросившись под мяч на линии ворот, он сохранил «Ростову» победу над «Локомотивом».

Забавно, что Глушакову в его карьере уже не в первый раз приходится демонстрировать навыки игры на ленточке. В ноябре 2017 года в товарищеском матче России с Испанией хавбек даже ненадолго стал вратарем. В добавленное время игры Лунёв получил серьёзную травму, после чего его унесли с поля. К тому моменту все замены Черчесов исчерпал, поэтому место в воротах должен был занять полевой игрок.

Отобрав вратарский свитер у Кокорина, который тоже хотел встать в рамку, место Лунёва занял Глушаков. Тогда на непривычной позиции полузащитник простоял несколько секунд и едва не привёз, выбив мяч точно на нападающего. Тем не менее обошлось.

В сегодняшнем же матче для Глушакова всё закончилось не так радужно. Футболисты «Ахмата» отстоять победу так и не смогли. На 93-й минуте после передачи Зиньковского с правого фланга Карпов отправил мяч в пустые ворота и сравнял счёт.

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