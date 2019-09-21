Эпичный промах Попова. Как такое возможно?!

Матч против «Тамбова» полузащитник «Ростова» Ивелин Попов запомнит надолго. На 37-й минуте встречи 10-го тура РПЛ болгарский футболист имел кучу свободного пространства, вагон времени и мог легко забивать в пустые ворота. Но Попов решил иначе и запустил мяч над перекладиной.
Практически сразу игроки «Тамбова», уступавшие к тому моменту со счетом 0:1, смогли отыграться. Забракованный несколько раз «Спартаком» Георгий Мелкадзе воспользовался ошибкой защитника Дмитрия Чистякова, вышел на рандеву с вратарём и не без помощи рикошета отправил мяч в сетку.
Такое уже бывало?
31 августа в матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» приезжал в гости к московскому «Локомотиву». В концовке встречи подопечные Валерия Карпина вели со счетом 2:1 и находились под жёстким давлением москвичей. Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич находился в похожей ситуации и мог сравнивать счёт, но в дело вмешались удача и Никита Чернов. Защитник непостижимым образом спас команду, став героем и одновременно сделав форварда главным неудачником. Но теперь Попов переплюнул даже его.
Кстати, не стоит забывать о родоначальнике тренда. В 2010 году полузащитник всё того же «Локомотива» Алан Гатагов показал, как не следует бить в пустые ворота с близкого расстояния.
Увы, этот пример помог не всем.
- 21 сентября 2019
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