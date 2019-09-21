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«Тамбов» – «Ростов» — 2:1, 21 сентября 2019, голы Георгия Мелкадзе

«Тамбов» – «Ростов» — 2:1, голы Георгия Мелкадзе
Богдан Горбунов
Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём, сразу два гола!
Чудеса в Премьер-Лиге.
Футбол / РПЛ 0

Только мы отошли от фееричного первого гола в РПЛ воспитанника «Спартака» Александра Ломовицкого, как другой выпускник академии «красно-белых» Георгий Мелкадзе преподнёс очень неожиданный сюрприз.

Ломовицкий наконец-то забил свой первый гол в РПЛ. Да какой!
Сегодня мы стали свидетелями невероятного события. Возможно, Тула воспитает для «Спартака» ещё одного лидера.

Сегодня, 21 сентября в матче против «Ростова» форвард, арендованный «Тамбовом», наконец-то забил свой первый, а спустя несколько минут и второй мяч в РПЛ!

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
21 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Шомуродов – 27'   1:1 Мелкадзе – 38'   2:1 Мелкадзе – 61'

На 38-й минуте игры Мелкадзе обокрал Чистякова, добежал до штрафной площади, обыграл Сиггурдсона, а затем пробил по воротам. Ударившись о ногу защитника, мяч залетел в сетку. Когда форвард праздновал гол, от избытка эмоций он даже закрыл лицо руками, будто, не поверив в своё счастье.

Во втором тайме нападающему выпал ещё один, более весомый повод порадоваться. На 61-й минуте Мелкадзе получил мяч от партнёра и немного продвинулся к воротам, после чего из-за пределов штрафной низом покатил точно в ближний угол ворот. Таким образом нападающий не только оформил дубль, но и добыл волевую победу для своей команды. «Тамбов» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Для Мелкадзе этот день наверняка запомнится надолго. Нападающий спустя 40 матчей РПЛ, всё же смог отличиться в 41-м. Возможно теперь карьера Георгия наконец наладится, он обретёт уверенность в себе и начнёт регулярно забивать. Давно пора!

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