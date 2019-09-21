Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём, сразу два гола!

Только мы отошли от фееричного первого гола в РПЛ воспитанника «Спартака» Александра Ломовицкого, как другой выпускник академии «красно-белых» Георгий Мелкадзе преподнёс очень неожиданный сюрприз.

Ломовицкий наконец-то забил свой первый гол в РПЛ. Да какой! Сегодня мы стали свидетелями невероятного события. Возможно, Тула воспитает для «Спартака» ещё одного лидера.

Сегодня, 21 сентября в матче против «Ростова» форвард, арендованный «Тамбовом», наконец-то забил свой первый, а спустя несколько минут и второй мяч в РПЛ!

На 38-й минуте игры Мелкадзе обокрал Чистякова, добежал до штрафной площади, обыграл Сиггурдсона, а затем пробил по воротам. Ударившись о ногу защитника, мяч залетел в сетку. Когда форвард праздновал гол, от избытка эмоций он даже закрыл лицо руками, будто, не поверив в своё счастье.

Во втором тайме нападающему выпал ещё один, более весомый повод порадоваться. На 61-й минуте Мелкадзе получил мяч от партнёра и немного продвинулся к воротам, после чего из-за пределов штрафной низом покатил точно в ближний угол ворот. Таким образом нападающий не только оформил дубль, но и добыл волевую победу для своей команды. «Тамбов» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Для Мелкадзе этот день наверняка запомнится надолго. Нападающий спустя 40 матчей РПЛ, всё же смог отличиться в 41-м. Возможно теперь карьера Георгия наконец наладится, он обретёт уверенность в себе и начнёт регулярно забивать. Давно пора!