Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём, сразу два гола!

Только мы отошли от фееричного первого гола в РПЛ воспитанника «Спартака» Александра Ломовицкого, как другой выпускник академии «красно-белых» Георгий Мелкадзе преподнёс очень неожиданный сюрприз.
Сегодня, 21 сентября в матче против «Ростова» форвард, арендованный «Тамбовом», наконец-то забил свой первый, а спустя несколько минут и второй мяч в РПЛ!
На 38-й минуте игры Мелкадзе обокрал Чистякова, добежал до штрафной площади, обыграл Сиггурдсона, а затем пробил по воротам. Ударившись о ногу защитника, мяч залетел в сетку. Когда форвард праздновал гол, от избытка эмоций он даже закрыл лицо руками, будто, не поверив в своё счастье.
Во втором тайме нападающему выпал ещё один, более весомый повод порадоваться. На 61-й минуте Мелкадзе получил мяч от партнёра и немного продвинулся к воротам, после чего из-за пределов штрафной низом покатил точно в ближний угол ворот. Таким образом нападающий не только оформил дубль, но и добыл волевую победу для своей команды. «Тамбов» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.
Для Мелкадзе этот день наверняка запомнится надолго. Нападающий спустя 40 матчей РПЛ, всё же смог отличиться в 41-м. Возможно теперь карьера Георгия наконец наладится, он обретёт уверенность в себе и начнёт регулярно забивать. Давно пора!
- 21 сентября 2019
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