Грустный Дзюба, провальная «Барселона», спаситель Глушаков и рекорд «Сити». Главное — в обзоре дня.

Интересно, кого уволят раньше — Кононова или Вальверде? «Барселона» в кризисе

«Ахмат» упустил победу над «Крыльями», пропустив на 94-й минуте

В матче 10-го тура Российской премьер-Лиги «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Ахмата» Андрес Понсе, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 27-й минуте. В компенсированное время встречи, на 94-й минуте, ничью для своей команды добыл защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов.

Глушаков сделал суперсейв в стиле Чернова! В РПЛ зарождается новый тренд В падении полузащитник красиво выбил мяч с ленточки ворот.

«Тоттенхэм» проиграл «Лестер Сити» в гостевом матче АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил с подачи форварда «шпор» Сон Хын Мина. Во втором тайме, на 69-й минуте, португальский защитник «Лестера» Рикарду сравнял счёт. В концовке встречи, на 85-й минуте, полузащитник Джеймс Мэддисон вывел хозяев вперёд в счёте.

«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» пять голов к 18-й минуте. Это рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги в домашнем матче 6-го тура с «Уотфордом».

Уже к 18-й минуте «горожане» забили сопернику пять голов, не пропустив при этом ни разу. Как сообщает Opta в «Твиттере», никому ранее в истории этого соревнования не удавалось так быстро повести со счётом 5:0.

«Ман Сити» установил новый рекорд. Пять мячей за 18 минут, разгромлен «Уотфорд» Маркировка 18+.

Во втором тайме Силва оформил хет-трик, поразив ворота соперника на 48-й и 60-й минутах. На 85-й минуте хозяева забили вновь – отличился хавбек Кевин Де Брёйне.

Шомуродов стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов открыл счёт в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». 24-летний узбекистанец отличился на 27-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова.

Для Шомуродова этот гол стал уже восьмым в чемпионате России в нынешнем сезоне. Форвард вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира, оставив позади нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, в активе которого семь мячей.

Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём сразу два гола! Чудеса в Премьер-Лиге.

До перерыва счёт сравнял форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе. На 61-й минуте Мелкадзе оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гурам Тетрашвили.

Эпичный промах Попова. Как такое возможно?! Это даже хуже, чем Джорджевич.

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ со счётом 5:0, Сутормин оформил дубль

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Сине-бело-голубые вышли вперёд на 58-й минуте благодаря точному удару защитника Бранислава Ивановича. На 65-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Алексей Сутормин. Спустя 10 минут хавбек оформил дубль. В концовке матча, на 82-й и 87-й минутах, отличились полузащитники «Зенита» Роберт Мак и Олег Шатов.

«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

Под занавес встречи счёт мог стать 6:0, однако гол нападающего Артёма Дзюбы был отменён из-за офсайда после просмотра судьёй видеоповтора.

«Боль. Разочарование. Несправедливость». Дзюба пошутил над видео с собой

«Монако» с Головиным продлил серию без побед, сыграв вничью с «Реймсом»

В 6-м туре французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счётом 0:0.

В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек провёл на поле весь матч.

«Монако» по-прежнему не может одержать победу в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Команда трижды сыграла вничью, а в остальных встречах потерпела поражение.

«Монако» затягивает на дно. Команда Головина не знает, как играть без мяча Монегаски выигрывали 2:0, но потерпели поражение в сумасшедшей игре с «Марселем».

«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с «Фортуной», забив три гола в концовке

В матче 7-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Фортуну». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Первый гол забил полузащитник «Фортуны» Марк Димерс на 25-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Витесса» Тим Матавж. Спустя три минуты гости снова вышли вперёд — отличился защитник Мартин Анга-Лётшер. В концовке матча форвард хозяев Брайан Линссен оформил дубль. В компенсированное время ещё один мяч в ворота «Фортуны» отправил хавбек Матуш Беро.

«Барселона» проиграла «Гранаде», Месси провёл на поле один тайм

В 5-м туре испанской Примеры «Гранада» принимала «Барселону». Матч состоялся на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершился со счётом 2:0.



В начале встречи хозяевам удалось отличиться быстрым голом — на 2-й минуте забил полузащитник Рамон Азиз. В середине второго тайма, на 66-й минуте, преимущество «Гранады» удвоил хавбек Альваро Вадильо, реализовавший пенальти.



Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси, недавно восстановившийся после травмы, полученной ещё в начале августа, провёл на поле весь второй тайм, выйдя на замену после перерыва.