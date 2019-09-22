«Меня зовут Балу». Пёс игрока «Барселоны» набирает популярность в «Инстаграме»

Сегодня в Сети можно найти множество аккаунтов, которые принадлежат домашним животным. Многие из них имеют миллионы подписчиков и становятся настоящими звёздами. Герой этой публикации – пудель Балу. Пёс живёт в семье полузащитника испанской «Барселоны» Серхи Роберто и модели Корал Симанович.

Аккаунт существует с ноября 2016 года. За это время на Балу подписались чуть более 60 тыс. человек. В описании его профиля говорится: «Добро пожаловать в мой мир, меня зовут Балу». Стоит признать, развлечений у него предостаточно.



Балу путешествует. Предпочитает передвигаться на самолёте.

Отдыхает на пляже.

Пёс он общительный, поэтому любит заводить новые знакомства.

В свободное время питомец Роберто любит принимать участие в фотосессиях. Разве не красавец?

Подписан Балу всего на три профиля. Его интересует жизнь Роберто, его жены Корал и одной симпатичной особы. Да, у пуделя есть подружка. Зовут её Моча. Она делает Балу ещё более счастливым.

Даже личный автомобиль имеется. Всё по высшему классу.

На свадьбе Роберто и Симанович, которая состоялась в 2018 году, Балу и Моча были главными гостями. Можно даже назвать их свидетелями молодожёнов.

Любовь? Всё в этом мире возможно!

А теперь пора закругляться и ложиться спать. Балу желает всем спокойной ночи.