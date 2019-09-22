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Красота дня — жена Алексея Сутормина, фото

Красота дня — жена Алексея Сутормина, фото
«Чемпионат»
Кому Сутормин отправил воздушный поцелуй после дубля за «Зенит»
Жена полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Марина привыкает к Санкт-Петербургу.
Футбол / РПЛ 0

Алексей Сутормин — один из самых обсуждаемых футболистов в последние несколько месяцев. Сначала он круто играл за «Оренбург», потом предпочёл «Зениту» «Рубин», а через несколько дней всё-таки перешёл из «Рубина» в питерский клуб, спровоцировав волну обсуждения и неодобрения со стороны общественности. В «Зените» Сутормин не стал игроком основы, пока он чаще выходит со скамейки. Но в этом туре оформил дубль в ворота «Рубина», выйдя на замену, и отпраздновал оба гола таким способом. В своём «инстаграме» Алексей объяснил, почему праздновал именно так.

Возможно, этот дубль поможет Сутормину чаще выходить в старте.

Помогает справляться с давлением и принимать важные решения Алексею его жена — Марина Сутормина. Марина занимается модельными съёмками. Совсем недавно Алексей и Марина сыграли свадьбу и выглядят счастливой парой.

«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили
Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.
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