Кому Сутормин отправил воздушный поцелуй после дубля за «Зенит»

Алексей Сутормин — один из самых обсуждаемых футболистов в последние несколько месяцев. Сначала он круто играл за «Оренбург», потом предпочёл «Зениту» «Рубин», а через несколько дней всё-таки перешёл из «Рубина» в питерский клуб, спровоцировав волну обсуждения и неодобрения со стороны общественности. В «Зените» Сутормин не стал игроком основы, пока он чаще выходит со скамейки. Но в этом туре оформил дубль в ворота «Рубина», выйдя на замену, и отпраздновал оба гола таким способом. В своём «инстаграме» Алексей объяснил, почему праздновал именно так.

Возможно, этот дубль поможет Сутормину чаще выходить в старте.

Помогает справляться с давлением и принимать важные решения Алексею его жена — Марина Сутормина. Марина занимается модельными съёмками. Совсем недавно Алексей и Марина сыграли свадьбу и выглядят счастливой парой.