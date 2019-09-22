Жардиму пора опять собирать чемоданы. Похоже, «Монако» нашёл нового тренера

«Монако» как будто застрял в прошлом сезоне, словно герой какого-нибудь фантастического фильма. После шести туров чемпионата Франции команда полузащитника сборной России Александра Головина занимает предпоследнее, 19-е место с тремя очками. В субботу вечером монегаски сыграли вничью с «Реймсом», продлив безвыигрышную серию со старта сезона.

Какая проблема появилась у «Монако»?

В матче с «Реймсом» Леонарду Жардим поменял тактическую схему, сыграв в три центральных защитника. Наверное, отчасти это было связано с ситуацией вокруг самого португальца. Перед матчем появилась информация, что тренера уволят в случае поражения, так что не уступить на чужом поле для Жардима, наверное, оказалось важнее, чем выиграть. В предыдущих пяти турах «Монако» пропустил 14 мячей, а в Реймсе впервые в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл на ноль. Значит, решение оправдало себя. Казнь отложена, но вряд ли надолго. Тренерская голова скоро полетит.

Жардим натянул одеяло на свою пока ещё целую голову – оголились ноги. Баланса команде по-прежнему недостаёт. Если в обороне тренер смог навести хоть какой-то порядок, то атака замолчала. До этого монегаски забили семь мячей за три матча, а в Реймсе были нули при всего лишь четырёх ударах в створ ворот соперника. Новая проблема возникла прежде всего из-за травм нападающих – Виссама Бен-Йеддера и Ислама Слимани, на счету которых шесть из семи голов «Монако» в чемпионате. Очевидно, это тоже повлияло на тактический выбор Жардима.

«Монако» затягивает на дно. Команда Головина не знает, как играть без мяча Монегаски выигрывали 2:0, но потерпели поражение в сумасшедшей игре с «Марселем».

Как Головин сыграл с «Реймсом»?

Когда прозвучал финальный свисток, Головин был так разочарован, словно только что проиграл финал Лиги чемпионов. За 15 минут до конца полузащитник сборной России создал, пожалуй, самый опасный момент «Монако» в матче с «Реймсом». Александр нанёс отличный удар под перекладину почти от линии штрафной, но сербский голкипер хозяев Предраг Райкович совершил красивый сейв – перевёл мяч на угловой.

Жардим использует Головина то на флангах полузащиты, то в центре поля. Похоже, нет какой-то одной позиции, на которой португальский тренер видит россиянина. Вряд ли это идёт на пользу экс-«армейцу», хотя универсализм – ценное качество любого футболиста.

От статистического сайта Sofascore.com российский полузащитник получил невысокую оценку за матч с «Реймсом» – 6,4 балла. Из игроков основы хуже выступил только Желсон Мартинш. Головин совершил 54 касания мяча, отдал 24 передачи при 80% точности, сделал один ключевой пас и нанёс три удара (один в створ). Кроме того, на счету Александра одна успешная обводка за три попытки, а также три из 13 выигранных единоборств. Он четыре раза сфолил и заработал на себе два фола.

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Кто может заменить тренера Жардима?

Вторая за год отставка Жардима из «Монако» может состояться во время паузы на матчи сборных в октябре. До этого времени монегаски проведут ещё две домашние игры в чемпионате Франции – с «Ниццей» (24 сентября) и «Брестом» (28 сентября). По слухам, руководство изучало варианты с назначением Арсена Венгера, Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти, тем не менее самый реальный кандидат – Клод Пюэль.

Для 58-летнего специалиста это будет второй приход в «Монако» как тренера. Пюэль вообще не случайная фигура. Воспитанник клуба, он всю карьеру отыграл за монегасков на позиции опорного полузащитника. Тренировать начинал тоже здесь. В январе 1999-го возглавил команду, а на следующий сезон привёл её к чемпионству. Однако летом 2001-го с ним не продлили контракт, так что Клод вынужден был уйти после 24 лет в «Монако». Потом он тренировал «Лилль», «Лион», «Ниццу», «Саутгемптон» и «Лестер». С февраля 2019-го, когда покинул Англию, находится без работы. Пюэль признавался, что хотел купить Головина в «Лестер», однако российский полузащитник перебрался в «Монако».