Этот «Интер» очень хорош. Он разобрался с «Миланом» и возродил интерес к Серии А

Главное дерби этих выходных: «Милан» – «Интер». Команда Конте изначально считалась фаворитом. Даже несмотря на то, что у неё была дополнительная нагрузка посреди недели – матч ЛЧ против «Славии» (1:1). Как известно, «Милан» от еврокубков в этом сезоне отстранен из-за нарушения финансового фейр-плей.
Победа «Интера» над «Миланом» со счетом 2:0 не отражает реальное соотношение сил на поле. Счет должен был оказаться крупнее. Достаточно сказать, что «Интер» три раза попал в каркас ворот (две штанги, одна перекладина). Справедливости ради, и «Милан» один раз пробил в штангу. Но вот в створ ворот он не ударил ни разу за матч.
Прежде всего «Интер» был настолько лучше соперника за счет высокого прессинга. Больше половины попыток отбора и перехватов в первом тайме случились на чужой половине поля. Счёт по пасам в атакующей трети до перерыва: 34:94. Впечатляет, что ни одна из 94 передач «Интера» не была отдана назад!
Очень понравился Годин. Уругваец читал игру и страховал партнеров. Такое ощущение, что он пришел в команду не этим летом, а уже давно. Во втором тайме «Интер» немного сдулся, и Конте поменял схему. Символично, что голы «нерадзурри» забили именно те два футболиста, которые устроили стычку на этой неделе. По информации La Gazzetta dello Sport, в перерыве матча «Интер» – «Славия» в раздевалке повздорили Брозович и Лукаку. В субботу последний замкнул головой навес с фланга, словно рядом и не существовало защитника.
Такое ощущение, что Конте решил в этом сезоне сделать ставку не на Лигу чемпионов, а на Серию А. Спустя 560 дней «Интер» сбросил «Ювентус» с первой строчки в таблице. Только у одной команды 12 очков после четырех туров в этом сезоне чемпионата Италии. Ближайшие три соперника «Интера» в Серии А:
5-й тур: «Лацио» (дома)
6-й тур: «Сампдория» (в гостях)
7-й тур: «Ювентус» (дома)
Турнирная таблица Серии А.
Если так продолжится и дальше, то встреча в седьмом туре станет фантастически интересной. Возможно, мы однажды проснемся и с удивлением выясним, что чемпионом стал не «Ювентус».
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