Мелкадзе – не один такой! 5 самых известных длительных безголевых серий в РПЛ

Вчерашний игровой день был богат на интересные события. Глушаков сделал суперсейв в стиле Чернова, Попов совершил невероятный промах, Сутормин забил бывшему клубу, и, главное – Георгий Мелкадзе наконец прервал свою безголевую серию в РПЛ, вколотив сразу два мяча в ворота «Ростова».

Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём сразу два гола! Чудеса в Премьер-Лиге.

В РПЛ нападающий не мог отличится в течение 40 матчей (1504 минуты). Но даже такой показатель рекордным не стал.

Вспоминаем ещё пять самых известных длительных голевых засух форвардов в чемпионате России.

Артём Дзюба – 12 матчей, 1129 минут

После удачного домашнего чемпионата мира и старта в РПЛ 18/19 Дзюба неожиданно перестал забивать. Отличившись в октябрьском матче с «Краснодаром», форвард смог вновь поразить чужие ворота лишь в ответной игре с «быками» в апреле. Тогда Артём забил в пустые ворота, а затем головой вколотил победный мяч для своей команды. В итоге в будущем чемпионстве «Зенита» перестали сомневаться.

Когда длилась та серия Дзюбу многие критиковали за низкую результативность. Дескать, лидер сборной спёкся после ЧМ.

Сам Артём, по его признанию, не обращал на это внимания. Хейтерам он ответил по окончанию того розыгрыша РПЛ, став лучшим ассистентом чемпионата с 12 результативными передачами и 8 голами.

Александр Ширко – 21 матч, 1217 минут

Безголевая серия застала нападающего на закате карьеры. В 2006 году Александр Ширко выступал за «Шинник». В Ярославле дела у форварда и капитана команды шли не лучшим образом. К середине того сезона он забил всего лишь два мяча, последний из которых в июльском матче со «Спартаком». С тех пор как отрезало. Лето для нападающего осталось «сухим», а середина осени вообще обернулось серьёзным скандалом.

В конце сентября «Шинник» дома уступил «Ростову» с унизительным счётом 1:6. Ярославские болельщики и без того, недовольные результатами команды, замыкающей турнирную таблицу, начали с трибун оскорблять футболистов. Ширко такого отношения терпеть не стал. Забравшись на трибуну, он отлупил особо крикливых. В итоге Александр получил 5-матчевую дисквалификацию и был лишён капитанской повязки.

Перед стартом следующего сезона форвард перешёл в «Томь». Забить дебютный гол за новый клуб он смог лишь в 14-м туре чемпионата России.

Максим Бузникин — 20 матчей, 1297 минут

В карьере Бузникина было несколько затяжных безголевых серий в чемпионате России. Например, после перехода в тольяттинскую «Ладу», он смог забить свой дебютный гол лишь в 18-м матче за новый клуб. Тогда нападающий был очень молод и редко проводил на поле все 90 минут. Однако даже эта серия не стала для футболиста самой длительной.

Настоящее голевое затишье началось у форварда в «Локомотиве». В московском клубе форвард никогда не был твёрдым игроком основы, но, когда выходил на поле – свои обязанности исполнял отлично. Тем не менее в конце чемпионата России-2003 он перестал забивать, а в начале следующей кампании плотно присел на лавку.

За игровым временем Бузникин отправился в Волгоград. Местный «Ротор» арендовал форварда на полгода. К сожалению, для обоих сторон эта сделка обернулась провалом. За 12 матчей в волгоградском клубе нападающий так ни разу и не отличился.

Максим Бузникин Фото: РИА Новости

Вернувшись в «Локо», форвард снова попал в глубокий запас. Спустя несколько месяцев его снова отправили в аренду – теперь в «Ростов». В донском клубе Бузникин наконец прервал свою безголевую серию в чемпионате России, которая длилась почти два года (с 25 октября 2003-го по 20 августа 2005-го).

Игорь Лебеденко, 25 матчей, 1378 минут

Справедливости ради стоит сказать, что особой результативностью в РПЛ Лебеденко никогда не отличался, хоть и забивал всегда более-менее регулярно, пусть и немного. Тем не менее на третий год в «Тереке» его статистика заметно ухудшилась. Забив мяч в ворота «Анжи» в сентябре 2015-го в следующий раз Игорь смог отличиться лишь в октябре 2016-го, в победной игре с «Оренбургом».

Игорь Лебеденко Фото: РИА Новости

Такую голевую засуху Лебеденко можно объяснить двумя факторами. Во-первых, с сезона 15/16 и до ухода из клуба, футболист получал гораздо меньше игрового времени, чем раньше. Всё чаще Лебеденко приходилось начинать матчи со скамейки, а на поле выходить после перерыва.

Во-вторых, как правило, в «Тереке» Игоря использовали на позиции вингера. В связи с этим прямой обязанности забивать голы у него не было.

Фёдор Смолов – 45 матчей, 1775 минут

Эта точно та серия, ради который вы начали читать материал. Превзойти такое «достижение» Фёдора не смог даже Георгий Мелкадзе.

Сейчас сложно поверить в то, что в начале 2010-х один из главных российских бомбардиров был чуть ли не всеобщим посмешищем. Новости о том, что Смолов не забил в очередном матче, болельщики встречали иронией, соревнуясь в остроумии на просторах Интернета.

Действительно, безголевая серия футболиста, который считался одним из главных молодых талантов России, затянулась на неприлично длительный срок. Отличившись в победном матче за «Динамо» против «Краснодара» в мае 2011-го, Фёдор смог забить гол лишь в апреле 2014-го. В качестве нападающего «Анжи» он поразил ворота своего бывшего клуба, став соучастником разгрома «бело-голубых» (4:0).