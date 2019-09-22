«МЮ» совсем плох. Видимо, Сульшера скоро уберут

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение в шести турах АПЛ, уступив в Лондоне «Вест Хэму» – 0:2. Правы были те аналитики, которые после крупной победы команды Уле-Гуннара Сульшера на старте чемпионата над «Челси» утверждали, что результат не должен вводить в заблуждение. Качество игры манкунианцев остаётся средним, они столь же нестабильны, как и в прошлом сезоне.

Даже по статистике видно, что «МЮ» ничем не лучше «Вест Хэма». Манкунианцы чуть больше «молотобойцев» владели мячом (46% у хозяев против 54% у гостей), но по ударам почти равенство – 8:9 (в створ – 6:3). Особенно печально команда Сульшера выглядела до первого гола, забитого на 44-й минуте Андреем Ярмоленко. Украинский форвард получил передачу в штрафной Давида де Хеа, ловко обработал мяч правой ногой и пробил левой. Самый дорогой защитник мира Гарри Магуайр, который должен был помешать Ярмоленко, сыграл в этом эпизоде роль зрителя.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В концовке игры очень красивый гол забил Аарон Крессвел. Левый защитник блестяще исполнил штрафной, послав мяч в ближний верхний угол. Де Хеа дотянулся до мяча, но не сумел отбить его в сторону. Безвыигрышная серия «Манчестер Юнайтед» на чужих полях достигла девяти матчей (три ничьи и шесть поражений). Манкунианцы пропускают в 11 гостевых встречах подряд – это худшая серия с 2002 года.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В игре в Лондоне не принял участия из-за травмы Поль Погба. Помимо французского полузащитника отсутствовали Люк Шоу и Антони Марсьяль. Кроме того, по ходу матча получил повреждение бедра и был заменён Маркус Рашфорд.

Между тем, по информации ESPN, французский полузащитник может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», несмотря на желание уйти в «Реал». В ближайшее время руководство клуба встретится с его агентом Мино Райолой и обсудит подписание нового соглашения на длительный срок.

Вопрос в том, кто будет тренировать Погба. Похоже, Уле-Гуннар Сульшер разделит судьбу Жозе Моуринью и не доработает до конца сезона. С такой игрой и скверными результатами норвежца могут убрать уже в сентябре-октябре. Кстати, сам португалец сделал перед встречей «Вест Хэма» с «Манчестер Юнайтед» прогноз относительно перспектив своей бывшей команды.

«На мой взгляд, они финишируют между четвёртым и шестым местами, – сказал Моуринью. – Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» способен бороться за топ-2. Но для них будет хорошим достижением попадание в топ-4 и возвращение в Лигу чемпионов». Стоило ли менять Особенного на Сульшера, чтобы продолжать топтаться на месте?