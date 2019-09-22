Гол Канте – супер. Но его не хватило: «Челси» проиграл из-за собственных ошибок

Немного странно начинать материал о матче «Челси» — «Ливерпуль» статистикой «Дерби Каунти» образца прошлого сезона. Но пары цифр хватит, чтобы понять, почему сценарий главной игры 6-го тура АПЛ получился именно таким. Дело в том, что под руководством Фрэнка Лэмпарда «Дерби» пропустил после стандартов (не считая пенальти) 16 голов в Чемпионшипе. Только у четырёх команд из 24 статистика хуже. Другими словами, «Дерби» совершенно не умел защищаться при стандартах. А теперь возвращаемся в АПЛ и смотрим, как дела у «Челси».

После шести туров у «Челси» три гола, пропущенных со стандартов (не считая пенальти). Только у одной команды больше – у «Уотфорда». И по крайней мере один гол от «Ливерпуля» был необязательным: гол Фирмино головой с навеса Робертсона. Гол, в котором в момент удара шесть игроков «Челси» находятся в собственной вратарской и ещё один на линии, но Фирмино всё равно никто не держит. Это тренерский недочёт, а статистика «Дерби» подсказывает, что проблемы с обороной при стандартах у Лэмпарда носят системный характер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Один системный недостаток перевесил все остальные усилия команды и тренера – поэтому я начал с него. Но, вообще-то, «Челси» провёл отличный матч, в котором заслуживал лучшего результата. Это особенно важно, учитывая, что по ходу игры с хозяевами случились все неприятности, которые только могли.

Для начала «Ливерпуль» открыл счёт своим первым ударом по воротам. Забил второй гол – вторым. В промежутке между этими эпизодами хозяева имели лучшие моменты и даже забили (гол был отменён VAR, справедливо, но офсайд был не в моменте удара, а за несколько секунд раньше). В самой концовке тайма Абрахам с 10 метров не попал по воротам: пожалуй, самый опасный момент у обеих команд до перерыва. В общем, счёт 0:2 максимально не отражал ход игры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Добавьте к этому две вынужденные замены ещё в первом тайме. И если Алонсо претендует на место в основе в той же степени, что и Эмерсон, то выход Зума тренером точно не планировался. Зума-Томори с одной стороны, Мане-Фирмино-Салах с другой. Это страшно. Выходя на второй тайм с таким сочетанием в защите, можно было беспокоиться не о камбэке «Челси», а о разгроме. То, что «Ливерпуль» провёл последние минуты, прижавшись к воротам, затягивая время и защищая результат, – уже достижение.

Добиться этого помогли несколько факторов. Во-первых, «Челси» после перерыва стал дорожить мячом. Девять невынужденных потерь на своей половине в первые 45 минут – в 4,5 раза больше, чем у «Ливерпуля» и ужасно много по любым стандартам. Во-вторых, хозяева перестали прессинговать в центральном блоке. Это был смелый приём, и он сработал: игроки, которые были возле мяча, блокировали быструю атаку сразу после потерь, за это время вся команда возвращалась назад.



«Ливерпуль» играл в standby режиме и явно не собирался тратить лишние силы. Поэтому второй тайм гости начали без прессинга и без контратак. Постепенно стало ясно, что отсидеться на своей половине поля не удастся. Давление было постоянным, хотя минут 10 и неопасным. Возможно, Клопп упустил момент, чтобы внести изменения, с другой стороны, его замена (Милнер вместо Мане) только поощряла оборонительную игру.



«Челси» в очередной раз оказался за гранью логики в реализации: упустил явные моменты, зато забил, когда и намёка на гол не было. Вообще, после такого прохода Н`Голо Канте начинает казаться, что было ошибкой продлевать контракт Хадсону-Одои и давать играть Маунту. Зачем, если Канте сам может заменить Азара? А потом ещё вернуться в защиту и отобрать мяч у Салаха.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Выдающаяся игра Канте заслужила отдельного абзаца. У него пять отборов и перехватов (ни у кого на поле нет большего количества), две обводки – не считая разворота с голом, а ещё (наверное, самое удивительное) – два выигранных верховых единоборства. Хочется назвать его гением, но гении так не пашут в защите.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

После нелогичного, но заслуженного гола игра стала окончательно односторонней. Счёт ударов после гола Канте – 5-0 в пользу «Челси». Как минимум две из этих пяти попыток тянули на гол: удар Батшуайи (как вообще его могли потерять одновременно ван Дейк и Матип?) и удар Маунта в добавленное время.



Ещё один матч, в котором Лэмпард качественно подготовился к сопернику, его команда качественно выполнила план – а результата нет. С начала чемпионата таких матчей уже очень много. Подводит слабая реализация, вернее, нелогичная реализация – но это типично для команды с настолько молодой атакой. А вот наладить защиту при стандартах – это работа тренера. Даже если для этого понадобится нанять дополнительного человека в штаб. «Челси» проделал огромную работу, но при этом «Ливерпулю» было слишком легко забивать в первом тайме.

Эта статья была больше о «Челси», но закончить нужно «Ливерпулем»: Клопп установил рекорд АПЛ – впервые одна команда начинает сезон с шести побед два года подряд. Победу над «Челси» можно назвать тренерской: «Ливерпуль» мастерски надавил на слабое место хозяев в первом тайме и сделал результат. А плохая реализация молодых игроков лондонцев – не проблема Клоппа.

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