Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 10-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Александр Беленов, «Уфа»
Беленов многократно спасал «Уфу» в матче со «Спартаком» и принёс ей победу.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Из правых защитников никто особо не выделялся, поэтому снова поставлю Фернандеса, как лучшего представителя амплуа.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Иванович не только был надёжен в обороне, но и забил первый гол «Зенита», который положил начало разгрому «Рубина».
Миха Мевля, «Сочи»
Мевля забил в дебютном матче за «Сочи». Этот гол послужил катализатором будущей победы сочинцев.
Данил Круговой, «Уфа»
Круговой отлично смотрелся в защите против «Спартака», а также своевременно подключался в атаку.
Полузащита
Дмитрий Баринов, «Локомотив»
Баринов продолжает жечь. Дмитрий находится в отличной форме, снова забивает. Один из ключевых игроков «Локомотива».
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк в топовой форме с самого начала чемпионата. Их пара с Бариновым – лучшая в чемпионате.
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич – главный герой ЦСКА в матче с «Краснодаром». Два гола и результативная передача. Без вопросов лучший игрок встречи.
Нападение
Георгий Мелкадзе, «Тамбов»
Мелкадзе наконец забил. К тому же сделал дубль, который принёс «Тамбову» важную победу над «Ростовом».
Сильвестр Игбун, «Динамо»
Дубль Игбуна не помог «Динамо» даже зацепить ничью с «Сочи», но не отметить игру нападающего – нельзя.
Жоау Мариу, «Локомотив»
Мариу классно вписался в «Локомотив». Записал ещё одну голевую передачу на свой счёт.
Лучший тренер
Вадим Евсеев, «Уфа»
«Уфа» Евсеева взлетела вверх по турнирной таблице, обыграла «Спартак». Заслуженно лучший тренер тура.
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