Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Три игрока «Локомотива», два — «Уфы» и авторы дублей: заслуженный тренер России определяет лучших в 10-м туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 10-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Александр Беленов, «Уфа»

Беленов многократно спасал «Уфу» в матче со «Спартаком» и принёс ей победу.

Теперь-то Кононов отмучился? «Спартак» снова сыграл бездарно Никогда такого не было – и вот опять.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Из правых защитников никто особо не выделялся, поэтому снова поставлю Фернандеса, как лучшего представителя амплуа.

Бранислав Иванович, «Зенит»

Иванович не только был надёжен в обороне, но и забил первый гол «Зенита», который положил начало разгрому «Рубина».

«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

Миха Мевля, «Сочи»

Мевля забил в дебютном матче за «Сочи». Этот гол послужил катализатором будущей победы сочинцев.

Круговой отлично смотрелся в защите против «Спартака», а также своевременно подключался в атаку.

Полузащита

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Баринов продолжает жечь. Дмитрий находится в отличной форме, снова забивает. Один из ключевых игроков «Локомотива».

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк в топовой форме с самого начала чемпионата. Их пара с Бариновым – лучшая в чемпионате.

Как же «Локо» повезло с Крыховяком! Просто образец легионера В Оренбурге поляк наработал на звание игрока матча.

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич – главный герой ЦСКА в матче с «Краснодаром». Два гола и результативная передача. Без вопросов лучший игрок встречи.

ЦСКА и «Краснодар» извинились за еврокубковый позор. Суперматч на «ВЭБ Арене»! Даже жаль, что игра не завершилась вничью – это было бы справедливо.

Нападение

Мелкадзе наконец забил. К тому же сделал дубль, который принёс «Тамбову» важную победу над «Ростовом».

Дубль Игбуна не помог «Динамо» даже зацепить ничью с «Сочи», но не отметить игру нападающего – нельзя.

Мариу классно вписался в «Локомотив». Записал ещё одну голевую передачу на свой счёт.

Лучший тренер

Вадим Евсеев, «Уфа»

«Уфа» Евсеева взлетела вверх по турнирной таблице, обыграла «Спартак». Заслуженно лучший тренер тура.