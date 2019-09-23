В Чехии футболист забил гол в свои ворота задницей. Это очень смешно

Лидер чемпионата Чехии «Славия» в 10-м туре на выезде встречался в пражском дерби с испытывающей проблемы «Спартой». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Однако поклонникам команд игра запомнится не результатом, а голом, который был забит в начале второго тайма.

На 55-й минуте «Славия», которая вела к тому моменту со счетом 1:0, соорудила опасную атаку, которую завершал нигерийский форвард Питер Олайинка. Мяч после его удара явно шёл мимо ворот, но нападающему помог защитник «Спарты» Михал Сачек. Точнее, его пятая точка.

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Такое раньше было?

Автоголы мягким местом в истории футбола вряд ли случались, а вот голы были. Остановимся на одном из них, так как он тоже связан с названными выше командами.



В 2013 году защитник Давид Говорка, играющий сейчас за «Славию», выступал в составе «Спарты», чьим воспитанником он является. В матче третьего дивизиона чемпионата Чехии встречались пражские «Спарта-2» и «Метеор». Вторая команда самого титулованного клуба Чехии победила со счетом 3:0, а Говорка отметился голом.



Вероятно, карма настигла «Спарту» спустя шесть лет. Вот только главный виновник того эпизода команду уже покинул.