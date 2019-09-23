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Видео, в Чехии футболист «Славии» забил автогол задницей

В Чехии футболист «Славии» забил автогол задницей
«Чемпионат»
В Чехии футболист забил гол в свои ворота задницей. Это очень смешно
Видео эпизода.
Футбол / Прочие турниры 0

Лидер чемпионата Чехии «Славия» в 10-м туре на выезде встречался в пражском дерби с испытывающей проблемы «Спартой». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Однако поклонникам команд игра запомнится не результатом, а голом, который был забит в начале второго тайма.

На 55-й минуте «Славия», которая вела к тому моменту со счетом 1:0, соорудила опасную атаку, которую завершал нигерийский форвард Питер Олайинка. Мяч после его удара явно шёл мимо ворот, но нападающему помог защитник «Спарты» Михал Сачек. Точнее, его пятая точка.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Такое раньше было?

Автоголы мягким местом в истории футбола вряд ли случались, а вот голы были. Остановимся на одном из них, так как он тоже связан с названными выше командами.

В 2013 году защитник Давид Говорка, играющий сейчас за «Славию», выступал в составе «Спарты», чьим воспитанником он является. В матче третьего дивизиона чемпионата Чехии встречались пражские «Спарта-2» и «Метеор». Вторая команда самого титулованного клуба Чехии победила со счетом 3:0, а Говорка отметился голом.

Вероятно, карма настигла «Спарту» спустя шесть лет. Вот только главный виновник того эпизода команду уже покинул.

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