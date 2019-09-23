Удивительный сезон в РПЛ: много проваливающихся тренеров, но ни одной отставки

Прогремевшее днём объявление «Динамо» о доверии к Хохлову – казалось бы, уже приговорённому и признавшемуся в провале – заставило вырвать ситуацию из сугубо клубного контекста и задуматься об общей тенденции, задать вслух вопрос: а что вообще происходит у нас в чемпионате? Точно ли это та самая лига, где эмоциональные руководители обычно не церемонятся с тренерами и увольняют их при первой же возможности? Как так получилось, что после трети дистанции (гигантский отрезок!) все специалисты, начинавшие сезон, всё ещё сохраняют свои должности?

Ведь поводов для отставок набралось уже множество. И даже сейчас есть четыре человека, которые мысленно могут готовиться к худшему.



Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил «Крылья» в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится. Но не тут-то было: команда после 10 туров на самом дне, имеет в активе две победы, а в пассиве – шесть поражений (четыре из них – подряд после стартового успеха с ЦСКА) и лишь восемь очков.



Роман Шаронов очень бодро начал, заслужил тысячи восторженных отзывов и личную похвалу от Сергея Галицкого, однако прямо сейчас у него – шесть поражений в семи последних играх. Шесть! С общей разницей мячей 3:14 и чудовищными 0:5 в предыдущем туре в Санкт-Петербурге.

«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

Дмитрий Хохлов настаивал на том, что провальный прошлый сезон – исключительно проблемы низкой реализации, а с новыми многочисленными футболистами всё наладится, но теория тренера пока несостоятельна. Поражений даже у нового «Динамо» больше, чем побед (четыре против двух), качественной игры не прослеживается, а многие трансферы, осуществлённые при участии Хохлова, выглядят неоднозначно.

Хохлов считает, что «Динамо» проигрывает из-за реализации. Он заблуждается Даже покупка сильного нападающего не станет для бело-голубых лекарством от всех бед.

Наконец, Олег Кононов… Хотя тут даже расписывать ничего не будем, его ситуацию и так все прекрасно знают.

Теперь-то Кононов отмучился? «Спартак» снова сыграл бездарно Никогда такого не было – и вот опять.

А ещё огромные сложности на разных отрезках испытывал Владимир Федотов из «Оренбурга» (четыре поражения в стартовых четырёх турах, два очка после семи туров), Александр Григорян (после победы над «Спартаком» мощный провал «Тамбова» в результатах), Александр Точилин (с симпатичной игрой – три очка «Сочи» в стартовых семи встречах). Все они сохранили посты и получили поддержку во время критических этапов, а сейчас, после недавних побед, давление чуть рассеялось.



В чём же причины небывалого спокойствия и терпения наших футбольных боссов? Безусловно, каждая история – индивидуальна, однако только о совпадениях говорить нельзя. Кое-какая тенденция прослеживается, происходящее можно попытаться объяснить и общими причинами.

Во-первых, мы живем в XXI веке, где подавляющее большинство специалистов защищены контрактами с нехилыми неустойками. Романтичная эпоха с громкими объявлениями на пресс-конференциях «Я устал – я ухожу» постепенно уходит в прошлое. Каждое увольнение – это удар по клубному бюджету.



Во-вторых, рынок свободных элитных российских тренеров сейчас достаточно ограничен. Назовите сходу человека, который придёт в клуб РПЛ рангом выше и гарантированно добьётся там успеха. Старое поколение заканчивает, новое набирается опыта. Кто точно поможет, например, «Спартаку» или «Динамо»? Курбан Бердыев? Возможно. Но это безумно дорогой вариант, учитывая его стиль работы и способы достижения успехов.



В-третьих, мода на иностранных специалистов осталась в прежних богатых временах. Достаточно сказать, что сегодня в чемпионате работает только один «легионер» — Божович, да и тот давно стал своим. Можно позариться на Арсена Венгера, Лорана Блана, Марселино, Массимо Карреру, Лучано Спаллетти, но – дорого, каждый из них наверняка потребует высокую зарплату и футболистов под себя.



В-четвертых и в-главных, в нашем чемпионате сейчас аномальное количество команд, которые в межсезонье пережили грандиозную перестройку состава. Три из них – это как раз «Спартак», «Рубин» и «Динамо» с проваливающимися тренерами. И здесь, видимо, руководство попросту держится до последнего и верит, что время вылечит все проблемы, склеит коллектив и наладит игру. Наивно? Возможно. А в некоторых историях — чрезвычайно наивно. Но зато потом никто точно не будет вправе обвинить руководителей в нетерпеливости и непоследовательности.



Сейчас же просто интересно, кто из клубов-неудачников сможет выбраться из чёрной полосы, а кому всё-таки придётся идти на радикальные решения. Каковы ваши прогнозы?

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