Промес начал забивать за «Аякс». Но скоро опять может сесть в запас

В июле-августе Квинси Промес очень мало играл за «Аякс». Главный тренер Эрик тен Хаг выпустил его в основе в первом матче сезона за Суперкубок Нидерландов с ПСВ, после чего экс-спартаковец всякий раз оставался на скамейке. Исключением стала только встреча 3-го тура Эредивизии с «ВВВ-Венло», но и тогда форвард не сыграл даже тайма. Выйдя в стартовом составе, Промес получил травму лодыжки и был заменён на 41-й минуте. Пропустил восемь дней. Стало казаться, что Квинси уготована роль игрока ротации в мощной обойме полуфиналиста прошлой Лиги чемпионов.

В «Аяксе» Промес пока запасной. За 4 матча Квинси отыграл лишь 152 минуты Разбираемся, почему так происходит.

Что изменилось для Промеса в «Аяксе»?

Вообще, Промесу изначально не повезло. Когда «Аякс» выкупал его в конце июня у «Севильи» за 15,7 млн евро, руководители амстердамского клуба наверняка видели в Квинси замену кому-то из своих звёзд. Европейские топы готовы были купить Донни ван де Бека, Хакима Зиеша и Давида Нереса. Однако, как ни странно, никто из них не покинул «Аякс». В результате конкуренция в группе атаки стала чрезмерной, ведь в команде Эрика тен Хага оставались также Душан Тадич и Каспер Дольберг.

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Ситуация чуть-чуть улучшилась для экс-спартаковца, когда 28 августа Дольберг ушёл в «Ниццу». Датчанин действовал на острие на старте сезона, а потом эту позицию, как правило, занимал уже Тадич. Правда, в ответной встрече квалификации Лиги чемпионов против АПОЭЛа в гостях серб опять сыграл атакующего полузащитника, а центрального нападающего исполнил «старичок» Класс-Ян Хунтелар.



Ситуацию для Промеса изменила травма ван де Бека. В конце августа Донни повредил подколенное сухожилие и выбыл почти на месяц. С тех пор первым выбором тен Хага в группе атаки стал квартет Зиеш – Промес – Нерес – Тадич. 36-летний Хунтелар всё-таки фигура на подмену. Но теперь ван де Бек вернулся. В воскресенье в гостевом матче Эредивизии с ПСВ (1:1) Донни вышел на замену в середине второго тайма. Это значит, что в ближайшее время Квинси рискует вновь оказаться на скамейке.

Что говорит тренер тен Хаг о Промесе?

Впрочем, Промес, возможно, использовал свой шанс. Ван де Бек поменял по ходу матча в Эйндховене Нереса, а не экс-спартаковца. Для Квинси очень важно, что именно главный тренер настаивал на его трансфере. Тен Хаг работал с ним ещё в «Гоу Эхед Иглс» в сезоне-2012/13, куда форвард уходил в аренду из «Твенте».

«Промес уже не мальчишка, а мужчина, – сказал тен Хаг после победы «Аякса» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (3:0). – В Девентере я часто подталкивал его. В Амстердаме происходит то же самое. Иногда Квинси нужен удар по заднице, но сейчас он уже намного взрослее, чем был в «Гоу Эхед Иглс». Люди могут не знать, что Промес очень силён в тактическом плане. Поэтому Рональд Куман рискнул даже доверить ему место защитника в сборной Нидерландах. Нужно просто верить в него. В «Аяксе» Квинси способен играть «десятку» или любую другую роль в группе атаки. Мне очень понравилось, когда он сказал, что счастлив из-за того, что конкуренты остались в команде. Это характеризует его. Команда не может играть одной лишь молодёжью. Блинд и Тадич оказали своё влияние в прошлом сезоне, Промес приносит пользу в нынешнем. Ему 27 лет, он через многое прошёл. У Квинси есть опыт, однако он всё ещё голоден до побед».

Как Промес забил первые голы за «Аякс»?

На сегодняшний день у Промеса три гола и две голевые передачи в восьми матчах за амстердамский клуб. Все свои мячи он забил в последних четырёх играх. Во встрече «Спарта» – «Аякс» (1:4) в Роттердмаме Квинси открыл счёт: после длинной передачи от Лисандро Мартинеса выскочил один на один и пробил в дальний угол.

Неделю назад экс-спартаковец забил «Лиллю» в Лиге чемпионов, причём снова стал автором первого (победного) гола. Николас Тальяфико навесил слева, а Промес отклеился от защитника и пробил головой с линии вратарской. За этот матч Квинси заработал очень высокую оценку от InStat – 363 балла. Он совершил 100 ТТД при 77% успешных, нанёс пять ударов и выдал три обостряющие передачи.

Наконец, во встрече с ПСВ в минувший уик-энд гол лучшего бомбардира РПЛ сезона-2017/18 помог «Аяксу» выйти вперёд на исходе часа игры, правда, хозяева сумели спастись в концовке. Получив пас в штрафной, Промес первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в сетку. Великолепное исполнение!

Он всё ещё празднует свои голы «маской».