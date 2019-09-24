«У России — бан на ЧМ». Очередной бред пропагандиста из Англии

Известный английский журналист, редактор спортивного отдела BBC Дэн Роан написал колонку о том, что сборная России по футболу может быть не допущена до участия на ЧМ-2022 в Катаре из-за проблем с допингом.
Ну, что ж, во-первых, очень приятно, что журналист из Англии не сделал в статье о нашей команде пометку: «Если, конечно, она отберётся на ЧМ». Всё-таки зауважали!
Во-вторых, коротко расскажем, в чём беда. В январе 2019 года Московская антидопинговая лаборатория отдала свою базу иностранным партнёрам. Благодаря этому было восстановлено РУСАДА, спортсменам вернули флаг, а Россия вновь получила международные соревнования. Например, совсем недавно нам отдали ЧМ-2022 по волейболу.
В какой-то момент показалось, что мы слишком сладко отмазались, но в деле вновь появились усы Григория Родченкова – в слитой им копии оказались немного другие данные. И если выяснится, что Россия химичила и подрисовывала, то РУСАДА лишится статуса, а на Олимпиаде в Токио у нас будет мало атлетов, да и те – без флага. Впрочем, давайте честно, разве у кого-то были иллюзии? Разве мы отрицали, что в какой-то момент в нашем спорте, при участии того же Родченкова, творилась лютая дикость? Разве были уверены, что ВАДА скажет: «Не, ребят, мы ошиблись, у вас всё было чисто»? Да куда там – хорошо ещё, что после позорного вскрытия наш спорт вообще до сих пор существует.
В-третьих, футбол всегда оставался над схваткой. Несмотря на тотальный контроль, к России так и не удалось придраться. Причины разные – от профессионализма сотрудников до того, что антидопинговую работу со сборными проводит не организации внутри страны, а ФИФА или УЕФА. Однако футбол остаётся основной сценой для распространения новостей по каналам пропаганды. И здесь работают два друга Григория Родченкова. Первый – ведущий «Первого» канала Германии Хайо Зеппельт. Второй – редактор спортивного отдела Би-Би-Си Дэн Роан. Причём, с немцем мы уже хорошо знакомы – у него хотя бы большой бэкграунд по допинговым делам, в том числе не касающимся России. А вот британец куда более интересный персонаж, который ещё и был допущен до Родченкова после пластики.
Итак, Ден Роан известен следующим.
1. Пишет о России чаще, чем о сборной Англии.
2. Уже прогнозировал и подогревал тему, что ЧМ-2018 пройдёт в другой стране и без нашей команды.
3. Приехав в Москву на ЧМ, постоянно искал след Путина и даже после лампового ЧМ писал о стране в таком стиле: «Россия – страна проблем с расизмом, насилием, фанатами и т.д. И пусть мы этого не увидели, но скрыть этого не удастся».
В общем-то, именно ему напуганные британские болельщики должны сказать «спасибо» за то, что они не были на стадионе, когда сборная Англии билась за выход в финал на ЧМ.
Если говорить проще, то Дэн Роан – британский пропагандист, близкий к власти. Их Дмитрий Киселёв, только в спорте. Так что если вы сильно переживаете, что сборную России отстранят от турнира в Катаре, то просто вспоминайте о том, кого мы там можем превратить в радиоактивный пепел. Вероятность в этих вопросах примерно одинаковая.
P.S.
Но это не отменяет того, что наш спорт всё ещё в одном месте, за что до сих пор главные его деятели были «наказаны» лишь орденами и медалями.
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