Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Жо, Баррьентос, Лима

В 2000-х они играли за «Локомотив», ЦСКА и ФК «Москва». Лима до сих пор поддерживает связь с Юрием Павловичем, называя его великим. Бывший президент «Москвы» считает Пабло Баррьентоса самым сильным футболистом клуба. А Жо в интервью бразильскому изданию GloboEsportе заявил, что много пил, и только религия помогла завязать с алкоголем.

В нашей подборке легионеров 2000-х — бывший игрок ЦСКА Жо, экс-игрок «Локомотива» Франсиско Лима и бывший полузащитник ФК «Москвы» Пабло Баррьентос.

Жо

Годы в РФПЛ: 2006-2008

Клуб: ЦСКА

Фото: instagram.com/jooficial7/РИА Новости

После «армейцев» бразилец заключил контракт с «Манчестер Сити». Сумма сделки (18 млн фунтов) на тот момент была рекордной для клуба. Потом были «Интернасьонал», «Атлетико Минейро» и даже китайский «Цзянсу Сунин», где ему не нашлось места.

Жо вернулся в Бразилию безработным, а затем решил дать громкое интервью, в котором рассказал о проблемах с алкоголем. Позже шумиха утихла, и футболист перешёл в «Коринтианс». Сейчас 32-летний футболист играет в японском «Нагоя Грампус». В этом сезоне Жо провёл 24 игры, забив шесть мячей. Но признаётся, что скучает по России.

«Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть всё для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться», — вспоминает футболист.

Годы в РФПЛ: 2004-2006

Клубы: «Локомотив», «Динамо»

Фото: fclm.ru/facebook.com/franciscolimagovinho

В составе «Локомотива» Лима стал чемпионом России 2004 года, но уже год спустя был отдан в аренду в «Катар СК». Потом снова вернулся в Россию, подписав контракт с «Динамо». В 2010 году Лима завершил карьеру в Бразилии, но в 2016-м возобновил её в клубе «Фаст» из родного города. На тот момент футболисту было 45 лет! Несмотря на возраст (сейчас ему 48), Лима до сих пор числится в итальянском «Атлетико Арадео».

Бразилец всегда очень уважал Юрия Сёмина. Именно за ним в своё время он ушёл в «Динамо». Главный тренер «Локомотива» спустя годы даже посвятил ему пост в «Инстаграме», рассказав о трансфере полузащитника. Сёмин сказал, что Лима очень быстро влился в коллектив, сдружился с Евсеевым, Лоськовым, Овчинниковым. Благодаря ему атаки «железнодорожников» стали свободнее, ведь позади был физически мощный игрок.

Футболист не раз говорил, что «Локомотив» – великий клуб, сыгравший очень важную роль в его жизни: «Я счастлив, что играл в этой команде под руководством великого тренера Юрия Сёмина, выиграл чемпионат России и Суперкубок. «Локомотив» навсегда в моём сердце».

Годы в РФПЛ: 2006-2009

Клуб: «Москва»

Фото: Epsilon/Hector Vivas/Getty Images

В России Баррьентос провёл 33 матча и забил шесть мячей. Психологи говорили, что по социальному развитию он был подростком, подверженным эмоциональным взрывам. Аргентинец часто срывался на Леонида Слуцкого — тренера «Москвы». Потом, конечно, извинялся, но ситуация повторялась.

У Пабло были недопонимания и с Олегом Блохиным — следующим главным тренером команды. Экс-президент «Москвы» рассказывал, что футболист приходил к нему и говорил, что хочет уехать в Италию и играть в «Наполи». Но дальше разговоров дело не шло.

В 2017 году во время выступления за мексиканский «Толука» с Пабло случилась одна из самых курьёзных ситуаций в его карьере. В конце матча Баррьентос бил пенальти, и голкипер отразил удар прямо перед собой. Аргентинец, подоспевший к отскоку, нанёс второй удар и забил. Но самое обидное, что за секунду до добивания, прозвучал свисток арбитра. Матч был завершён, а гол не засчитан.

В 2013-м Баррьентосом интересовались российские клубы, о чём говорил его агент. Но, видимо, условия сделки не подошли аргентинцу. После России и аренды в родном «Сан-Лоренсо» полузащитник немного поиграл в Серии А. На данный момент Пабло выступает за уругвайский «Насьональ». В этом сезоне 34-летний полузащитник провёл три матча, не отличившись забитыми мячами.