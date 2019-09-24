Головин оформил дубль и сделал голевую передачу. Это его лучший матч во Франции!

В новом сезоне дела Александра Головина в «Монако» идут не лучшим образом. После 6 туров Лиги 1 монегаски без единой победы и с тремя очками плетутся в хвосте турнирной таблицы, а за 5 сыгранных матчей российский полузащитник так и не смог отметиться ни одним результативный действием.

Жардиму пора опять собирать чемоданы. Похоже, «Монако» нашёл нового тренера Он уже приводил монегасков к чемпионству.

Тем не менее сегодня Александр вероятно сможет ненадолго отвлечься от этих проблем. В матче 7-тура чемпионата Франции с «Ниццей» полузащитник забил свой первый гол в сезоне.

На 29-й минуте игры после розыгрыша углового хавбек получил мяч с правого края штрафной площади. Обыграв защитника соперника, Головин сделал пару шагов по направлению к центру, а затем пробил что есть силы с левой ноги. После мощнейшего удара мяч влетел в ближнюю девятку ворот – у голкипера не было не единого шанса среагировать на такой выстрел.



Голевая засуха россиянина длилась с середины мая. Тогда он забил мяч «Амьену», а монегаски победили 2:0.



На 74-й минуте Александр оформил дубль. А на 80-й с подачи россиянина забил Виссам Бен-Йеддер.

«Монако» одержал первую победу в чемпионате.