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Головин сделал дубль в игре против «Ниццы», реакция зарубежных СМИ

Головин сделал дубль в игре против «Ниццы»
«Чемпионат»
Принц! Царь! Русская магия! Во Франции восхищаются Головиным
Саша, не останавливайся!
Футбол / Франция 0

Полузащитник Александр Головин провёл свой лучший матч в составе «Монако», сделав дубль и отдав голевую передачу в матче с «Ниццей» (3:1). Монегаски одержали уверенную победу в матче против команды, которая занимает четвёртое место во французской Лиге 1.

Головин оформил дубль и сделал голевую передачу. Это его лучший матч во Франции!
Первый гол с левой ноги в ближнюю девятку – загляденье!

До этого момента у Головина не было таких матчей: он играл хорошо, но вчера выглядел как настоящая звезда клуба. Зарубежные спортивные СМИ, а также социальные сети пребывают в лёгком экстазе от выступления Головина.

Реакция

Сразу же после матча французская газета L'Equipe у себя в «твиттере» выложила обложку со словами благодарности, написав латиницей «SPASIBA GOLOVIN».

Главное спортивное СМИ Франции посвятило Головину шикарную обложку, назвав выступление полузащитника «русской магией».

Другая газета отвела для матча заголовок «Русский принц».

Журналист Goal Робин Байрнер написал в своём «твиттере»: «Александр Головин из Монако, без сомнения, стал игроком этого матча. Выдающееся выступление российского футболиста в матче против «Ниццы». Два гола + один ассист».

А спортивный журналист RT Лиам Тайлер отметил интересный факт: «Первая победа «Монако» в сезоне. Головин – первый игрок «Монако» с ноября 2017 года, который поучаствовал во всех трёх голах».

«Очень рад, что Головин становится решающим игроком, он заслуживает так многого», — пишет болельщица из Франции.

Не обошлось и без традиционных сравнений с Царём.

Если Головин и дальше будет выступать так удачно, то вполне возможно, что следующим летом его может подписать клуб английской Премьер-лиги, куда так сватали Сашу ещё до перехода в «Монако».

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