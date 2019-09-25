Русский Месси начал забивать в Болгарии! За ЦСКА

После долгих скитаний по арендам воспитанник «Спартака» Денис Давыдов оказался в Болгарии. Там он играет за софийский ЦСКА. Контракт с этим клубом он подписал 28 мая, а накануне забил потрясающий по красоте гол.

Дебютный мяч

Давыдов сумел отличиться в матче 1/16 финала Кубка Болгарии против «Локомотива» из Горна-Оряховицы. Денис открыл счёт в матче на 20-й минуте, красиво убрав защитника и пробив обводящим ударом в створ. Матч завершился со счётом 0:3 в пользу клуба из Софии. Таким образом, Денис помог своему клубу выйти в 1/8 финала Кубка Болгарии.

В софийском ЦСКА 24-летний нападающий выбрал себе знаковый 7-й номер. Кубковый матч стал лишь вторым для Дениса в составе болгарского клуба. Дебют был в матче 1-го тура чемпионата Болгарии против футбольного клуба «Этыр» из города Велико-Тырново. Денис вышел на поле на 60-й минуте, а матч завершился результативной ничьей – 2:2.

Как играет его клуб?

После 10-го тура чемпионата Болгарии софийский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. 72-летний сербский тренер софийского клуба Любомир Петрович включает Давыдова в заявку на матчи, но шанса выйти в стартовом составе пока не давал.

В Лиге Европы Денис участия не принимал. В ней ЦСКА не смог пройти луганскую «Зарю», покинув турнир в 3-м квалификационном раунде.



Кстати, Давыдов играет в одной команде с Петаром Заневым, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Амкар» и «Енисей». В отличие от Дениса, он — железный игрок основы.