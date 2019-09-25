«Динамо» на дне. Команда Хохлова умудрилась проиграть даже середняку ФНЛ

Над Дмитрием Хохловым продолжают сгущаться тучи. Вдобавок ко всем неприятностям в РПЛ его команда начудила в Кубке России. В 1/16 финала турнира «Динамо» уступило «Лучу», который сейчас находится в середине турнирной таблицы ФНЛ.

Во Владивостоке москвичи вяло начали матч, за что и поплатились. На 20-й минуте после подачи углового динамовцы позволили защитнику Кириллу Марущаку сначала беспрепятственно пробить головой, а затем добить мяч в пустые ворота.

Пропущенный гол оживил гостей. Они стали чаще владеть мячом, но по-настоящему опасные моменты у чужих ворот создать не могли. Порой «Луч» был даже ближе ко второму голу, чем «Динамо» к первому.

Лишь с выходом Сильвестра Игбуна во втором тайме игра у бело-голубых начала клеиться. Сначала нигериец накрутил на фланге защитника, ворвался в штрафную и упал после контакта с ногой соперника. Судья посчитал, что пенальти не было, после чего раздал сразу 4 жёлтые карточки особо недовольным динамовцам, которые буквально набросились на арбитра, оспаривая его решение. «Горчичники» получили Каборе, Панченко, Игбун и Шейдаев.

Фанаты «Динамо» издевались над командой. Похоже, это последний матч Хохлова Болельщиков уже позвали на базу. Но до пейнтбольных ружей дойти не должно.

Затем нигерийский новичок «Динамо» попробовал пробить издали. После мощного удара нападающего мяч угодил в перекладину.



На большее динамовцев не хватило. Минимально уступив во Владивостоке, они бесславно вылетели из Кубка России.