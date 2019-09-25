«Динамо» на дне. Команда Хохлова умудрилась проиграть даже середняку ФНЛ

Над Дмитрием Хохловым продолжают сгущаться тучи. Вдобавок ко всем неприятностям в РПЛ его команда начудила в Кубке России. В 1/16 финала турнира «Динамо» уступило «Лучу», который сейчас находится в середине турнирной таблицы ФНЛ.
Во Владивостоке москвичи вяло начали матч, за что и поплатились. На 20-й минуте после подачи углового динамовцы позволили защитнику Кириллу Марущаку сначала беспрепятственно пробить головой, а затем добить мяч в пустые ворота.
Пропущенный гол оживил гостей. Они стали чаще владеть мячом, но по-настоящему опасные моменты у чужих ворот создать не могли. Порой «Луч» был даже ближе ко второму голу, чем «Динамо» к первому.
Лишь с выходом Сильвестра Игбуна во втором тайме игра у бело-голубых начала клеиться. Сначала нигериец накрутил на фланге защитника, ворвался в штрафную и упал после контакта с ногой соперника. Судья посчитал, что пенальти не было, после чего раздал сразу 4 жёлтые карточки особо недовольным динамовцам, которые буквально набросились на арбитра, оспаривая его решение. «Горчичники» получили Каборе, Панченко, Игбун и Шейдаев.
Затем нигерийский новичок «Динамо» попробовал пробить издали. После мощного удара нападающего мяч угодил в перекладину.
На большее динамовцев не хватило. Минимально уступив во Владивостоке, они бесславно вылетели из Кубка России.
- 25 сентября 2019
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