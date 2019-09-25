Раньше «КАМАЗ» окружали бандиты. Теперь клуб ловит хайп на Бузовой

Возможно, вы не совсем понимаете, с кем сегодня играет «Спартак».

«КАМАЗ» выступал в чемпионате России на протяжении пяти сезонов – с 1993 по 1997 год включительно. Старым фанатам эта команда хорошо известна. Хотя и для нового поколения хватает знакомых имен. Сейчас об этом мало кто помнит, но воспитанником «КАМАЗа» является Питер Одемвингие, выступавший в «Локомотиве» и АПЛ.

– Я очень хотел приехать на этот матч, – говорит Одемвингие. – Увы, не получилось из-за учёбы и работы. Помню, когда был молодой, ходил в Челнах на матчи между «КАМАЗом» и «Спартаком». Для нас, болельщиков «КАМАЗа», это был главный матч года. Полные трибуны, атмосфера – супер. Вся команда ждала этой игры, а потом обсуждала встречу.

– Самый запоминающийся момент за время в Набережных Челнах?

– В те годы «КАМАЗ» был сильным и выступал в Кубке Интертото. К нам приезжал «Генгам». Все гордились, что «КАМАЗ» участвовал в еврокубках.

Одемвингие так ни разу и не сыграл за «КАМАЗ», однако причисляет себя к болельщикам этого клуба. А что касается еврокубков, то в Челны приезжали три клуба: польский «Лодзь», болгарский «Спартак» и французский «Генгам». Это всё было в 1996 году.



Наверняка вы много слышали о том, что вокруг футбола в 90-е было много криминала. Многие истории из того периода преувеличены, но «КАМАЗ» действительно окружали бандиты. Об этом рассказывали многие. Например, Руслану Нигматуллину (да, он тоже начинал в «КАМАЗе») угрожали в случае ухода из команды. В результате футболист прятался на базе «Динамо» в Новогорске, по словам Глеба Панферова (бывший одноклубник Нигматуллина по «КАМАЗу»).

Фото: ФК «КАМАЗ»

Говоря о криминале в «КАМАЗе», достаточно знать одну вещь. Эдуард Югрин (автор победного гола в ворота «Спартака» в 1997 году) был осуждён в 2001 году на 13 лет. Суд признал его участником ОПГ «29-й комплекс». Югрин был одним из 33 подсудимых после расследования убийства депутата Елабужского горсовета Айдара Исрафилова.



А вот что нам в редакции «Чемпионата» рассказывал другой бывший игрок «КАМАЗа» Андрей Новосадов:



– «29-й комплекс» – эта группировка была знаменитой на всю страну. Но нас, футболистов, они оберегали. И где-то финансами помогали. Мы жили в гостинице «КАМАЗ», семейного типа. Там в центре был ресторан. Зашли как-то, смотрим: стоят огромные баулы из-под хоккейной формы, а из-за них торчат приклады. Ребятки сидят, кушают. В ресторане никого, кроме них. Видят нас: «Футболисты?» «Да», – отвечаем. «Футболистам накрывайте, пускай покушают. У них сегодня вечерняя тренировка». И по городу тоже ходила молва: если кто футболиста тронет – найдут, и мало не покажется.

«Пришли к Долматову и сказали: «На матч со «Спартаком» мы не выйдем!» Море удивительных историй от известного вратаря ЦСКА – в одном клике от вас.

За 25 лет в Челнах изменилось практически всё. Стадион реконструировали, и, по словам сотрудников клуба, уже ничего в городе не сохранилось с тех времён, когда команда играла в РПЛ. Неизменным осталось одно. И тогда, и сейчас в защите «КАМАЗа» играет Владимир Клонцак.

Правда, это не один и тот же человек. Нынешний защитник «КАМАЗа» Владимир Клонцак – сын Владимира Клонцака, который является рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионате России (151 матч за пять сезонов).

Фото: ФК «КАМАЗ»

– Очень надеюсь, что сын попадёт в стартовый состав на матч со «Спартаком», – признаётся Клонцак. – Мне приятно, что наша династия в клубе сохраняется. Правда, я был крайним защитником, а он играет в центре обороны. Сын покрупнее меня будет – 192 сантиметра. Самый высокий в нашей семье. Верю и в то, что можем пройти «Спартак». Шансы есть. Вы же сами видите, в каком состоянии красно-белые.



– Помните, как вы побеждали «Спартак»?

– Кажется, мы с ними играли 12 раз и дважды побеждали. Тогда у них вся команда состояла из игроков сборной России. Там даже установку на матч не нужно было давать. Все понимали, с кем играем.

«К кассам подходили люди с пачками паспортов. Из-за бардака билетов не хватило» Очереди с шести утра, списки и перекупщики – ажиотаж в Набережных Челнах перед матчем со «Спартаком».

– С билетами тогда было такое же сумасшествие, как и сейчас?

– Стадион был полный за два часа до матча! И ещё между рядами болельщиками стояли. Видимо, туда тоже билеты продавали или так запускали. Стадион вмещал 10 тысяч зрителей, но приходило 14 тысяч!



– Как праздновали победы над «Спартаком»?

– Радовались безумно. Тогда особо развлечений не было. Собрались на квартире с женами и детьми. Легонечко отпраздновали. Мы заслужили. Надеюсь, и сейчас парни заслужат.

– Но в случае победы вряд ли пойдут к кому-то на квартиру.

– У нас тогда было жёстче. Даже бутылку пива запрещали выпить после матча.



Если говорить о нынешнем «КАМАЗе», то он известен в большей степени попыткой установить отношения с популярной ведущей Ольгой Бузовой. В декабре прошлого года клуб обратился к ней с просьбой стать спонсором клуба. За это Бузовой обещали подарить грузовик КАМАЗ.

Затем «КАМАЗ» повторил своё предложение Бузовой и снабдил его новым роликом, где футболисты основной команды поют её песни в раздевалке завешанной плакатами ведущей.

Однако никакой реакции от Бузовой так и не последовало. Тогда руководство «КАМАЗа» запретило ведущей становиться спонсором клуба.



«Уважаемая Ольга Игоревна Бузова! Ещё раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков. По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды», – заявил генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов.

Кубковый матч «КАМАЗ» – «Спартак» начнётся сегодня в 18:30. Следите за игрой с помощью трансляции «Чемпионата».