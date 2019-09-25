Экс-спартаковец забил чудесный гол «Зениту». Такого решения от него не ждали

У «Зенита» на матч в Красноярске не вышли девять игроков основы – Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Артём Дзюба, а также восстанавливающиеся после травм Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Кроме того, вторую игру подряд не попал в заявку петербургской команды простудившийся Александр Ерохин. Тем не менее состав чемпиона не давал оснований утверждать, что Сергей Семак прохладно относится к Кубку России: «сырая» молодежь оказалась только в запасе.
Наверное, самые большие сомнения у Семака были по поводу выбора вратаря. Шанса заслуживали и опытный Михаил Кержаков, и летний новичок Александр Васютин. Главный тренер «Зенита» поставил Кержакова, возможно, из-за того, что Васютин пустил «бабочку» в недавнем товарищеском матче с «Сочи». Однако в Красноярске ошибся и Михаил. Какой же красивый гол в его ворота забил полузащитник «Енисея» Константин Савичев! Воспитанник «Спартака» увидел, что Кержаков чуть-чуть вышел из ворот, и ударом метров с тридцати закинул мяч за шиворот голкиперу петербургской команды.
Похоже, это не случайная срезка, а прицельный удар.
- 25 сентября 2019
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