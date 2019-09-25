ЦСКА пришлось непросто во Владикавказе. «Армейцам» помог дубль Нисимуры

Виктор Гончаренко посреди недели дал отдохнуть своим лидерам. На кубковый матч с клубом из ПФЛ он выставил полурезервный состав.

Против «Алании» во Владикавказе с первых минут вышли играть вратарь Илья Помазун, защитники Наяир Тикнизян и дебютировавший за основу клуба 18-летний Максим Елеев. Самым опытным футболистом в стартовом составе москвичей оказался 26-летний Хёрдур Магнуссон, Чалов остался на скамейка запасных, а Фернандес, Акинфеев и Влашич не полетели вместе с командой на игру.

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Для ЦСКА матч во Владикавказе начался как нельзя лучше. Уже на первой минуте встречи «армейцы» заработали пенальти – защитник Тарас Царикаев сбил с ног Нисимуру в штрафной площади. Одиннадцатиметровый удар исполнял Ахметов. Ильзат пробил не лучшим образом, но этого хватило для взятия ворот. От рук голкипера хозяев мяч влетел в сетку.



Забив быстрый гол, команда Гончаренко неожиданно отдала мяч сопернику. Таким подарком футболисты «Алании» с удовольствием воспользовались. Полузащитник Батраз Хадарцев, игравший семь лет назад в молодёжке «армейцев», ворвался в чужую штрафную, а затем упал после того, как его толкнул Тикнизян. Назначенный пенальти Хадарцев исполнил самостоятельно. С точки он был точен.

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Увлекаясь атакой, хозяева частенько проваливались в обороне. За одну из подобных ошибок в конце тайма их наказала связка Ахметов-Нисимура. Проникающим пасом Ильзат вывел Такуму один на один. Покатив мяч низом, японец попал точно в ворота.



Во втором тайме «Алания» прибавила, а «армейцы», наоборот, престали создавать опасность у чужих ворот. Чтобы взбодрить линию нападения своей команды наставник ЦСКА выпустил на поле главного бомбардира клуба Фёдора Чалова. На 64-й минуте нападающий заменил выпадающего из игры Сигурдссона. Как оказалось, очень вовремя.

Буквально через 5 минут Чалов едва не удвоил преимущество своей команды после рандеву с Солдатенко, а в следующей атаке выступил отличным ассистентом, организовав точным пасом выход один на один для Нисимуры. В отличие от своего партнёра Такума воспользовался шансом, оформив дубль.



В конце игры футболисты «Алании» отчаянно пытались сравнять счёт. Помазуну и защитникам «армейцев» пришлось серьёзно потрудиться, чтобы не пропустить ещё один гол.



В итоге встреча так и закончилась с результатом 1:3. ЦСКА впервые с 2015 года прошёл в 1/8 финала Кубка России, а «Алания» оставила о себе очень приятные впечатления.