Садо-мазо Кононова. В чём наслаждение тренера «Спартака»?

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» и вышел в следующий этап Кубка России. Поздравляем Олега Кононова, это было ужасно. И делаем комплимент команде из Челнов – вы бойцы и красавцы. А теперь — к другому.

Зарплата Олега Кононова – в районе 1,2 млн евро в год. Это примерно 7 млн рублей в месяц или 50 млн, если контракт расторгнет руководство. Скажите, кто-то из нас добровольно отказался бы от этих денег? Особенно если бы знал, что находится в дерьмовом положении и в ближайшем будущем вряд ли получит хоть какую-то работу?



Давайте не врать себе. Конечно нет. Тем более все эти истории про честь и мужской поступок – демагогия для глупцов. Ведь всё понятно, что после самостоятельного окончания боя репутация лучше не станет, зато вытирать ноги о тебя будет даже легче, чем сейчас.

Понсе – дубль! Аргентинец спасает «Спартак» от позора в Набережных Челнах Олег Кононов не попал под «КАМАЗ».

Теперь закончим копаться в себе и вернёмся именно к Кононову. Полагаю, что деньги для него далеко не главное. Куда важнее, что, оставаясь в «Спартаке», он ещё может спасти себя как тренер. А если сдастся и окончит бой, то карьера его будет если не закончена, то разбита.



В этом и смысл этого садо-мазо: цепляешься за последний шанс, выставляешь против «КАМАЗа» из второй лиги основу, с диким натугом выходишь в следующую стадию Кубка, мечтаешь, что, может, попрёт. Нет, он точно не уйдёт сам, пусть Кононова оскорбляют и уничтожают. А в помощь можно всегда найти оправдания. Например: «Пусть мы проигрываем, но команда за меня».



Заявление сильное – и ведь его не проверить. Игроки из-за корпоративной этики опровергнут, но как-то не верится, что тот же Тиль подходил к тренеру со словами: «Коач, ты просто топ, я кайфую от твоего футбола». Я сомневаюсь, что хоть один из легионеров понимает, что от него хотят.

Популярна и тема с тяжёлым графиком. Он, правда, не прост, только вот сотни команд мира играют в куда более тяжёлом режиме. И это не говоря о том, что Кононов самостоятельно выставляет одних и тех же футболистов, доводя того же Джикию до состояния, когда он просто не может выйти на матч против «Уфы» и заменить уже на первой минуте сломавшего нос Кутепова. И вот подумайте, что же сейчас должны чувствовать остальные игроки команды, если им не доверяют даже матч с «КАМАЗом» из второй лиги? С «КАМАЗом», за который играют парни, которые всю зиму рубятся в одной из московских любительских лиг и выглядят там не намного ярче, чем некоторые журналисты «Чемпионата».

Видео доступно на «Чемпионате».

Можно свалить всё и на позднюю трансферную кампанию, приход новых игроков. Но, повторимся, Кононов сам должен был цепляться за Зе Луиша или Адриано, настаивать на подписании качественного форварда или хоть одного футболиста, который может не только бегать, но и вести игру в центре. Он этого не сделал. Так что когда вам смешно от того, как футболисты то ли бесковского, то ли ливерпульского «Спартака» конвульсивно пихают другу другу и в панике и с жутким везением отбиваются от «КАМАЗа» на последних минутах – знайте, сегодня это и есть тренерский почерк Олега Кононова и его штаба. Но, кто знает, может, завтра победы и придут.



Правда, фанаты в это уже не верят. Но это не решающий фактор, ведь прекратить это садо-мазо теперь дело Федуна. Но есть подозрение, что до зимы, кто бы что ни говорил, в «Спартаке» всё ещё будет работать именно этот штаб. И всем вместе, Кононову и команде, остаётся только пожелать удачи. Ведь одной ненавистью счастлив не будешь.