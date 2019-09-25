Скоро в РПЛ не останется тренеров-легионеров. И это прекрасно!

Вечер среды, осенние сумерки. Мелкий дождь. Человек рабочий целый день отпахал где-то на производстве. Дёрнув заветные 100 грамм, он приходит с товарищами на стадион отвести душу и обогатиться. Если не духовно, так хоть эмоционально. Кажется, примерно таким воображение рисует те времена, когда «Торпедо» было великим.

Теперь заводы сменили офисы и «оупен спейсы». На смену проверенной «соточке» пришёл крафт, апельсиновые фрэши и чай-латте со специями. Неизменно в этой системе только одно. Отбарабанив бесконечный день, зрители продолжают приходить на стадион в поисках новых образов и ощущения сопричастности к чему-то большому, величественному.



«Торпедо» для этих целей подходит идеально. Три чемпионских титула во времена союза и шесть кубков страны. Даже Кубок России, по которому главный в стране их главный соперник (который с Черкизово), тоже первым взяли как раз торпедовцы.



На этом с ностальгией не всё. Перед стадионом на баннере видно Романа Шишкина. Чем не лицо надежд «Спартака» конца 2000-х? Главное развлечение перед игрой — предматчевая лотерея. Символ времён, если не советских, то тех, когда деньги начинали появляться как явление. Главный приз — майка с автографом футболиста. А на трибунах — песни группы «Любе».

Среди знакомых лиц на стадионе им. Стрельцова не только Шишкин. Там и Лебеденко, и Рязанцев — ну, вы и сами знаете. С лета появился ещё один повод следить за «Торпедо». О нём вы тоже в курсе. Сегодня этот человек пытался вывести свою команду в 1/8 финала Кубка России.

С «Крыльями» у хозяев особых проблем не возникло. Словно усыпляя соперника в самом начале игры, они убаюкали «Крылья» до 2:0. Возможно, уже тогда Божович пожалел, что оставил в запасе своего главного бомбардира Соболева. Его выход после перерыва это доказал. Как оказалось, было уже поздно. Рязанцев к тому времени уже сделал две голевых.

Зато на трибунах было полное единение. Фанаты обеих команд сошлись на любви к «Локомотиву» и оторвались. Настолько, что грубо нарушили местное правило.

Удивительно, но черногорец — единственный главный тренер-легионер в российской лиге. Если не брать тех, кто и.о. И да, давайте не будем считать Гончаренко. Особенно в свете последнего пунктика в регламенте о лимите. Того, что на тему белорусов.



Наверное, ещё год назад ни у кого не возникло бы вопросов, почему среди россиян остался именно Божович. Обрусевший балканец, который давал результат почти везде. Предельно корректный, любящий Путина и говорящий заголовками на сотни тысяч просмотров.

Осенью 2019-го тот факт, что Божович остаётся главным в «Крыльях», вызывает искреннее недоумение. Две победы в сезоне и последнее место в таблице, следом за «Тамбовом». Ещё и без Кубка теперь. Уже и не вспомнишь, когда Миодраг был в таком тяжком положении. В «Локо», наверное. Как и тогда, очередное поражение своего клуба он принимает со смирением и без особых эмоций. «Я работаю и не держусь за стул со словами: «Не отпускайте!», — скажет он после игры.



Будто в противовес ему — Игнашевич. Молодой, амбициозный, чуть ли не легендарный. Пусть и пока как игрок. После стольких бессонных ночей за матчами сборной России ему просто нельзя не сопереживать. Благо, мы не в тв-эфире, и тут пока можно толсто намекать на его реальный статус в команде.



Просто посмотрите на список тренеров РПЛ. Семак, Шаронов, Парфёнов, Точилин… Неплохо, да? А есть ведь ещё Евсеев, Карпин, Хохлов (пока ещё), в конце-то концов.



В эре российского футбола ещё никогда не было столько свежих лиц, лишь недавно сошедших с поля в качестве футболиста. Этот факт не может не воодушевлять тех, кто за наш футбол искренне переживает. Скорее всего, в следующем сезоне РПЛ пополнится ещё одним молодым тренером-россиянином.



А «Торпедо» скоро переедет. На это уже не намекает, а прямым текстом кричит одна из трибун стадиона, на которую не продают билеты. Скоро вместе с этой трибуной уйдёт частичка богатой и интереснейшей истории чёрно-белых.

В последние много лет именно ностальгия по прошлому определяет идентичность этого клуба. Впервые за десятилетие у него есть шанс доказать, что за всем этим стоит нечто большее. Есть ощущение, что за дело взялись те, кто на это способен.