Похоже, у нас есть повод задуматься: для кого вообще играет «Спартак»?

Странное чувство. Вроде «Спартак» выиграл, а ощущение будто наоборот. Московские болельщики и при счёте 0:0, и при 1:2 скандировали оскорбления в адрес Кононова. Последнее выглядело само по себе парадоксально. Команда побеждает, а тренера уничтожают. Хотя понятно, что четыре поражения подряд не может сгладить одна победа над командой ПФЛ. И то скорее вымученная, чем уверенная.

А что касается «КАМАЗа»… Тем, кто не был в городе, тяжело представить, что творилось в Челнах. Матч имел республиканское значение. Футболисты «КАМАЗа» даже вышли в непривычных для себя цветах. Вместо бело-голубой формы на этот раз использовался зелёно-бело-красный комплект, что соответствует цветам Татарстана. К тому же к стадиону стянули, похоже, все службы правопорядка, которые есть в регионе. Даже не вспомню, когда видел столько служителей закона на футболе.



Часто матчи «Спартака» в 1/16 финала Кубка России заканчивались фанатскими разборками, но в этот раз всё прошло спокойно. Один из гостевых фанатов вёл себя весьма агрессивно в отношении стюарда – дважды ударил его дверью. Однако ОМОН к сектору не пришёл, чтобы не накалять обстановку, и всё закончилось само собой.

Не было и давки при входе на гостевой сектор, вопреки всем опасениям и вопреки множеству подобных случаев. На удивление давка случилась именно у основного входа, который предназначен для местных болельщиков. Перед матчем там было не протолкнуться.

Рядом со стадионом открыли две фан-зоны: одну для болельщиков «КАМАЗа», другую – для фанатов «Спартака». Это попытка сделать то, что было на ЧМ-2018. Довольно забавно выглядела фан-зона красно-белых, где в какой-то момент показывали матч «Зенита» в прямом эфире. Само собой, в этой фан-зоне собралось не так много народу. Зато на хозяйской – прилично.

А теперь самое поразительное. В перерыве я вышел со стадиона и увидел огромную толпу. Этим болельщикам не хватило билетов, но всё равно они хотели стать частью вечеринки, частью чего-то большого. Хотелось увидеть своими глазами автобус команды, а может даже кого-то из футболистов. В такие моменты понимаешь, насколько проще впечатлить неискушённых зрителей. И насколько избалована московская публика. Особенно та часть, которая говорит: «Хоть бы наши проиграли в Кубке и Кононова уволили». Лично слышал, как одна из поклонниц «Спартака» так рассуждала, приехав в Челны. То есть Глушакова обвиняли в «сливе» Карреры, а вот такое мышление некоторых фанатов – ок? На фоне этого, на фоне дикого ажиотажа, на фоне местных трибун, запускающих волну, – всё создало ощущение, будто от матча «Спартака» получили удовольствие именно проигравшие. Такой вот парадокс.



Приезд «Спартака» даже для команд РПЛ – особенное событие, так что можно представить, как этого дня ожидали в городе клуба ПФЛ. Кстати, ждали и дети с ограниченными возможностями здоровья. Именно они выводили судей на матч. А после игры одного из мальчиков пустили в раздевалку «Спартака».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Он подарил футболистам подарки, сделанные им самим и другими детьми из местного проекта «Александровский сад». В ответ спартаковцы собрали с десяток футболок и вручили их юному любителю футбола.



«Спартак» побеждает и приносит радость людям. Просто не всегда эти люди собственные болельщики.