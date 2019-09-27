Иуды и спаситель. Святая правда Массимо Карреры

В «Спартаке» его предали. Может, в «Динамо» будут люди получше?

Предвкушая увольнения Дмитрия Хохлова из «Динамо», в СМИ и анонимных телеграм-каналах рассматривается вариант, при котором новым тренером клуба может стать Массимо Каррера.

Недавно итальянец уже приезжал в Россию для того, чтобы «провести одну церемонию». В Москве он сразу два интервью – «СЭ» и Sport24, во время которых, как подаётся, рассказал всю правду о ситуации в «Спартаке». Оба материала были сняты на камеру, не дополнялись и не заверялись, за что экс-главному тренеру «Спартака» и журналистам — браво.

Однако подобный формат предполагает особенности: у авторов иногда нет возможности углубиться в тему, уточнить детали или моментально среагировать на противоречия. Поэтому перед возможным вторым пришествием (если оно случится) нам необходимо ещё раз изучить риторику Карреры: вспомнить людей, которые помогали или мешали ему работать, понять его тренерские принципы и предположить, чего от Массимо ждать будущим клубам.

1. Проект Карреры и «Динамо»

— Все конкретные предложения, которые мне поступали — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи, — говорит Каррера, отрицая переговоры с «Динамо» и «Оренбургом».

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В то же время Массимо подтверждает конкретный вариант с иранским «Персиполисом», от которого итальянец отказался.

— Там не было никаких технических гарантий, — объяснил Карререа. — Для меня важно, чтобы был определённый проект, чтобы выстраивать что-то важное.

Фразу про несоответствие проекта своим ожиданиям Каррера повторяет трижды, но жаль, что в детали ни автор, ни тренер не погружаются.

Хотя и нам, и будущим работодателям, было бы любопытно, чего Массимо хотел от клуба, который три раза подряд выигрывал чемпионат Ирана, выходил в финал Кубка Азии и нередко играет на заполненном 70-тысячном стадионе?

Может, это хороший трансферный бюджет на полное перестроение укомплектованной в основном из местных футболистов команды? Или присутствие своих людей в руководстве, которые могут пригласить европейских звёзд вроде Франческо Тотти и Джона Терри (которых Каррера хотел видеть в «Спартаке»)?

Если же продолжать дискуссию о футбольных делах, то важно понять, есть ли у Карреры свой штаб и кто в него входит? Если это Атилла Мальфатти и Джиорджио д’Урбано, то получают ли они сейчас какую-то практику или, как Массимо, отдыхают от футбола? Тема эта интересная еще и потому, что отношения с Хави, Пилипчуком и Рианчо у Карреры разорваны, а его итальянские помощники ушли из «Спартака» после первого же сезона.

Итак, в чем же сейчас заключается проект самого тренера Массимо Карреры? Ответа на этот вопрос пока нет.

2. «Я» и «они»

— Думаю, меня любят потому, что я взял чемпионство со «Спартаком» впервые за 16 лет, — говорит Массимо. — Я принёс клубу золото и Суперкубок, и, думаю, достаточно отплатил за доверие.

Детали взятия и приношения не раскрываются и здесь. Хотя интересно, какие именно коррективы Каррера вносил в модель, которую в межсезонье ставил для команды Аленичев? Как менял тренировочный процесс и формировал костяк? И какие решения, раз уж Массимо выделяет «я», помогли в секунду сделать чемпионскую команду?

Ответов на эти вопросы не было и нет.

Зато Массимо понимает, почему команда так быстро исчерпала себя.

— Может, большинство игроков подумали, что чемпионство и Суперкубок — их индивидуальная заслуга?

Становится ясно, что во всём виноваты «они».

— С чем вы это связываете? – говорит Каррере автор. — В России есть выражение «у футболиста есть яйца», то есть характер. Не хватило ли яиц футболистам того состава?

— Может быть, после чемпионства они подумали, что стали важными игроками, и что достаточно совсем немного усилий для достижения побед, что уже не нужна спортивная злость, чтобы выигрывать?

По версии Карреры, футболисты были не мотивированы и отбывали номер. Но как тогда объяснить, что игроки без яиц выиграли в постчемпионский сезон 18 матчей подряд? Причём, сделали это, преодолев жуткую эпидемию травм, совпавшую с приходом новых тренеров? Да и не считает ли Массимо, что ряд роковых ошибок допустили новички, в том числе Марко Петкович?

— А что вы сделали не так? – спросил автор.

— На самом деле я не знаю, в чём я мог ошибиться во втором сезоне, — сказал Массимо.

Впрочем, надо признаться, что и на трибунах «Спартака» был один только Каррера.

«Are you serious?»

4. Заговор и увольнение

Но яиц не было не только у игроков.

— Думаю, со стороны руководства могло быть больше поддержки, но что было — то было, — говорит Массимо о событиях, произошедших в сентябре прошлого года. Каррера как обычно не раскрывает детали, хотя в этом случае очень важна конкретика.

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Также Массимо решил отстранить двух ветеранов за «лайк» в «инстаграме» – разве Каррере запретили? Он же держал на трибуне недешёвых и собственноручно купленных Ханни с Ташаевым – на Карреру тоже давили? Или Массимо не доволен, что его друзей, Трабукки и Гурцкая, не сделали генеральным и спортивным директорами – но разве это мешало им заниматься трансферами, начиная с периода, когда отрыв от второго места в РПЛ составлял 8 очков?

Есть подозрение, что Каррера может быть недоволен продажей Промеса. Но разве Квинси не был принципиально настроен на переход в «Севилью». И разве кто-то помешал Массимо обыграть ПАОК и выйти в групповой этап ЛЧ, заработав 20 миллионов для баланса фейр-плей? Или, может, Каррера недоволен, что Федун выплатил 10 миллионов агентских, доставшихся в том числе друзьям итальянца?

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Так кто же всё-таки мешал Каррере? Автор помогает:

— У вас нет ощущения, что в какой-то момент возникла коалиция против вас, в которую в том числе входили Глушаков и Измайлов?

— Это слухи, я не могу так утверждать, — вновь включает риторику с намёком Каррера.

Но неужели Массимо не знаком с интервью и, особенно, с аудиозаписями Глушакова?

И разве она не попала к нему ещё до истории с «лайками»? Разве он не помнит, кто её принес, как представил и на чём заострил внимание? Кстати, интересно, как ему её перевели? Обсуждал ли он её с игроками и тем же Измайловым? И не считает ли Массимо смешной ту коалицию, внутри которой один из участников так просто согласует сомнительный перевод в дубль другого? Да и если Каррера действительно подозревал, что против него существует заговор, то почему не заявил об этом открыто, в стиле Юрия Сёмина? Не считает ли Массимо, что в таком случае пресса не могла бы его не поддержать?

Хотелось бы, кстати, поговорить с Массимо и о другой объединённой группе. Знает ли Каррера, что поддерживающие его люди распространяли информацию о подкупе журналистов руководством «Спартака»? Например, об этом напрямую, якобы из источников, близких к тренеру, заявлял друг Карреры Евгений Кафельников. Да и если сегодня зайти в твиттер к друзьям Массимо, то в графе «читаемые» мы найдем полный состав аккаунтов, которые не только занимались фэйками, но и призывали к насилию в сторону представителей СМИ.

Совпадение? Ответов не будет.

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6. Глушаков, плохой игрок, пенсионный контракт

Следующий параграф – для будущих футболистов Карреры.

— Я против Глушакова никогда ничего не имел, — говорит Массимо. — Думаю, он был настроен негативно по отношению ко мне, и не знаю, по какой причине.

То есть, Массимо, читавший интервью, до сих пор делает вид, что не знает причин?

— Может быть, моя единственная ошибка с Глушаковым заключается в том, что в некоторых матчах не ставил его в стартовый состав, — предполагает Каррера.

Хотелось бы узнать в таком случае, зачем Массимо, имея под рукой Самедова и Пашалича, сделал плохому футболисту вот такую статистику появлений в основе? Да и на что может обижаться Глушаков, если при Каррере он играл всегда, в том числе и в последнем сезоне, когда команда, к моменту его отстранения из-за лайков, делила с «Зенитом» первое место?

Волшебны и другие утверждания Карреры:

— Я дал добро, чтобы с Глушаковым продлили контракт, — говорит Каррера. — Но никто не сказал, что он на три года. Иначе я бы повёл себя по-другому. Такому игроку можно было предложить «1+1», чтобы у него было больше мотивации.

Стоп, но как объяснить, что за полгода до этого именно Каррера подписал 32-летнего Александра Самедова на 2,5 года? И разве не Массимо пригласил 30-летнего сверстника Глушакова Луиса Адриано на 3,5? Также хотелось бы уточнить, как сам Каррера видел продление контракта с Глушаковым по схеме 1+1, учитывая, что у того и так оставался один обязательный сезон от прошлого соглашения?

То есть, после чемпионского сезона это должно было выглядеть так: «Кэп, сейчас мы тебе понизим зарплату, и, возможно, продлим тебя ещё на один сезон. А так – можешь вести переговоры с другими клубами, нам наплевать»?!

Забавно и то, что после подписания трёхлетнего контракта «Спартак» при Каррере провёл 20 матчей в РПЛ с Глушаковым в основе (в том числе и в последнем сезоне). Из них — 14 раз победил, 5 закончил вничью и 1 раз проиграл. Без Глушакова в старте за тот же период было 8 матчей — 3 победы, 1 ничья и 5 поражений. Чем Каррера, опять же, объяснит такое несоответствие?

Это каким же топовым тренером надо быть, чтобы добиться такого результата с игроком, который лишь мешает команде? Жаль, что Каррера не скажет.

7. Сливы матчей

Рассказал Каррера и о странных матчах – с «Тосно» в сентябре-2017, а также с «Уралом» и на Кубок с тем же «Тосно» в апреле-2018.

Например, после игры на «Петровском», когда «Спартак» до последних минут вёл 2:0 в большинстве, но пропустил два мяча, Массимо сказал в раздевалке:

«Если я не нравлюсь вам как тренер, то можете идти к руководству» — и его слова практически в ту же минуту появились в прессе. Конечно же, болельщики тут же сделали вывод на том, что сливом матча и разговора занимался Глушаков.

Но как понять логику, если первый ответный гол, выкатив мяч на ногу игроку «Тосно», сделал Марко Петкович, а травмированного Глушакова не было не только на поле и в раздевалке, но и вообще в Санкт-Петербурге?

То же самое произошло и с «Уралом». Глушаков в интервью рассказал, что команда была перегружена, а тренер по физподготовке вовсе Хавьер ушёл с занятия в знак протеста против упражнений со штангами. Но Каррера не говорит о тренировочном процессе и видит причину в другом.

— Думаю, что команда была недовольна тем, что мы поехали в Екатеринбург за два дня до матча. Также произошёл случай, каких раньше никогда не было, — отмечает Массимо. — Не знаю, по какой причине это случилось, может быть, определенным образом ощущал этот матч. Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока. Потому что я принял решение провести в этом матче ротацию. Когда мне сказали, что нужен еще один русский, я поставил Глушакова. Я не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде.

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Опять виноват игрок. Но, во-первых, почему капитан должен быть обижен, если вышел в основе? А во-вторых, стоит посмотреть обзор матча. В первые 40 минут «Спартак» создал 5 голевых моментов: Промес бил в штангу, Зобнин дважды промазал от линии вратарской, судья не засчитал гол Зе Луиша – но все изменилось под занавес, когда в своей штрафной вновь растерялся Марко Петкович.

Во второй половине «Спартак» действительно будто погиб, и об этом в своём тексте писал разбирающийся в футболе Антон Михашенок. Но ведь и второй мяч обрезом у своей штрафной создал как раз вышедший вместо Глушакова Марио Пашалич.

«Спартак» плывёт после одного удара. Так не стать чемпионом «Урал» был сконцентрированнее «Спартака», чем и заслужил свою победу.

Так в чем же всё-таки было дело: штанги, акклиматизация при графике 3 через 4, косяки новичков, ошибки с определением состава или Глушаков, который, каким-то неведомым и неназванным способом, «подвёл всю команду»? Этого мы тоже не узнаем.

Глушаков абсолютно точно и очевидно подвёл команду в другой игре – на Кубок с «Тосно».

— Если игрок хочет сделать что-то против тренера, то всё возможно. Я играл в футбол, если команда хочет сделать что-то против тренера, то она может выбрать любой способ. Я не знаю, было ли это специально! Однако я никогда не обвинял его за незабитый пенальти в ворота в «Тосно».

Не обвиняет, но намекает Каррера. На как же так получается, что именно тот игрок, который желает поражения своей команде, тянется в подкате, чтобы замкнуть прострел на последних минутах основного времени и делает рывок в чужую штрафную и вместе с Фернандо создает момент на последней секунда дополнительного? То есть, одного явного косяка поплывшего футболиста было достаточно, чтобы всерьёз обсуждать сдачу игры? Ну, а кто тогда мешал Каррере в следующих матчах победить дома «Ахмат» с «Динамо» и выйти в Лигу чемпионов?

Этого мы тоже не узнаем.

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8. Другие предатели – помощники, врачи, водители

Но, возможно, Каррере сильно помешал другой заговорщик – Роман Пилипчук, который не поблагодарил Массимо и за пару туров до конца сезона объявил, что покинет команду.

— Я не могу знать, что в тот момент пронеслось у него в голове, — сказал Каррера. — Я не знаю, по какой причине он сделал это. Этот вопрос вам стоит задать ему.

Но и сам Массимо мог бы рассказать, приглашал ли он Рауля Рианчо на живое место Пилипчука зимой 2018-го? Также интересно, что Каррера ответил ассистенту, когда зашла речь о продлении контракта? Не сослал ли он его после этого просматривать соперников «Спартака» в другие города? И если да, то зачем?

— Нет, я не общался с ним и не хотел бы больше этого делать, — говорит Каррера. Есть предположения, что с Хави и Рианчо у Массимо примерно та же политика взаимоотношений.

На самом деле, предателей Массимо не счесть.

Первое интервью c Рианчо после отставки из «Спартака» О Глушакове, 4-3-3 и, разумеется, Каррере.

— Вы сказали о том, что вам приписывали ситуации, в которых вы не участвовали. Что это? – спрашивает автор.

— Начнём с увольнения водителя автобуса и доктора Лю. Я вообще не был в курсе событий в тот момент, — говорит Массимо. Впрочем, всё это он объяснял в интервью «Чемпионату» два года назад, но мы повторим. — Как было дело. Перед тренировкой мне звонит переводчик и спрашивает, мол, ты уволил водителя? Отвечаю: «Я? Моего водителя?». Мне сказали, что водителя автобуса. Зачем мне это? Мне это приклеили, хотя я не принимал в этом никакого участия. Может, было пару случаев, когда я вспылил в автобусе, потому что водитель не прокладывал маршрут заранее и мы вставали в пробку.

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

То есть, Каррера действительно считает, что перед увольнением водителя автобуса и доктора Лю заставили порочить имя тренера и выдавать такие фразы?

— Он постоянно недоволен: кричит, машет руками, через переводчика даёт команды, — жаловался водитель. — Едем по в Москве в потоке, а Каррера требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорю: «Там запрещено, ехать нельзя, штраф придёт». Он злится, командует грубо: «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо». Не знаю, может, там переводчик Артём от себя усердствовал, но звучало всё это неприятно.

— У Карреры всегда было так, — добавлял Лю. — Выиграли – его заслуга, проиграли – ваша вина.

Может, Массимо знает, кто писал для этих людей тексты? Или их, как намекает Каррера, придумал я или любой другой журналист?

Хотя, если вспомнить, как помощники из штаба Массимо хотели ограбить Карреру на миллионную премию, вынудив тренера всё-таки отщипнуть частичку, то в «Спартаке» не остаётся практически ни одного положительного персонажа.

— В данной ситуации получилось так, что свою персональную премию, которую я получил от Федуна, я должен был обязательно делить со своим штабом, и нигде это не было прописано, потому что никому этих денег я не обещал. На тот момент это стало государственным делом: команда играла плохо, потому что тренерский штаб недоволен моим поступком.

Так вот значит какая она, ещё одна причина неудач? Жадным людям, получившим за чемпионство по 5 тыс долларов, конечно, должно быть стыдно.

Рауль Рианчо Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

9. Вежливые люди

И хорошо, что в «Спартаке» были те, кто тянул команду наверх. И, конечно, они должны оказаться и в новом клубе.

— Самая яркая фраза Глушакова — это то, что «Спартак» стал яблоней, в которую залезли черви, имея в виду ваше окружение, — сказали Каррере.

— Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали мне, — объясняет Массимо. — Они рассказывали про игроков российского чемпионата, я знакомился с ними через них. Когда я общался с президентом, я делал это через Трабукки, так как Марко говорит и по-русски, и по-итальянски. Это было мне на руку. Они делали свою работу, и я никогда не приводил игроков для того, чтобы Трабукки и Гурцкая зарабатывали на них. Я просил игроков у руководства, и если Федун, Измайлов или Родионов доверяли трансферы посредникам, я не в курсе. Одолжений никому я не делал. Могу понять (претензии), если бы я купил 20 игроков у Трабукки и 15 — у Гурцкая…

Интересно, конечно, узнать у Массимо, какие игроки есть у Тимура Гурцкая? Да и у Марко Трабукки, помимо Ерёменко? Да и как быть с интервью друзей Карреры, которые брали брали на себя ответственность за все трансферы «Спартака» — от Джикии до Ташаева? Или Массимо правда не знает, что условные руководители каких-нибудь турецких клубов думали, что приезжают на переговоры в офис клуба, а оказывались в офисе его друзей, заведении «Матч поинт», где сам Каррера довольно часто бывал?

Но хорошо, что хоть кто-то обеспечивал и будет обеспечивать Каррере надёжный тыл не только против заговорщиков, но также в прессе, среди болельщиков и в соцсетях. В нашем сложном мире человеку нужна поддержка.

10. «Спартак» и любовь

Под занавес Каррера говорит, что «Спартак» для него – любовь. Хоть он и смотрит только матчи «Аталанты».

Но скажите, Массимо, как после этого нам воспринимать «Спартак», если водитель автобуса, доктор Лю, врач Вартапетов, физиотерапевт Хавьер, ассистент Пилипчук, новый ассистент Рианчо, капитан Глушаков, Комбаров и другие игроки без яиц, Измайлов, Родионов и какая-то часть руководства, журналисты и много кто ещё – заговорщики, предатели, завистники и лжецы, а лишь только Трабукки и Гурцкая, — персонажи со светлыми ликами?

В этом и кроется тема осмысления для будущих работодателей, готовых пригласить к себе спасителя, уже год ожидающего достойного своего имени предложения.