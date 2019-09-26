6 молодых российских игроков, которым срочно нужно выходить на новый уровень

В России подрастает талантливое поколение, многие представители которого уже сегодня готовы к решению больших задач. Только далеко не всем из них удаётся реализовывать себя. Ниже — футболисты, которым для развития карьеры не помешает встряска или смена обстановки.

Наиль Умяров

Клуб: «Спартак», «Спартак-2»



Статистика в сезоне: 2 матча в РПЛ, 2 матча в Лиге Европы («Спартак»), 4 матча и 2 голевые передачи в ФНЛ («Спартак-2»)



Сложности: высокая конкуренция в главной команде, отсутствие веры со стороны главного тренера.



Когда полузащитник 2000 года рождения переходил из «Чертаново» в «Спартак» год назад, было понятно, что поначалу ему придётся чередовать тренировки и выступления за главную команду с пребыванием в фарм-клубе красно-белых. Однако ситуация из-за массовой перестройки сложилась так, что Умяров уже сегодня мог бы получать больше практики в главном «Спартаке», поскольку обладает уникальными для команды качествами: быстрым продвижением мяча вперёд одним-двумя касаниями и способностью отдавать резкие передачи между линиями. После ухода Фернандо должность глубинного диспетчера оказалась вакантной.



В матчах, где Умярова всё-таки выпускали (например, с «Брагой»), он выглядел достойно, однако новых шансов после качественной игры не дожидался. Кононов продолжал насиловать Зобнина, цеплялся за дорогостоящих легионеров и даже в Кубке против «КАМАЗа» выставил «сильнейший» состав со звёздами. В результате Наиль застыл в полупозиции: тренируется с основой, а играет за «Спартак-2» (причём не всегда). Учитывая хаос в «Спартаке» и агонию главного тренера, зимой, если ничего не изменится, Умярову было бы неплохо временно уйти в аренду в клуб РПЛ.

Клуб: «Спартак», «Спартак-2»



Статистика в сезоне: 1 матч в РПЛ («Спартак»), 9 матчей в ФНЛ, 1 гол, 2 голевые передачи («Спартак-2»)



Сложности: высокая конкуренция в главной команде.



Игнатов засверкал в прошлом году, забил первый гол и удостоился от Рауля Рианчо комплиментов а-ля «самый талантливый и сильный российский футболист, будущее клуба», но весной перестал получать стабильную практику (лишь три выхода на замену в апреле и мае). А в новом сезоне, проведя 25 минут против «Сочи», постепенно отодвинулся от основного состава и опустился в «Спартак-2». Там он играет нестабильно: 9 матчей, один гол, два результативных паса… В некоторых играх Михаил растворяется и выглядит слабее более молодых ребят.



Ему всего 19, но он уже попробовал себя в РПЛ – поэтому по мотивации игры за вторую команду есть вопросы. Есть подозрение, что в «Спартаке» у него шансов в ближайшее время не предвидится (и даже болельщики с этим уже смирились), поэтому в ближайшее трансферное окно тоже стоит задуматься: а не сменить ли временно обстановку. Желающие взять талантливого игрока в элитном дивизионе наверняка найдутся.

«Однажды финтом Зидана я обыграл самого Зидана». Главный талант «Спартака» Интервью с полузащитником Михаилом Игнатовым, который намерен стать лидером «Спартака» и получить 10-й номер.

Леон Мусаев

Клуб: «Зенит», «Зенит-2»



Статистика в сезоне: 7 попаданий в заявку в РПЛ, 1 игра в Кубке России («Зенит»), 6 игр и 1 гол в ФНЛ («Зенит-2»)



Сложности: высокая конкуренция в главной команде, задачи «Зенита-2» в ПФЛ.



Полузащитник 1999 года рождения со светлой головой и очень сильной левой ногой (а левая нога – это уже редкое и важное качество) наигрывался Сергеем Семаком в основу прошлой зимой. Только потом подъехал Барриос, неожиданно преобразился Оздоев (а ещё есть Кузяев и Ерохин) – и Мусаев оказался от настоящей основы бесконечно далеко. Сейчас он в лучшем случае попадает в заявку, а в свободное от тренировок с «Зенитом» время играет во второй команде. И ладно бы в ФНЛ, но нет, в турнире рангом ещё ниже: в зоне «Запад» ПФЛ.



Глядя на некоторые матчи Мусаева, становится даже неудобно за соперников сине-бело-голубых, настолько сильно Леон выделяется на поле. У него сумасшедшая точность в передачах, классная техника, отменное видение поля, мощный удар. Но гораздо быстрее его прогресс будет протекать в клубе РПЛ или хотя бы верхней половины таблицы ФНЛ. Однако вряд ли «Зенит» спокойно возьмёт и отпустит Мусаева в аренду. Причина проста: вторая команда хочет вернуться обратно в первый дивизион, отпускать лидера у руководства нет никакого желания.

Илья Воробьёв

Клуб: «Зенит», «Зенит-2»



Статистика в сезоне: 1 матч в Кубке России («Зенит»), 10 матчей, 5 голов и 3 результативные передачи в ПФЛ



Сложности: высокая конкуренция в главной команде, задачи «Зенита-2» в ПФЛ.



Воробьёв – ровесник Мусаева и тоже игрок с отличным потенциалом. Главное его качество – умение выполнить ключевое действие из любой точки поля. Он одинаково опасен в центральной зоне, в правом полуфланге или штрафной, а любимый приём – смещение в центр под сильный удар с левой (в стиле Бакаева), благодаря ему Илья забил в ПФЛ уже несколько красивых голов.



Он дебютировал в «Зените-2» ещё в прошлом сезоне (34 матча) и сейчас мог бы попробовать себя на чуть более высоком уровне. Но – опять нужно говорить о турнирных задачах. Тогда как в главном «Зените» у него в ближайшее время едва ли предвидятся шансы проявить себя: на позицию правого полузащитника куплен многомиллионный Малком.

Илья Гапонов

Клуб: «Спартак», «Спартак-2»



Статистика в сезоне: 4 попадания в запас в РПЛ («Спартак»), 11 матчей в ФНЛ («Спартак-2»)



Сложности: высокая конкуренция в главной команде.



Для 21-летнего центрального защитника сбылся наихудший сценарий: достойно отыграв концовку прошлого сезона из-за командного форс-мажора в Премьер-Лиге, после восстановления коллег-конкурентов он молниеносно выпал из обоймы. И есть ли теперь шансы вернуться в неё, с Жиго, Джикией и Кутеповым? Они появятся разве что в случае новой волны повреждений. А ведь Гапонов – уже не мальчик, он 1997 года рождения. И ещё полгода-год в ФНЛ могут привести к полноценному карьерному застою. В ближайшее трансферное окно стоит попробовать вернуться в РПЛ.

«У него передача, как у Рональда Кумана!» Всё о новом защитнике «Спартака» Рассказываем об Илье Гапонове, который в последних турах стал основным игроком красно-белых.

Георгий Махатадзе

Клуб: «Локомотив», «Казанка»



Статистика в сезоне: 9 матчей в ФНЛ, 1 гол («Казанка»)



Сложности: высокая конкуренция в главной команде, потеря мотивации.



Махатадзе подавал большие надежды по юношам, становился медалистом чемпионата Европы и забивал с центра поля в матче чемпионата мира. Но вот уже три года его карьера не развивается. Начался простой из-за ухода в «Рубин» в 2016-м, продолжается до сих пор. Георгий играет в ПФЛ, не является даже в «Казанке» на 100 процентов основным футболистом и не попадает в заявку главного «Локомотива». Жаль. Данные у этого центрального полузащитника действительно классные, но пользуется он ими редко.