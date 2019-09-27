В Англии игроки устроили пьянку с ДТП. Капитан пострадал больше всех

Игроки английского клуба «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе, попали в скандальные хроники. Организовали пьянку и устроили дорожно-транспортное происшествие. Причём сильнее всех пострадал капитан команды – 33-летний защитник сборной Ирландии Ричард Кио.
Что произошло с игроками «Дерби Каунти»?
Как сообщают британские СМИ, футболисты «Дерби Каунти» решили организовать командное собрание в формате посиделок в пабе. На этой встрече Кио, а также два его одноклубника — 25-летний полузащитник сборной Уэльса Том Лоуренс и 23-летний экс-форвард юношеской сборной Англии Мэйсон Беннетт — не ограничились едой и водой, а использовали и алкогольные напитки. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались. В отличие от большинства партнёров по команде, разъехавшихся по домам в восемь вечера, эти трое продолжили вечеринку. После чего сами сели в автомобиль Range Rover Sport, который принадлежит Лоуренсу.
Неудивительно, что далеко в таком состоянии футболисты не уехали. Их Range Rover Sport попал в аварию, столкнувшись с другим автомобилем класса Mercedes GLC. Находившийся на пассажирском сиденье Кио получил серьёзную травму колена, из-за которой выбыл до конца сезона. Лоуренс и Беннетт тоже влипли в неприятности: они были арестованы, их обвиняют в вождении в нетрезвом виде.
Какова реакция клуба на пьянку с ДТП?
Клуб выступил с официальным заявлением, пообещав, что по итогам расследования виновники инцидента будут наказаны. При этом в «Дерби Каунти» намерены помочь игрокам вернуться в строй.
«Они сделали очень плохой выбор и показали плохой пример, – прокомментировал случившееся главный тренер «баранов» (это прозвище клуба, а не характеристика участников ДТП. — Прим. «Чемпионата») Филлип Коку. – Игроки совершили большую ошибку, которая будет иметь свои последствия. Это очень печальные новости и неприятная ситуация для всех в «Дерби Каунти». Во вторник, после обычной тренировочной программы, у нас было запланировано мероприятие для укрепления коллективного духа. Сперва собирались поиграть в футбол-гольф, однако погода внесла коррективы в наш план.
Мы пошли в боулинг, а после этого на командный ужин. Многие ушли в восемь вечера, но небольшая группа игроков продолжила общение в баре. Я не знаю, кто конкретно остался, поскольку не присутствовал там. Находившиеся в этой компании опытные футболисты должны были взять ответственность на себя и показать профессионализм. Они понимают, что можно, а что нельзя. В результате команда потеряла капитана».
Претендует ли «Дерби Каунти» на выход в АПЛ?
В прошлом сезоне «Дерби Каунти» был близок к выходу в Премьер-лигу. Под руководством Фрэнка Лэмпарда команда финишировала в Чемпионшипе шестой и завоевала путёвку в плей-офф за место в АПЛ. В полуфинале «бараны» выбили «Лидс», однако в финале уступили «Астон Вилле» на «Уэмбли». Лэмпард ушёл на повышение в «Челси», захватив с собой арендованных у лондонского клуба молодых звёзд – Мэйсона Маунта и Фикайо Томори.
Летом «Дерби Каунти» возглавил голландец Коку, известный по работе с ПСВ и «Фенербахче». Но на старте нового сезона команда выглядит неубедительно. В восьми турах одержала лишь одну победу и занимает 18-е место, до зоны вылета – три очка. В январе к «баранам» присоединится Уэйн Руни, который подпишет контракт на полтора года на роль играющего тренера. Любопытно, что и сам Руни имеет серьёзные проблемы с алкоголем.
Кио и Лоуренс – основные игроки «Дерби Каунти», Беннетт в нынешнем сезоне, как правило, выходил на замену или оставался на скамейке запасных. Теперь Коку придётся поломать голову над составом.
- 27 сентября 2019
-
11:18
-
10:57
-
10:56
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
08:29
-
08:07
-
07:09
-
06:18
-
05:58
-
05:26
-
05:00
-
04:24
-
03:55
-
03:40
-
03:02
-
02:53
-
02:33
-
01:58
-
01:38
-
01:28
-
00:55
-
00:47
-
00:34
-
00:15
- 26 сентября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:33
-
23:29