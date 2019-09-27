В Англии игроки устроили пьянку с ДТП. Капитан пострадал больше всех

Игроки английского клуба «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе, попали в скандальные хроники. Организовали пьянку и устроили дорожно-транспортное происшествие. Причём сильнее всех пострадал капитан команды – 33-летний защитник сборной Ирландии Ричард Кио.

Что произошло с игроками «Дерби Каунти»?

Как сообщают британские СМИ, футболисты «Дерби Каунти» решили организовать командное собрание в формате посиделок в пабе. На этой встрече Кио, а также два его одноклубника — 25-летний полузащитник сборной Уэльса Том Лоуренс и 23-летний экс-форвард юношеской сборной Англии Мэйсон Беннетт — не ограничились едой и водой, а использовали и алкогольные напитки. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались. В отличие от большинства партнёров по команде, разъехавшихся по домам в восемь вечера, эти трое продолжили вечеринку. После чего сами сели в автомобиль Range Rover Sport, который принадлежит Лоуренсу.

Неудивительно, что далеко в таком состоянии футболисты не уехали. Их Range Rover Sport попал в аварию, столкнувшись с другим автомобилем класса Mercedes GLC. Находившийся на пассажирском сиденье Кио получил серьёзную травму колена, из-за которой выбыл до конца сезона. Лоуренс и Беннетт тоже влипли в неприятности: они были арестованы, их обвиняют в вождении в нетрезвом виде.

Какова реакция клуба на пьянку с ДТП?

Клуб выступил с официальным заявлением, пообещав, что по итогам расследования виновники инцидента будут наказаны. При этом в «Дерби Каунти» намерены помочь игрокам вернуться в строй.

«Они сделали очень плохой выбор и показали плохой пример, – прокомментировал случившееся главный тренер «баранов» (это прозвище клуба, а не характеристика участников ДТП. — Прим. «Чемпионата») Филлип Коку. – Игроки совершили большую ошибку, которая будет иметь свои последствия. Это очень печальные новости и неприятная ситуация для всех в «Дерби Каунти». Во вторник, после обычной тренировочной программы, у нас было запланировано мероприятие для укрепления коллективного духа. Сперва собирались поиграть в футбол-гольф, однако погода внесла коррективы в наш план.

Мы пошли в боулинг, а после этого на командный ужин. Многие ушли в восемь вечера, но небольшая группа игроков продолжила общение в баре. Я не знаю, кто конкретно остался, поскольку не присутствовал там. Находившиеся в этой компании опытные футболисты должны были взять ответственность на себя и показать профессионализм. Они понимают, что можно, а что нельзя. В результате команда потеряла капитана».

Претендует ли «Дерби Каунти» на выход в АПЛ?

В прошлом сезоне «Дерби Каунти» был близок к выходу в Премьер-лигу. Под руководством Фрэнка Лэмпарда команда финишировала в Чемпионшипе шестой и завоевала путёвку в плей-офф за место в АПЛ. В полуфинале «бараны» выбили «Лидс», однако в финале уступили «Астон Вилле» на «Уэмбли». Лэмпард ушёл на повышение в «Челси», захватив с собой арендованных у лондонского клуба молодых звёзд – Мэйсона Маунта и Фикайо Томори.

Летом «Дерби Каунти» возглавил голландец Коку, известный по работе с ПСВ и «Фенербахче». Но на старте нового сезона команда выглядит неубедительно. В восьми турах одержала лишь одну победу и занимает 18-е место, до зоны вылета – три очка. В январе к «баранам» присоединится Уэйн Руни, который подпишет контракт на полтора года на роль играющего тренера. Любопытно, что и сам Руни имеет серьёзные проблемы с алкоголем.

Руни нанял специалиста, чтобы навсегда бросить пить

Кио и Лоуренс – основные игроки «Дерби Каунти», Беннетт в нынешнем сезоне, как правило, выходил на замену или оставался на скамейке запасных. Теперь Коку придётся поломать голову над составом.