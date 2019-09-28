«Локомотив» и «Зенит» выглядят хорошо — будет ничья». Прогнозы на 11-й тур РПЛ

10-й тур нашего конкурса получился не слишком прибыльным. После четырёх удачных туров (в последнем был установлен лучший результат сезона) слабо выступила команда читателей. Александр Лавров из Сочи набрал только 4 очка, угадав разницу в игре «Оренбург» – «Локомотив» и исход матча «Зенит» – «Рубин».

Худшие результаты



Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Александр Титеев — 5 (2-й тур)

Александр Алейников — 5 (5-й тур)

В третий раз подряд слабый результат показали специалисты. Сергей Балахнин угадал разницу в играх «Оренбург» — «Локомотив» и ЦСКА — «Краснодар», а также исход встречи «Зенит» — «Рубин». Это 7 очков.

Обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк предсказал счёт в игре «Арсенал» – «Урал», разницу в матчах «Уфа» – «Спартак» и ЦСКА – «Краснодар», плюс исход встречи «Зенит» – «Рубин». Итого — 12 баллов.

Таблица после 10-го тура

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Прогноз специалистов

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь сборной России:

«Крылья Советов» — «Тамбов» — 2:1

«Крылья Советов» победят. «Крылья» и «Тамбов» сейчас решают одну задачу: борьба за выживание. Они находятся в одинаковом состоянии. Но за счёт фактора своего поля «Крылья» должны иметь преимущество и победить.



«Ростов» — «Динамо» — 2:0

«Динамо», к сожалению, последние матчи выглядит слабо. Вряд ли им что-то удастся предпринять против хорошего «Ростова».

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1

Команды борются за чемпионство, находятся в хорошем состоянии. Матчи в Кубке не беру, так как тот же «Локомотив» играл неосновным составом. Предположу, что будет ничья.

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«Урал» — ЦСКА — 2:2

«Урал» достаточно успешно выступает с командами из Москвы, то есть умеет у них отбирать очки. Думаю, что и сейчас уральцам можно рассчитывать на то, что они не проиграют. Поставлю на ничью.



«Рубин» — «Уфа» — 1:1

Это определённое дерби в Казани. «Рубин» сейчас совсем потерял свою игру. «Уфа» наоборот обыграла «Спартак» и «Зенит». Но здесь дерби, а в дерби все равны. Думаю, что будет ничья.



«Спартак» — «Оренбург» — 1:1

«Оренбург» прошлого года мне нравился больше тем, что у команды было больше характера и было больше положительных моментов и результатов. В этом году «Оренбург» решает другие задачи. У «Спартака» очень много поражений подряд. После игры на Кубок «Спартак» должен побеждать «Оренбург», но я думаю, что будет ничья.



«Краснодар» — «Арсенал» — 2:1

«Краснодар» в последнее время совсем потерял нити игры. Команда валится, много пропускает. С такой неудачной игрой надо быстрее разобраться главному тренеру и руководителю команды. «Краснодар» должен попытаться обыграть «Арсенал» в домашнем матче. «Краснодар» после всех неурядиц обязан «отмазаться» перед своими болельщиками. Поставлю на их победу.



«Сочи» — «Ахмат» — 2:0

«Сочи» стал забивать, стал набирать очки, что и ожидалось, учитывая современного и молодого тренера. У них хороший состав, который удалось собрать. «Сочи» должны быть фаворитом в этой игре как хозяева и как команда, обладающая рядом игроков хорошего класса. Победа «Сочи».

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Прогноз читателей

Денис Шкуренко (Нижний Новгород):

«Крылья Советов» – «Тамбов» — 1:0

Обе команды в одинаковом положении и примерно равны. «Крылья» этот матч проводят на своём стадионе, и только за счёт этого у них небольшое преимущество. Отдам предпочтение самарцам в данной игре.



«Ростов» – «Динамо» — 2:1

На своём поле ростовчане играют великолепно и очень редко теряют очки. В своём нынешнем состоянии «Динамо» вряд ли способно нарушить эту идиллию.



«Локомотив» – «Зенит» — 1:1

В отличной форме и настроении подходят оба клуба и достаточно результативно играют в атаке. Учитывая важность положительного результата, вряд ли хозяева будут сильно рисковать и сделают основную ставку на оборону, то же самое сделает и «Зенит». Поставлю на результативную ничью.

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«Урал» – ЦСКА — 1:2

«Армейцам» непросто будет увезти очки из Екатеринбурга, но всё-таки они сделают это.



«Рубин» – «Уфа» — 0:1

Казанцы дома играют довольно неплохо, но в последнее время смотрятся крайне невыразительно. Предположу, что «Уфе» удастся одержать верх над соперником.



«Спартак» – «Оренбург» — 2:0

«Спартак» не имеет права на поражение, тем более дома, поэтому ставлю на победу москвичей.



«Краснодар» – «Арсенал» — 3:1

«Краснодар» будет предельно мотивирован после серии неудач и одержит убедительную победу.



«Сочи» – «Ахмат» — 1:0

Тяжёлый матч для прогноза. Обеим командам нужно набирать очки, т.к. в случае поражения один из соперников вновь опустится в зону вылета. Скорее всего, нас ждёт нерезультативный матч. Южане играют дома и, думаю, должны обыгрывать «Ахмат», который пребывает в слабой форме и плохо играет на выезде.

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Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

«Крылья Советов» – «Тамбов» – 2:0

А можно поставить что обе команды проиграют? Нет? Ну ладно. Тогда поставлю на «Крылья». Потому что в Самаре. Потому что Соболев.

«Ростов» – «Динамо» – 3:1

Не нужно быть экспертом, чтобы видеть проблемы у «Динамо». И не нужно быть гением, чтобы видеть «Ростов» главным претендентом на звание нового топ-клуба.



«Локомотив» – «Зенит» – 2:1

Честно, я до сих пор впечатлён играми обоих клубов в первом туре ЛЧ (особенно на фоне остальных наших клубов в еврокубках). Больше впечатлён игрой «Локо», который выглядел структурно чётко. А тут ещё вроде Алексей Миранчук сможет сыграть.



«Урал» – ЦСКА – 1:1

Если команда побеждает в последних четырёх турах, то обычно это аргумент в пользу команды. Однако в случае с ЦСКА есть ощущение, что когда-то адские проблемы с составом всё-таки должны сказаться на команде.



«Рубин» – «Уфа» – 0:1

Вот уж от кого я не жду голов, так это от «Уфы» и «Рубина». Я сначала написал 0:0, а потом всё-таки стер и указал победу «Уфы», потому что четыре очка в матче с «Динамо» и «Спартаком» – это было неплохо.



«Спартак» – «Оренбург» – 3:3

«Спартак» – это генератор случайных чисел. Так же я и счёт указал.



«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0

Гол забьёт Шапи. Скриньте.



«Сочи» – «Ахмат» – 1:1

Достаточные сбалансированные соперники. У обеих команд по 9 очков после 10 туров. Только одни дважды выиграли в последних трёх турах, а у других шесть матчей без побед. Да что там вообще говорить, у «Сочи» Заба забивает! Какие вообще могут быть сомнения в исходе матча?