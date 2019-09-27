«Нужно было пройти семь кругов ада». Как «Локо» продавал билеты на ЛЧ

До жеребьевки Лиги чемпионов ходили разговоры, что «Локомотив» может сыграть в «Лужниках» — если получит именитых соперников. Команды ему в итоге попались топовые, но клуб принял решение: «Играть будем дома». Да, матчи в «Лужниках» помогли бы «Локо» хорошо заработать, но настоящему болельщику, наверное, приятнее, когда гимн Лиги чемпионов звучит в родных стенах.

Мечтающим его услышать нужно было просто успеть ухватить билет. Этапов продаж было несколько. Сначала пакеты могли купить владельцы абонементов: да, они и так могут посетить все три матча, но многие приобретали дополнительные пакеты для своих друзей или родственников со скидкой в 30%. На следующем этапе пакеты стали доступны обладателям клубной карты. Им также предоставлялась скидка, только в размере 10%.

Фото: fclm.ru

На каждом этапе продаж действовало одно условие: не больше двух пакетов в одни руки. «Спрос на билеты на Лигу чемпионов во много раз превышает вместимость нашей арены. Поэтому мы вынуждены ввести ограничение на покупку», — говорится на официальном сайте «Локо».



Если говорить о ценах, то они более чем приемлемые (за 3-то матча).

Фото: fclm.ru

Но всё оказалось чуть сложнее, чем это обычно бывает: в первый же день продаж сайт упал. Болельщики безуспешно обновляли страницу в попытках купить билет, но на том или ином этапе этот процесс останавливался. А кто-то даже столкнулся с тем, что пакет сначала был куплен, потом аннулирован, а деньги — возвращены.



— Сайт умер 4-го числа почти сразу же и ещё долго валялся без эмоциональности – никакой возможности зайти на него не было, — рассказывает болельщик Ярослав. — Лежала и отдельная страница с билетами, и официальный сайт. Чуть попозже всё начало немного оживать – можно было даже дойти до этапа выбора билетов. Часам к семи жена смогла купить два пакета, я – только один. У неё всё без проблем открывалось в личном кабинете, а я не мог почему-то переслать свой. Я этому значения не придал – такое иногда бывает при перегрузке сайта. Через три-четыре дня обнаружил, что пакет пропал. Написал два письма в техподдержку, мне ответили только через два дня: «Извините, деньги вернем». Никакого объяснения причин не было. Чтобы купить билеты, их надо было заслужить и пройти семь кругов ада.



К счастью, большая часть болельщиков всё же смогла приобрести билеты — пусть и не сразу. На вопросы «Чемпионата» о проблемах с сайтом, перекупщиках и забаненных болельщиках ответил коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов.



— Можно ли было оперативно исправить проблемы с сайтом и пытались ли это сделать?

— Как мы неоднократно говорили, сайт нуждается в модернизации, — признался Фаттахов. — Мы готовились к тому, что спрос будет многократно превышать предложение и это увеличит нагрузку. Перед началом сезона мы сменили подрядчика по технической поддержке существующего сайта. Сейчас работаем с компанией Softline. Разделение потоков продаж для владельцев абонементов и клубных карт – преднамеренный шаг для снижения нагрузки на систему. К сожалению, это не помогло. Программисты совместно со специалистами нашего IT-отдела занимались устранением проблем круглосуточно. Мы столкнулись с многократными попытками парсинга (автоматизированный процесс извлечения данных. – Прим. «Чемпионата») сайта. Целью «доброжелателей» было найти уязвимые места в системе. Мы блокировали IP-адреса, с которых генерировалось аномальное количество запросов к сайту. Также принято решение ограничить количество одновременных сессий на страницах сайта – например, на шаге выбора мест на секторе.



Мы, конечно, понимаем все недостатки нынешнего сайта, анализируем ошибки. Сайт нуждается в обновлении, и работа над этим проектом уже идёт.

— Кому-то пришёл отказ в бронировании, кому-то через пять дней – возврат средств. Эти болельщики останутся без билетов?



— В первый же день работы сайта в таком режиме возникли проблемы с более чем сотней заказов. У болельщиков были сложности с выбором места или получением оплаченных билетов. В течение последующих 5 дней такие проблемные заказы были детально разобраны. Всем покупателям были возвращены деньги или же отправлены оплаченные ими билеты. В 67 случаях люди действительно остались без пакетов: некорректно оформленные заказы аннулировались. Каждому из таких болельщиков мы забронировали идентичные пакеты на выбранный сектор и отправили письмо с извинениями и предложением выкупить свою бронь – причём с увеличенной до 50% скидкой.



— Как клуб вычисляет тех, кто перепродаёт билеты?

— Нам известны сайты, агрегирующие предложения о перепродаже билетов. Ссылки присылают и сами болельщики, помогая клубу бороться с перекупщиками. Для решения проблемы в рамках правового поля клуб обращался в Роскомнадзор. Но требуется время для соблюдения всех необходимых процедур. Эта работа до сих пор ведётся.



На своих ресурсах мы неоднократно рассказывали об официальных способах покупки билетов и предупреждали о мошенниках. Но, к сожалению, многие всё же стали жертвами спекулянтов. На подобных сайтах чаще всего продаются поддельные билеты, а некоторые недобросовестные «предприниматели» продают пусть и настоящие билеты, но по несколько раз.



— На «Авито» билеты появились чуть не сразу после начала продаж. Как это можно объяснить?

— Мы обратили внимание на то, что спекуляция началась сразу же после открытия продаж пакетов в кассах и онлайн, — говорит Фаттахов. — При этом все купившие пакеты до 22 сентября – это обладатели наших абонементов и клубных карт. Болельщики, данные которых есть в системе. Нетрудно по объявлениям пробить по базе данных обладателя пакета. Объявления, в которых билеты отретушированы, также изучаем: здесь снова сами болельщики помогают, запрашивая у продавцов дополнительную информацию и передавая в клуб.



— Известно, что клуб блокировал клубные карты болельщикам-спекулянтам. Сколько в итоге было подобных блокировок?

— На данный момент 169 людям мы пожизненно заблокировали клубные карты. Они уже не смогут приобрести абонемент, покупать билеты на закрытые для остальных секторы (как сейчас на матч с «Зенитом») и получать другие преференции. Мы продолжаем работать над этим.



— Вы блокируете владельцев клубных карт, которые перепродают билеты. А что будет с работниками клуба, если они будут пойманы на подобном?

— То же самое, а также дисциплинарные взыскания – вплоть до увольнения.

— Сможет ли болельщик, который купил билет с рук, посетить матч? Или, например, человек не успел перепродать билет, его забанили. Что в этом случае будет с билетом?

— Те, кто купил билеты с рук, скорее всего стали жертвами мошенников. Но если кому-то повезло приобрести настоящий… По настоящим билетам на стадион попасть можно. Если, конечно, по этому же билету и, соответственно, QR-коду кто-то уже не прошёл.



— Сколько билетов уже продано?

— Сейчас продажа пакетов уже не доступна, в кассах мы допродаём последние билеты на «Атлетико». Их почти не осталось, и онлайн-продажа закрыта. Возможно, на «Ювентус» и «Байер» мы сможем вывести в открытую продажу какие-то свободные места – если УЕФА и клубы-соперники откажутся от части своих квот. На всех матчах, безусловно, ожидаем аншлаг – с небольшой оговоркой. «Атлетико», например, выкупил 100 билетов на гостевой сектор вместимостью в 350 человек. Понятно, что оставшиеся 250 мест будут пустовать.