Ой! В чемпионате Португалии лидирует «Фамаликан». Что там вообще происходит?

В чемпионате Португалии лидирует «Фамаликан». Это стало неожиданностью для местных болельщиков и экспертов. Даже несмотря на то что прошло пока лишь шесть туров. Дело в том, что португальская лига отличается явным превосходством «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» над остальными клубами. Даже со сноской на короткий отрезок времени нынешняя турнирная таблица Примейры кажется аномальной.

В шести турах у «Фамаликана» лишь одна ничья (с «Виторией Гимарайнш»). В остальных пяти матчах – победы. Многие связывали промежуточный успех небольшой команды с тем, что она ещё не встречалась ни с кем из португальских топ-клубов. Однако в последнем туре «Фамаликан» играл на выезде со «Спортингом» и одержал волевую победу в Лиссабоне.

«Фамаликан» представляет небольшой город Вила Нова де Фамаликан (население – около 140 тысяч жителей). Домашний стадион был построен в 1952 году и вмещает 5300 зрителей. Это вторая арена с конца по вместимости в лиге – меньше только стадион «Тонделы» (5000 мест). Запланирована реконструкция арены с целью сделать её более вместительной.



«Фамаликан» в прошлом сезоне занял второе место в Сегунде и вернулся в чемпионат Португалии спустя 25 лет. За это время команда успела опуститься из высшей лиги в пятую по силе и вернуться обратно. Когда «Фамаликан» гарантировал себе возвращение в чемпионат, пировал весь город: салюты, гуляния, автобус с футболистами на центральных улицах, представление на площади и практически всё население в бело-голубых цветах.

В прошлом году Дани Алвес и Фред вместе с агентами рассматривали возможность покупки «Фамаликана». Об этом в марте 2018 года сообщали бразильские и португальские СМИ, однако сделка не состоялась. А уже летом клуб приобрела семья Офер – одна из самых богатых семей Израиля, которая сделал бизнес на судоходстве. 11 сентября 2019 года компания Офера Quantum Pacific Group увеличила присутствие в клубе с 51% до 85% акций. Отметим, что Оферу принадлежат еще 32% акций «Атлетико» Мадрид. Этим летом «Фамаликан» арендовал у «Атлетико» 19-летнего аргентинского защитника Неуэн Переса.



Transfermarkt оценивает состав «Фамаликана» в 20,7 млн евро. Самый дорогой футболист, Виктор Гарсия, стоит 1,25 млн. Остальные – меньше миллиона. В клубе много легионеров – особенно бразильцев, которые не считаются в Португалии иностранцами. Все четыре вратаря в «Фамаликане» – бразильцы. Кроме того, в этом клубе числится единственный англичанин, сыгравший в нынешнем чемпионате Португалии – Джош Таймон. Его привел главный тренер «Фамаликана» Жоау Педру Соуза, который знает Таймона по совместной работе в «Халл Сити».



Португальский футбольный аналитик Жил Нуньеш по просьбе «Чемпионата» рассказал о причинах успеха «Фамаликана»:



– Да, лидерство «Фамаликана» – это безусловно сюрприз. Клуб получил значительные инвестиции от группы Quantum Pacific, но деньги тут не главное. Ими можно было по-разному распорядиться. В данном случае это сделали эффективно, хотя взяли малоизвестных футболистов. Едва ли «Фамаликан» выиграет чемпионат Португалии, но, полагаю, попадет в Лигу Европы.



– Чем силен «Фамаликан»?

– Команда классно перестраивается при переходе из атаки в оборону. При этом у клуба достаточно молодой состав – в команде почти нет игроков старше 26 лет. Фундаментальным игроком для «Фамаликана» является Густаво Ассунсао – опорный полузащитник, пришедший из «Атлетико», как и Неуэн Перес, который входит в шорт-лист Golden Boy. Есть и другие игроки с опытом игры в серьёзных клубах — «Тоттенхэме», «Вулверхэмптоне», «Порту». У них были отличные учителя, и теперь им всё легче усваивать.

Фото: facebook.com/FCFamalicao

– Чем известен «Фамаликан» вне футбола?

– Команда кормит своих болельщиков пиццей на выездных матчах – благодарит таким образом за поддержку. Так было в последнем матче в Лиссабоне против «Спортинга». Похожие случаи происходили и в прошлом сезоне.