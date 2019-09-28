Черышев наконец-то вышел в основе. И сразу принёс «Валенсии» победу

В начале сезона в «Валенсии» творится хаос. Тренер Марселино Тораль, который два года подряд выводил команду в Лигу чемпионов, и имел отличные отношения с игроками, был уволен. Причина? Её не назвали, но сам тренер сказал, что потерял работы «Из-за победы в Кубке испании». Да, владелец Питер Лим не хотел, чтобы его команда серьёзно относилась к этому турниру, потому что боялся, как бы игра на нескольких фронтах не стоила участия в Лиге чемпионов. Тренер поступил по-своему, в итоге, решил обе задачи – и потерял работу. Возможно, не из-за Кубка, а из-за трансферов. Но, в любом случае, ситуация в команде сложная.

Новый тренер Альберт Селадес – кандидатура агента Жорже Мендеша, который является советником Лима и фактически управляет командой, задвигая в сторону спортивного директора. На предматчевой пресс-конференции в Лондоне, перед игрой с «Челси», Селадес сказал, что в раздевалке отличная атмосфера. Вот только его игроки вообще не пришли на пресс-конференцию. Они бойкотировали её в знак протеста против увольнения Марселино. В остальном – да, атмосфера отличная.

Удивительно, но на таком фоне клуб обыграл «Челси» на выезде. С помощью дикого везения, но всё же. Правда, в Барселоне «Валенсия» влетела проблемным чемпионам 2:5. А потом в Примере дважды подряд дома поделила очки с аутсайдерами: «Хетафе» и «Леганесом».

Черышев отметился голевым пасом. Но на «Валенсию» всё равно было жалко смотреть «Барселона» вынесла «летучих мышей». Суарес оформил дубль, забив один из мячей в стиле Роналдиньо.

В двух ничейных матчах Черышев оставался в запасе. На его позиции в «Валенсии» играет Гонсалу Гедеш, звезда и футболист, который обошёлся в 40 млн евро. Он не в лучшей форме и не блещет результативностью, но если Марселино лично ценил Черышева и был готов давать ему время, то новый тренер сразу сделал ставку на Гедеша.

Но после пары неудач последовала ротация. Обновились оба фланга полузащиты: справа появился Ферран Торрес, а слева – Черышев. Эта пара и сделала гол.

«Валенсии» удалась образцовая контратака. Коклен и Макси Гомес протащили мяч через центр поля, оттуда последовала передача на правый край на Торреса, а он отдал пас в центр на набегавшего Черышева. Тот после забега на 90 метров не промахнулся из убойной позиции. «Валенсия» вышла вперёд. (ВИДЕО можно посмотреть по ссылке).

После этого «Атлетик» завладел инициативой и серьёзно прижал гостей к штрафной. Во втором тайме счёт по ударам 9:5 в пользу хозяев, а владение мячом стало почти 60% на 40%. Но гости справились, а в контратаках могли забить ещё. Один шанс на 72-й минуте упустил как раз Черышев: находясь чуть левее одиннадцатиметровой отметки, он пробил во вратаря. На последних минутах матча он был заменён.

Гол Черышева принёс «Валенсии» всего лишь вторую победу в чемпионате: первая была добыта первого сентября над «Мальоркой» благодаря двум пенальти. Но игра команды в целом внушает оптимизм.