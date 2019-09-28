«Ростов» презентовал Мамаева на стадионе. Павел наблюдал за разгромом «Динамо»

В 11-м туре РПЛ «Динамо» с разгромным счётом уступило «Ростову» в гостях. Команда Хохлова невнятно действовала в нападении и совершала непростительные ошибки в обороне.

Наставник «Динамо» после провальной игры с «Сочи» заменил сразу двух футболистов линии обороны – с первых минут на поле «Ростов Арены» появились Плиев и Морозов, а в качестве форварда в оттяжке он поставил Панченко вместо Филиппа, у которого случился спад после удачного дебюта в России.

После матча с «Тамбовом» Валерий Карпин сделал в своей команде лишь одну перестановку. В стартовом составе «Ростова» оказался восстановившийся после повреждения Норманн вместо Глебова. Таким образом наставник донского клуба подтвердил свои слова о том, что ему некого упрекнуть за поражение в последней встрече в РПЛ.

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Обе команды с осторожностью подошли к старту поединка. Футболисты не лезли на рожон и поочередно пытались вскрыть оборону друг друга в позиционном нападении. В итоге первые опасные моменты обоих команд оказались слизанными как под копирку. После фланговой атаки игроки, оставленные в одиночестве в центральной зоне, получали мяч, а затем наносили дальний удар. У гостей издали промахнулся Каборе, а у хозяев – Норманн.



Вялотекущую игру к середине тайма разбавил гол Попова. На левом фланге ускорился Чернов, после чего сделал удачную подачу на пятачок. Туда вовремя подоспел болгарин, а затем шикарным ударом с лёту вывел свою команду вперёд.



На пропущенный гол динамовцы отреагировали только повышением процента владения мячом. Атаки гостей, если и завершались, то не особо опасными дальними ударами, а в обороне гости продолжали фатально ошибаться, проваливаясь в центральной зоне.



Под конец тайма за рассеянностью москвичей наказал Шомуродов. Лучший бомбардир донского клуба открылся в штрафной площади, обработал мяч головой, а затем с острого угла поразил ворота Лещука. В это время оборонцы «Динамо» спокойно наблюдали за нападающим, будто он находился в центре поля. Особенно беспечно действовал Евгеньев. Упустив форварда, он отклеился от него и даже не попытался накрыть удар. Его партнёрам оставалось только разводить руки от негодования и досады.

«Динамо» на дне. Команда Хохлова умудрилась проиграть даже середняку ФНЛ Владивостокский «Луч» выбил москвичей из Кубка России.

В начале второй половины игры Хохлов заменил Юсупова в опорной зоне на Хильемарка. Тем не менее на ход игры такая перестановка совсем не повлияла.



Динамовцы взвинчивали темп матча, но из раза в раз их атаки получались беззубыми. То футболисты гостей попадали в офсайд, то защитники хозяев без проблем справлялись с очередным забросом в штрафную площадь.

Ведя в счёте, ростовчане спокойно контролировали ход игры и продолжали ловить соперника на ошибках. Так на 65-й минуте Байрамяна сбил с ног Плиев, за что вполне обоснованно получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



Оставшись в меньшинстве, гости практически перестали угрожать воротам Бабурина. Исключением стала чуть ли ни единственная удачная атака, организованная в конце встречи. После прострела Игбуна Филипп в упор пробивал вратаря «Ростова». Однако Бабурин сумел продемонстрировать чудеса реакции и парировал мяч.



Чуть позже «Ростов» окончательно приговорил соперника. Норманн сделал удачную диагональ, на которую откликнулся вышедший на замену Зайнутдинов. Одним касанием полузащитник довёл счёт до разгромного.



После матча болельщики радовались не только победе, но и презентации новичка команды. Прямо на «Ростов Арене» клуб объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым. Президент «жёлто-синих» Арташес Арутюнянц вручил полузащитнику футболку с 10-м номером. Что ж, теперь в центре поля «Ростова» стало на одного крутого футболиста больше.