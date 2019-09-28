Дикий фейл Льориса. Начал обводить во вратарской, запутался и пропустил гол

В нынешнем сезоне героев прошлой Лиги чемпионов, игроков финалиста турнира «Тоттенхэма», не узнать. После шести туров АПЛ команда Маурисио Почеттино делила 7-12-е места, одержав лишь две победы, а, кроме того, вылетела из Кубка лиги. «Шпоры» оказались слабее «Колчестера» из четвёртого дивизиона.

«Оправданий молодостью больше нет, игроки должны брать на себя ответственность», – отреагировал на ситуацию лидер атаки «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

В домашнем матче 7-го тура с «Саутгемптоном» всё шло гладко в первые полчаса, когда летний новичок Тангай Н’Домбеле открыл счёт, пробив под перекладину с паса Сон Хын Мина.

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Но затем «Тоттенхэм» опять провалился в яму. Сперва был удалён с поля «безголовый» защитник Серж Орье, заработавший две жёлтые карточки за четыре минуты, а затем чудовищный ляп допустил Уго Льорис. Голкипер привёз гол на ровном месте! При розыгрыше мяча француз получил передачу от партнёра и «завис», не зная, какое решение принять. Льорис не успел выбить мяч – попал под давление Дэнни Ингса. Попытка обыграть форварда завершилась каким-то неуклюжим движением: Ингс обокрал голкипера и забил гол. Чёрная полоса теперь у француза? Впрочем, подобные ошибки вообще свойственны Льорису, достаточно вспомнить финал чемпионата мира в России.

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К счастью для «Тоттенхэма», Кейн может сделать разницу даже тогда, когда у команды особенно тяжёлые моменты. Перед перерывом «шпоры» вдесятером вышли вперёд благодаря голу своего снайпера. Первым касанием нападающий обработал мяч после передачи Кристиана Эриксена, а вторым – отправил в сетку. Киллер!

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