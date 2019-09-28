Мамаев нашёл себе новую команду. Что об этом нужно знать

Павел Мамаев определился с тем, где продолжит карьеру, вскоре после того, как это сделал Александр Кокорин. Если нападающий остался в «Зените», то полузащитник покинул «Краснодар» и подписал контракт с «Ростовом». Отвечаем на главные вопросы, связанные с 31-летним футболистом.

«Ростов» объявил о переходе Мамаева

Какие клубы претендовали на Мамаева?

Несмотря на то, что Мамаев подпортил себе репутацию, вляпавшись в криминальную историю, и остался без футбола на длительный срок, претендентов на полузащитника хватало. Руководители «Урала», «Ахмата», «Крыльев Советов» и некоторых других не топовых российских клубов говорили о желании видеть Павла в своей команде. Правда, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил против приглашения скандального игрока.

«Удивился этой новости, – сказал Азаров в интервью для ГТРК «Самара». – Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодёжи «Крыльев Советов». Поэтому привлекать его в каком бы то ни было качестве клуб не будет. Да и для Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и «разговаривали по-мужски» с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат».



Сообщалось об интересе к полузащитнику даже со стороны зарубежного клуба – турецкого «Галатасарая». Однако, по имеющейся информации, сам Мамаев до последних дней выбирал между московским «Динамо» и «Ростовом». Очевидно, ростовский клуб сделал лучшее предложение. Павел заключил двухлетний контракт с опцией продления ещё на сезон. Будет выступать под 10-м номером. Его заработок, по неофициальным данным, может составить до 1 млн евро в год. Мамаева представили на мате 11-го тура РПЛ, в котором «Ростов» встречался как раз «Динамо».

Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

Как Мамаев ушёл из «Краснодара»?

Как только стало известно о драках компании Мамаева и Кокорина, «Краснодар» выступил с официальным заявлением. В клубе Сергея Галицкого сразу дали понять, что намерены избавиться от совершившего преступление футболиста. Видимо, на позицию краснодарцев повлияло ещё и то, что у Мамаева, по слухам, и раньше были проблемы с режимом.



«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба – говорилось в заявлении «Краснодара». – То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать, – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться».

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Мамаевым

На следующий день «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении действовавшего до конца 2019 года контракта с Мамаевым. Однако договор был разорван только после освобождения полузащитника. С формулировкой «взаимному согласию сторон».

Когда Мамаев сыграет первый официальный матч?

Летнее трансферное окно в РПЛ закрыто, поэтому «Ростов» сможет дозаявить Павла лишь в январе 2020-го. Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола. «Зенит» попытался дозаявить Кокорина, но получил отказ. Чемпион России опоздал всего лишь на один день. В петербургском клубе не стали оспаривать решение РФС.



«Нет оснований сомневаться в квалификации органа, который принял решение по Кокорину, – прокомментировал решение РФС гендиректор «Зенита» Александр Медведев в интервью для «Чемпионата». – Подавая заявление, мы знали о наличии юридических рисков. Они случились. В РФС работают профессионально, мы принимаем это решение. Саша будет работать и готовиться к зиме… Саша с пониманием отнёсся, знал о рисках. Надеялись, что они не воплотятся, но так произошло».



Мамаев начнёт играть за «Ростов» на зимних сборах. По-видимому, первым официальным для полузащитника станет выездной матч с «Ахматом» в марте.

Кокорин не будет играть в футбол до зимы. Всё решил один день РФС отказал нападающему в регистрации.

Когда Мамаев в последний раз выходил на поле?

В прошлом сезоне Мамаев успел сыграть за «быков» 13 матчей в разных турнирах, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. Последней для него и Кокорина стала игра «Зенит» – «Краснодар» (2:1), которая состоялась 7 октября в Петербурге. После неё друзья вместе отправились отдыхать в Москву. С того дня полузащитник играл в футбол только находясь в колонии в Белгородской области. Команда «Золотой Лев», созданная Мамаевым и Кокориным, победила в товарищеском матче «Салют» со счётом 4:2. Павел оформил хет-трик.

Матч на фоне куполов. Кокорин с Мамаевым душевно сыграли в футбол Репортаж из колонии, в которой мотают срок футболисты.

Сколько времени Мамаев уже на свободе?

Мамаев и Кокорин вышли на свободу в один день – 17 сентября. Суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. Согласно изначальному приговору, который был вынесен в мае 2019-го, Павел должен был провести за решёткой один год и пять месяцев, а Александр – один год и шесть месяцев. После освобождения футболистов сайт Transfermarkt вернул их рыночную стоимость, которую ранее обнулил. На сегодняшний день аналитики рынка оценивают Кокорина в 5 млн евро, а Мамаева – в 3 млн. «Ростову» полузащитник достаётся бесплатно, как свободный агент.