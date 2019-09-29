«Свободу Тибету!». Французские фанаты сделали провокационный перформанс

Матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Нантом» (0:1) начался в 13:30 по местному времени. Руководство лиги пошло на такой шаг, чтобы игру смогли посмотреть поклонники первенства из Китая. Решение функционеров не понравилось активным болельщикам «Лиона» из группировки Bad Gones.



Фанаты решили реализовать перформанс, который без преувеличения можно назвать провокационным. На северной трибуне арены «Парк Олимпик Лионне» они изобразили флаг Тибета и вывесили баннер «Free Tibet» («Свободу Тибету»). Реакции руководства лиги пока не последовало, но болельщикам «Лиона» теперь следует быть немого аккуратнее.

Причём здесь Тибет?

Тибет — одна из самых чувствительных тем для Китая. Эта территория является предметом огромного количества споров. Власти страны утверждают, что Тибет «мирно освободили» в 1951 году и улучшили положение его жителей, вложив большие средства в экономическое развитие этого бедного и изолированного региона. Но Далай-лама XIV, которого тибетцы почитают, требует полноценной автономии для региона.

Лига 1 настолько популярна в Китае?

Главная китайская телекомпания CCTV имеет право на ежедневную трансляцию матчей чемпионата Франции. Аудитория всех каналов группы составляет около 1 млрд человек. В прошлом сезоне более 100 млн зрителей посмотрели встречи первенства.



В текущем сезоне аудитория выросла на 23% на кабельном телевидении и на 104% на онлайн-платформах. По словам руководства лиги китайские фанаты очень любят чемпионат Франции и его ведущих футболистов. В качестве примера они приводят факт популярности Килиана Мбаппе, чьё видео может собрать более 31 млн просмотров и 700 тысяч лайков в приложении.



Также два последних розыгрыша Суперкубка Франции были проведены в городе Шэньчжэнь. В 2018 году там играли «ПСЖ» и «Монако» (4:0), а в 2019 году – «ПСЖ» и «Ренн» (2:1). Последнюю встречу посмотрели более 2,5 млн человек.