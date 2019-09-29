«Краснодар» в мини-кризисе. Четыре главных проблемы команды в начале сезона

Недостаток оборонительной ментальности

Эта проблема прослеживалась у «Краснодара» и ранее, но она хорошо маскировалась владением мячом и территорией. Пока у команды были играющий за двух защитников Гранквист и Каборе в форме, можно было допускать контратаки и спокойнее чувствовать себя в ситуациях, требующих быстрой подстраховки в позиционной обороне. Скажем, нынешние сложности Кристиана Рамиреса, который постоянно зависает между игрой в приём и находящимся уже за спиной крайним нападающим соперника, появляются как раз здесь: Гранквист, который помогал покрывать левую сторону поля, всегда был готов подстраховать и быстро подсказать Рамиресу, как перестраиваться. Вот здесь Гранквист оборачивается и показывает крайнему защитнику, который начинает покидать свою зону и смещается к центру, что ему необходимо играть в приём, пока сам Гранквист возвращается на свою позицию.

Такой уверенности и такой коммуникации, как при Гранквисте, сейчас у «Краснодара» нет — в итоге Рамирес испытывает достаточно большие проблемы с принятием решений.

Другая ситуация — с Кристоффером Олссоном. Играя на позиции 8/6, у шведа есть большой минус: он слишком поздно выдвигается атаковать в приём, не успевает вступить в борьбу и тем самым оголяет пространство за своей спиной. Команда, которая хорошо готовится к «Краснодару», знает это, и в момент, когда Ольссон начинает выдвигаться в атаку, в 20-метровую зону за его спиной уже встраивается атакующий футболист, и задача соперника — как можно быстрее довести до него мяч, отрезая две линии «Краснодара».

Третья сложность — Вандерсон недостаточно хорошо отрабатывает в обороне, а так как «Краснодар» теперь обороняется чаще, то и проблема эта острее, чем раньше. Вандерсон не оборачивается себе за спину, где открывается фланговый игрок, и в тот момент, когда соперник проводит затяжную атаку, он так и не приходит к мысли о необходимости помочь партнёрам.

Все эти проблемы становятся наиболее очевидными при ускорении игры (просто посмотрите матч с «Базелем»). Скажем, здесь ЦСКА провёл долгую позиционную атаку, высасывая концентрацию из игроков «Краснодара», а затем очень быстро, как только мяч вышел за боковую, разыграл аут.

Олссон оборачивается на Бистровича — ему нужно играть против полузащитника ЦСКА. Два защитника «Краснодара» указывают на Сигурдссона — взять его может только Вандерсон, который пешком возвращается к своей штрафной, хотя видит, что исландец прямо по курсу может стать угрозой.

Вандерсон всё же сближается с Сигурдссоном на то расстояние, которое кажется ему безопасным. Бистрович выходит (особенности скриншота не дают возможности передать скорость, но он действительно даже не выбегает, а именно выходит пешком) из-за спины Олссона и открывается под передачу — никакой реакции от поплывшего шведа. Естественно, передача на Бистровича идёт незамедлительно.

Финальный аккорд: Олссон даже не смотрит, где располагается Сигурдссон, и прикрывает пустоту, а Вандерсон давно забыл, что должен был обороняться с исландцем. В итоге тот получает лёгкий удар с убойной позиции. Так недостаток оборонительной ментальности, умения смотреть назад у некоторых игроков серьёзно бьёт по «Краснодару».

«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле! «Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

Проблемы с построением позиционных атак

Здесь тоже нужно отметить, что сложности начались не сейчас, а как минимум весной, когда «Краснодар» потихоньку начал отдавать часть инициативы в больших матчах. Билдап «быков» стал достаточно предсказуемым, а уход Каборе ещё и лишил возможности использовать длинные передачи, как инструмент для прохождения прессинга. У команды есть внутренние резервы, чтобы вернуть необходимый объём качественных лонгболлов из опорной зоны, но пока попыток использовать этот резерв не наблюдается, а Камболов часто начинает сдавать под давлением.

В итоге для того, чтобы постараться быстро перейти на чужую половину поля, в глубину со своей позиции уходит один из крайних нападающих, что значительно облегчает жизнь сопернику. Понимая, что на этой стороне поля крайний нападающий уже не откроется за спиной между линий, соперник перекрывает направление передач в центр, оставляя для «Краснодара» возможность переводить большие силы на фланг, что никогда не было сильной стороной «быков». Вот идеальный пример организации обороны от «Базеля».

Проблемы с поиском оптимального расположения игроков

По этому пункту у меня есть аргумент из разряда «я так и думал». Как только «Краснодар» в мае объявил о приобретении Юнеса Намли, в своём телеграм-канале я написал, что мне интересно, где клуб собирается использовать новичка. Дело в том, что Намли даже по ходу прошлого сезона в «Зволле» закрывал несколько позиций, и только во второй части сезона нашёл место, которое наиболее адекватно удовлетворяло его умениям. Речь о позиции в центре полузащиты — центральным в тройке, но при этом и не чистой десяткой. Под Намли располагались два игрока оборонительной ментальности.

«Краснодар» попробовал Намли и чистой десяткой, и правым крайним нападающим, и левым крайним нападающим, но так и не дал ему играть в тот футбол, который раскрыл в нём игрока классного уровня в первое полугодие-2019. У Намли отличное видение поля, хорошие передачи из глубины, и он здорово подстраивается под передачи от крайних защитников, имея возможность развить атаку с приобретением темпа. Сам футболист называл своей ролевой моделью Френки де Йонга — а теперь сравните это с тем, где используют Намли в «Краснодаре» (подсказка: это далеко от Френки). На флангах его обыгрыши менее эффективны, а его видение поля ограничено.

Более того, Мурад Мусаев чаще использует Юнеса слева, и знаете, где футболист провёл худший до сегодняшнего момента сезон в карьере? На позиции левого вингера в «Херенвене».

Работа с Намли изначально казалась экзаменом для штаба Мусаева на умение вытягивать лучшие индивидуальные качества и встраивать в командную игру. Пока очевидно, что этот экзамен не складывается.

ЦСКА и «Краснодар» извинились за еврокубковый позор. Суперматч на «ВЭБ Арене»! Даже жаль, что игра не завершилась вничью – это было бы справедливо.

Ошибки с выбором стартового состава

Специально ставлю этот пункт последним, потому что быть умным задним умом — самое лёгкое занятие в мире. Тем не менее, уже несколько раз при публикации стартовых 11 возникало ощущение, что тренерский штаб «Краснодара» слишком концептуально подходит к матчу, чаще всего перестраховываясь. К примеру, решение убрать Вандерсона с фланга Марио Фернандеса в матче с ЦСКА — понятное и логичное, учитывая проблемы игрока с игрой в обороне. Тем не менее, на левый фланг вместо Вандерсона и Рамиреса выходят Стоцкий и Скопинцев — каждый из них более оборонительно настроен, чем те, кого они меняют. В итоге «Краснодар» ещё до стартового свистка отдаёт ЦСКА целый фланг: противостоять взаимодействиям Фернандеса и Влашича персонально очень сложно, зато в атаке «быки» теряют значительную часть потенциала. Нет ничего удивительно в том, что команда получает 0:3 к перерыву и затем, после очевидных перестроений, изо всех сил старается вытащить матч.

Вывод

Нынешний мини-кризис «Краснодара» неправильно связывать только с травмами основных футболистов. Безусловно, это важный фактор (Газинский и Классон были системообразующими игроками в переходных фазах), но нельзя до сих пор говорить о том, что это единственная причина нестабильности «быков». Правильнее сказать, что Мурад Мусаев, попав в период травм, столкнулся с первой в своей карьере внештатной ситуацией — когда наигранные футболисты помочь не могут, а на их место пришло достаточно квалифицированных игроков, и из них как можно быстрее нужно вытащить лучшие командные качества. На данный момент можно констатировать, что «Краснодар» с этой задачей не справляется: как только игра чуть ускоряет темп, команда выглядит разбалансированной.