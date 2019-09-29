Снова проиграли, Олег Георгиевич? Ну и что?!

Главное впечатление от предматчевого антуража – полупустые трибуны «Открытие Арены». Безлюдье нисколько не удивляло, ведь «Спартак» в последнее время сделал всё возможное для того, чтобы отпугнуть болельщиков от футбола: показывал отвратительную игру, проигрывал всем подряд в чемпионате и Лиге Европы, вымучивал позорную победу в Набережных Челнах у соперника из ПФЛ в Кубке, а главный тренер сидел всякий раз с грустным лицом на пресс-конференциях и, еле проговаривая слова, объяснялся надоевшими лозунгами: «Работаем дальше, движемся вперёд, победы придут».

Поэтому всех, кто предпочёл в этот воскресный холодный дождливый вечер остаться дома или сходить в кинотеатр, можно было понять. А всем, кто всё-таки решился в очередной раз испытать свои нервы, стоило налить горячий чай, вручить на входе на сектор шоколадку – и сказать искреннее спасибо. А ещё – заранее посочувствовать.

Без Шюррле и Жиго

Против грозного и могучего «КАМАЗа» «Спартак» в среду играл самым основным составом, поэтому в воскресенье, ещё задолго до стартового свистка, можно было предположить, что тренерскому штабу придётся внести коррективы – не всем легко играть через три дня на четвёртый в условиях постоянных перелётов. У Жиго возник мышечный дискомфорт, Шюррле не успел оправиться от болезни, не до конца готовый и адаптированный Крал получил передышку, и красно-белые вышли на поле в новых для нынешнего сезона сочетаниях: в центре обороны – Джикия и Кутепов (в устрашающей чёрной маске после недавнего удара по носу), в средней линии – Зобнин, Гулиев и Тиль, в атаке – Бакаев (слева), Понсе (в центре) и Мельгарехо (справа).

Возможно, Кононову стоило провести даже больше перестановок (или, наоборот, не рисковать ведущими игроками в Набережных Челнах), поскольку в первом тайме «Спартаку» катастрофически не хватало свежести и движения. Действуя на скоростях хромой черепахи, сложно взламывать массивную и оборону, пусть даже в соперниках и коллектив, занимающий предпоследнее место с восемью очками.



Хотя стоп, о чём это мы… К нынешней команде Кононова давно пора начинать относиться снисходительно. Игра на равных с представителем РПЛ (на фоне выезда в Набережные Челны) – это уже феноменальный прогресс. Поэтому «Спартак» заслуживал всяческой похвалы, тем более создал за первый тайм аж три момента. Невиданное раздолье! Два из них стали следствием навесов с правого фланга на Понсе (аргентинец оба раза выиграл и пробил, продемонстрировав свои сильные качества, но Климович оказался в порядке), третий – выход Мельгарехо один на один под острым углом после заброса Бакаева из глубины.

Айртон сломался – «Спартак» тут же пропустил

Похвала в адрес красно-белых за равный первый тайм с «Оренбургом» могла перерасти в громогласные овации, только перед самым перерывом они всё-таки не сдюжили и пропустили. Команде Владимира Федотова удалась отличная комбинация, благодаря которой она вскрыла правый фланг обороны соперника и навесила в штрафную. Там Малых оказался в одиночестве – и открыл счёт.



Здесь также необходима предыстория: за минуту до пропущенного мяча травму получил Айртон. Ему долго оказывали помощь, он морщился, не мог вернуться на поле, и именно из его зоны забивал Малых. Партнёры в таких эпизодах обязаны временно опуститься и закрыть осиротевшую зону, но Мельгарехо в самый нужный момент самоустранился.

Команды уходили в раздевалки, а с трибун неслись грязные оскорбления и свист. Кононова было слегка жаль, но важно понимать, что он сам пришёл к этому унижению. И если бы хотел, давно бы его прекратил.

И снова на равных!

За второй тайм «Спартак» тоже должен удостоиться бурных аплодисментов, поскольку команда смогла свести его вничью. Сначала пропустила со стандарта – потом ответила тем же, порадовав и немного согрев зрителей, а ещё подарив нам интригу. А затем красно-белые ещё и сподобились на навал. Спровоцировали «Оренбург» на удаление, насели на ворота соперника, оставшегося вдесятером, закидали штрафную мячами со всех сторон с такой агрессией, что всем этим навесам позавидовали бы и «Ливерпуль», и Бесков, и Романцев, пришедший на стадион.



Сравнять счёт по итогам двух таймов, правда, красно-белым не удалось. Ну и что? Удастся как-нибудь потом. А пока – можно строить дальше, Олег Георгиевич.