Самый слабый тренер в новейшей истории «Спартака». Кононов ушёл слишком поздно

Когда «Спартак» уже объявил об отставке, а в грязных оскорблениях и издевательских репликах, несущихся с трибун и в Интернете со всех сторон, можно утонуть, меньше всего хочется лишний раз плясать на костях, ехидничать и приговаривать, какой же Кононов ужасный и бесхарактерный. Олег Георгиевич своё уже получил, и хочется искренне пожелать ему стойко пережить случившееся, а спустя время ответить на вопрос: честен ли он был по отношению к самому себе, к своим идеализированным принципам (если они вообще существуют, а не придумывались для публики), к клубу и болельщикам, когда так долго держался за должность и убеждал после каждого плохого матча, что команда движется вперёд.

Снова проиграли, Олег Георгиевич? Ну и что?! Сегодня проиграли, зато завтра выиграете, послезавтра выиграете. Но вы играете, игроки радуются такому футболу.

Очень интересно было бы выслушать ответ на этот вопрос на пресс-конференции после матча с «Уралом», но не судьба: Олег Георгиевич не нашёл в себе сил зайти в зал к журналистам и хотя бы как-то объясниться. Его право. Оставим человека в покое и переключимся на руководство «Спартака», которое могло бы закончить всё давным-давно, не прилагая никаких усилий.

Если вспоминать, как протекала карьера Кононова в «Спартаке», со знаком плюс можно выделить разве что самый его первый месяц. Тогда, в октябре-ноябре, красно-белые наконец-то закончили внутриклубные конфликты, успокоились, выдали неплохой отрезок в чемпионате с тремя победами подряд. Правда, при этом плохо сыграли в Лиге Европы и свели вничью матч с «Уралом» в Кубке, однако для стартового отрезка, когда вся работа сводилась к кризис-менеджменту, Кононов тогда справился неплохо. А дальше от него требовалось большее – полноценная тренерская и менеджерская деятельность. И в ней Кононов полностью, всецело и абсолютно провалился. Начиная с зимы, «Спартак» пребывал в состоянии даже не стагнации, а агонии.



И интереснее всего сейчас спросить Федуна: а разве вы, Леонид Арнольдович, всего этого не замечали? Не наблюдали день за днём, как ваша команда тонет в болоте?



Все прекрасно видели, как скомканные зимние сборы с отсутствием побед после Катара перетекли в вялый старт в чемпионате. Все видели последовавший бесславный вылет из Кубка от «Урала», чудовищное апрельское унижение в Туле, когда Кононов сам мог бы написать заявление, но вместо этого попросил журналистов не вешать всем лапшу на уши. Все видели позорный футбол в концовке прошлого сезона и, как заслуженный итог, поражение по всем статьям в Оренбурге и упущенное прямое место в еврокубках. То событие тоже должно было стать мотивом для кардинальных решений, но почему-то не стало.

Кузнецов и Кононов, ФК «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Федуна было своё видение: он искренне считал, что это не тренер слабый, а игроки. Вышло заявление об исчерпанных ресурсах, Леонид Арнольдович поменял почти весь состав, не изменил своё мнение и в начале нынешнего сезона (хотя после «Сочи» или «Тамбова» пропали последние оптимисты), не соотносил между собой поражения, не анализировал из раза в раз повторяющиеся системные ошибки на поле. Верил и, кажется, просто боялся в очередной раз признать, что был неправ. И мы неизменно, из тура в тур видели такую же беспомощную команду.



Команду, которая давно даже не пытается играть в заявленный футбол. Ни коллективного высокого прессинга, ни позиционного футбола – ничего этого не было даже во время сентябрьского всплеска. Кононова интересовал только результат – единственное, что могло бы задержать его в клубе.

Кононов очень изменился. Стиль игры его больше не волнует Все ругают «Спартак» за плохое качество футбола, но в Швейцарии команда даже не пыталась играть хорошо.

Команду, которая проваливает одну за другой задачи. В прошлом сезоне – во всех трёх турнирах, в нынешнем – уже почти в двух, поскольку в чемпионате всё очень плохо.



Команду, в которой регрессируют и теряют мотивацию все футболисты, включая статусных сборников (регресс накрыл как Джикию, так и Зобнина) и дорогостоящих новичков.

Говорят, Зобнин регрессирует. Это правда, но вина – на тренерах «Спартака» Одну проблему точно давно пора устранить.

Команду, которая отпугивает со стадиона собственных болельщиков. Вряд ли один-два миллиона неустойки Кононову стоил всех этих имиджевых и финансовых потерь.

Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова Вернее, её отсутствие.

В очередной раз приходится констатировать, что стратегически важное решение руководство «Спартака» приняло с большим опозданием – и теперь для исправления ситуации нужно приложить гораздо больше усилий, чем это могло бы быть. Но главное сейчас – не сам факт отставки, а последующие действия.

Любое увольнение – это назначение. Наблюдая за агонизирующим Кононовым, у «Спартака» давно уже должны были появиться один-два кандидата. Хочется верить, что они есть.



Ведь в прошлом году после Карреры «Спартак» пережил три превосходные недели с Раулем Рианчо. Сейчас вместо Кононова временщиком назначен Сергей Кузнецов, который входил в штаб своего прежнего руководителя и по всем законам логики должен был отправиться вслед за Олегом Георгиевичем. Комментарии тут не нужны.