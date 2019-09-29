«Верните Валеру, верните Карреру...» Реакция на отставку Кононова

Читатели
«Спартак» отправил Кононова в отставку
kara228:
— Лол, вы это репортерам скажите, а то они его там ждут!
oomph:
— Жалко((( Это был славный год у «Спартака».
theclever:
— Кононова жалко в первую очередь — облили человека помоями. Удачи ему в дальнейшем.
mmmedvedev:
— Верните Валеру, Верните Карреру, верните Аленя,
Верните Романа, пускай наркомана!
Верните Промеса и Веллитона,
Верните любого, пускай и ...!
Сейчас нам любой, даже Дзюба сойдёт!
Верните Рианчу — и солнце взойдёт!
arnattfodd:
— Да как так-то?.. Ничего же не предвещало.
Мостовой: главным тренером «Спартака» хотел бы видеть иностранца
pluton134340:
— У меня как раз есть испанское гражданство, — добавил Александр.
masturbinho:
— Бердыева. Он туркмен.
tihonovetsk:
— Был пиджак, а станет jacket.
Кто должен возглавить «Спартак»?
jo-nasri-kaka:
— А тем временем журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже два часа, он до сих пор не пришёл!
«Уфа» во второй раз предложила «Спартаку» своего тренера
juvefan:
— «Спартак»: А может, Евсеева отдадите?
«Уфа»:… вам!
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