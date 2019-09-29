Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Отставка Олега Кононова из «Спартака»: комментарии

«Верните Валеру, верните Карреру...»
«Чемпионат»
«Верните Валеру, верните Карреру...» Реакция на отставку Кононова
Кто-то сочувствует Олегу Георгиевичу, кто-то — глумится.
Футбол / РПЛ 0

Читатели

«Спартак» отправил Кононова в отставку

kara228:
— Лол, вы это репортерам скажите, а то они его там ждут!

oomph:
— Жалко((( Это был славный год у «Спартака».

theclever:
— Кононова жалко в первую очередь — облили человека помоями. Удачи ему в дальнейшем.

mmmedvedev:
— Верните Валеру, Верните Карреру, верните Аленя,
Верните Романа, пускай наркомана!
Верните Промеса и Веллитона,
Верните любого, пускай и ...!
Сейчас нам любой, даже Дзюба сойдёт!
Верните Рианчу — и солнце взойдёт!

arnattfodd:
— Да как так-то?.. Ничего же не предвещало.

Мостовой: главным тренером «Спартака» хотел бы видеть иностранца

pluton134340:
— У меня как раз есть испанское гражданство, — добавил Александр.

masturbinho:
— Бердыева. Он туркмен.

tihonovetsk:
— Был пиджак, а станет jacket.

Кто должен возглавить «Спартак»?

jo-nasri-kaka:
— А тем временем журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже два часа, он до сих пор не пришёл!

«Уфа» во второй раз предложила «Спартаку» своего тренера

juvefan:
— «Спартак»: А может, Евсеева отдадите?
«Уфа»:… вам!

Соцсети

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент