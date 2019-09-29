«Верните Валеру, верните Карреру...» Реакция на отставку Кононова

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«Спартак» отправил Кононова в отставку



kara228:

— Лол, вы это репортерам скажите, а то они его там ждут!



oomph:

— Жалко((( Это был славный год у «Спартака».

theclever:

— Кононова жалко в первую очередь — облили человека помоями. Удачи ему в дальнейшем.



mmmedvedev:

— Верните Валеру, Верните Карреру, верните Аленя,

Верните Романа, пускай наркомана!

Верните Промеса и Веллитона,

Верните любого, пускай и ...!

Сейчас нам любой, даже Дзюба сойдёт!

Верните Рианчу — и солнце взойдёт!



arnattfodd:

— Да как так-то?.. Ничего же не предвещало.



Мостовой: главным тренером «Спартака» хотел бы видеть иностранца

pluton134340:

— У меня как раз есть испанское гражданство, — добавил Александр.



masturbinho:

— Бердыева. Он туркмен.



tihonovetsk:

— Был пиджак, а станет jacket.



Кто должен возглавить «Спартак»?

jo-nasri-kaka:

— А тем временем журналисты ждут Кононова на пресс-конференции уже два часа, он до сих пор не пришёл!



«Уфа» во второй раз предложила «Спартаку» своего тренера

juvefan:

— «Спартак»: А может, Евсеева отдадите?

«Уфа»:… вам!

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