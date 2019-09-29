8 тренеров, которые могли бы возглавить «Спартак»

Олег Кононов больше не главный тренер «Спартака». Теперь руководители столичного клуба должны более взвешенно подойти к выбору наставника команды, чтобы снова бороться за золото РПЛ и место в Лиге чемпионов. Вот список кандидатов, которым по силам вернуть красно-белых в элиту российского футбола.

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Дженнаро Гаттузо

Прямо сейчас один из потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» находится в России. Накануне Гаттузо посетил матч «Локомотив» – «Зенит», а сегодня был замечен в Краснодаре на встрече «быков» с «Арсеналом». 41-летний итальянец уже примерно понимает, каков уровень РПЛ. Когда Гаттузо-полузащитник «выжигал» центр поля, его трудно было представить наставником. Но с «Миланом» он поработал неплохо. По крайней мере, при нём «россонери» не стали хуже, а после его ухода пока не стали лучше. Итальянский тренер во главе «Спартака» – это звучит многообещающе.

Дженнаро Гаттузо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Роджер Шмидт

Яркий немецкий тренер, при котором «Спартак» получит самый сумасшедший прессинг в РПЛ. 52-летний Шмидт любит агрессивный и интенсивный футбол, ставил его в «Ред Булл Зальцбурге» и леверкузенском «Байере». Фанаты будут без ума от его стиля, правда, до тех пор пока не начнётся спад. Возможно, затяжной. Этого непросто избежать, когда усталость у игроков накопилась большая, а класса им недостаёт. В конце июля нынешнего года Роджер был уволен из китайского «Бэйцзин Гоань» после трёх поражений подряд. Хотя до этой серии команда неожиданно захватила лидерство в чемпионате Китая.

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Дмитрий Парфёнов

Есть интересные для красно-белых варианты и среди работающих в РПЛ специалистов. Почему бы, к примеру, не рассмотреть кандидатуру экс-спартаковца? 45-летний Парфёнов уже доказал, что является достаточно сильным тренером. Под его руководством «Тосно» выиграл Кубок России, а «Урал» дошёл до финала турнира. Он уже не единожды побеждал «Спартак» в Москве. Дмитрий Владимирович тоже ставит на атакующий футбол, правда, для «Урала» это не всегда хорошо заканчивается. Команда много пропускает. Впрочем, в «Спартаке», что ни говори, возможности для нужного подбора игроков выше.

Дмитрий Парфёнов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Марселино Гарсия Тораль

Любимый иностранный тренер вингера сборной России Дениса Черышева. Полмесяца назад Марселино без видимых на то причин был уволен из «Валенсии», хотя вытащил команду в Лигу чемпионов и выиграл с ней Кубок Испании в прошлом сезоне. По словам самого Тораля, именно кубковая победа стала причиной разрыва контракта. Владелец клуба Питер Лим хотел, чтобы игроки основы не тратили силы на этот турнир, а вот сам Марселино сделал ставку на борьбу за трофей. Тораль – сильный специалист, но ему важно не оказаться в такой ситуации, как Унаи Эмери в период своей работы в «Спартаке».

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Курбан Бердыев

Один из самых успешных российских тренеров был близок к назначению в «Спартак» в 2016 году перед тем, как красно-белых возглавил Массимо Каррера. К сожалению Курбана Бекиевича, переговоры с Федуном закончились смс-кой от владельца «Спартака» с нецензурным словом из пяти букв. Боссу столичного клуба не понравилось, что Бердыев параллельно вёл обсуждение возможного контракта с «Локомотивом». Та история, скорее всего, закрывает 67-летнему специалисту дорогу в «Спартак». Он сам признал – ошибся. Леонид Арнольдович – управленец импульсивный, но отходчивый. Возможно, он даст Бердыеву ещё один шанс.

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Станислав Черчесов

Появление в «Спартаке» Цорна связывали с будущим возвращением в клуб Черчесова. Естественно, сам генеральный директор это отрицал. Как бы то ни было, главный тренер сборной России с его опытом и харизмой кажется идеальной кандидатурой на пост главного тренера красно-белых. Есть только одно «но»: как минимум до завершения Евро-2020 Станислав Саламович нужнее национальной команде. Можно обсуждать возможность совмещения Черчесовым двух постов, вот только против этого высказывался президент РФС Александр Дюков. Жизнь доказывает, что на двух креслах тяжело усидеть даже самым крупным фигурам.

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Арсен Венгер

Почти 70-летняя легенда «Арсенала» сидит без работы с лета 2018-го после ухода из лондонского клуба. Венгер любит работать с молодыми игроками и ставить красивый атакующий футбол. Это как раз то, что нужно руководству и болельщикам «Спартака»! Пару недель назад появлялась информация о поездке генерального директора Томаса Цорна в Лондон на переговоры с французом. Впрочем, владелец клуба Леонид Федун опроверг слухи. Вопрос в том, чем могут привлечь Венгера «Спартак» и РПЛ. По словам известного агента и друга тренера Шандора Варги, Арсен позитивно относится к возможности поработать в России.

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И конечно же…

Массимо Каррера

«A Tutti! Avanti! Массимо Каррера!». Комментарии излишни. Конечно, руководство «Спартака» не горит желанием возвращать народного любимца, но этот шаг помог бы улучшить отношения со своими болельщиками. Многие из них артистичного итальянца обожают.