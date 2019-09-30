Даже новому тренеру «Спартака» понадобится центральный нападающий. И срочно

Болельщики «Спартака» зря думают, что с отставкой Олега Кононова чудесным образом разрешатся все проблемы команды. Проблемы эти лежат на уровне более глубоком, чем тренерский: у клуба нет управленческой системы, что приводит к хаотичным решениям. Один из главных промахов такой бессистемной работы — продажа Луиса Адриано и Зе Луиша, классных по меркам РПЛ нападающих, на место которых пришли Эсекьель Понсе и сразу несколько игроков линии под форвардом, каждый из которых одинаково плохо смотрится на позиции чистой «девятки».

Самый слабый тренер в новейшей истории «Спартака». Кононов ушёл слишком поздно Слабый — прежде всего как личность. Поводов для отставки было очень много.

Проблема легко описывается таким фактом. Впервые за всю историю наблюдения за продвинутой статистикой команда проигрывает своим соперникам по матчам в ожидаемых голах из пределов штрафной. «Спартак» за 11 матчей создал 6.72 xG из штрафной, соперники в матчах с красно-белыми — 8.68 xG. Это говорит о том, что игроки «Спартака» не могут найти в штрафной хорошие позиции для удара, не могут освободиться от опеки под последнюю передачу. Всё это работа центрфорвардов, и отсутствие в составе классической и желательно фактурной «девятки» заставляет команду лупить из-за штрафной.

При этом такое чудовищное падение статистики не может быть только виной тренера. Даже на отрезке Кононова в прошлом сезоне «Спартак» имел +8 по аналогичному показателю: тренер просто не мог разучиться работать с атакующей группой настолько, что футболисты полностью перестали находить позиции для ударов в штрафной.



(Здесь нужно отметить, что такая статистика позволяет сделать более точные выводы о качестве наступательной игры команды, чем показывает таблица. Например, в чемпионский сезон «Спартак» по качеству игры в атаке был хуже, чем во второй год Массимо Карреры, который стал провальным за 90 минут матча с «Динамо», когда уже было понятно, что с коллективом есть проблемы. До этого лучшая форма Промеса, 10 мячей Адриано и черновая работа Зе (пять голевых и два заработанных пенальти) позволяли «Спартаку» создавать огромное количество моментов — в среднем больше 1.0 xG из пределов штрафной за матч).

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Соответственно, вопрос лежит и в плоскости селекции. Во всей печальной осени «Спартака» один человек оставался практически вне зоны поражения традиционной красно-белой истерики: считается, что Томас Цорн качественно проделал свою работу, и этот укрепляющийся миф ещё сильнее бил по позициям Кононова. Тем не менее, если вопросы игроку дубля «Вольфсбурга» и 10-му вратарю «Ромы» риторические, а вопросы по Ларссону (переплата за посредственного игрока) и Мирзову пока не до конца вызрели, то два главных вопроса стоит задавать уже сейчас, ещё до прихода нового главного тренера.

Вопросы такие. Первый: почему работа по фактурному нападающему не была приоритетом на рынке после ухода Зе и Адриано, хотя очевидно, что для РПЛ это необходимый игрок? Второй: почему после того, как сезон начался, и стало понятно, что «Спартак» в мучениях ищет позиции для ударов в штрафной, клуб сосредоточился на приобретении восьмёрки, декларируя при этом покупку опорника? Оставим даже тот факт, что клуб переплатил — понятно, что окно закрывалось и чехи могли раздевать «Спартак» как только помогут им воображение и наглость. Важно, что стратегически у команды была более проблемная позиция, чем футболист в опорную зону. И эта проблема была проигнорирована.

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Не снимая вины с Кононова, можно утверждать, что это одна из причин провала на старте и тренер причастен к этому лишь косвенно — слабо сработал спортивный департамент. Кого бы ни привёл сейчас в «Спартак» Томас Цорн, вопрос нападающего новым главным тренером будет поднят очень быстро.