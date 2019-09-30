Даже новому тренеру «Спартака» понадобится центральный нападающий. И срочно

Болельщики «Спартака» зря думают, что с отставкой Олега Кононова чудесным образом разрешатся все проблемы команды. Проблемы эти лежат на уровне более глубоком, чем тренерский: у клуба нет управленческой системы, что приводит к хаотичным решениям. Один из главных промахов такой бессистемной работы — продажа Луиса Адриано и Зе Луиша, классных по меркам РПЛ нападающих, на место которых пришли Эсекьель Понсе и сразу несколько игроков линии под форвардом, каждый из которых одинаково плохо смотрится на позиции чистой «девятки».
Проблема легко описывается таким фактом. Впервые за всю историю наблюдения за продвинутой статистикой команда проигрывает своим соперникам по матчам в ожидаемых голах из пределов штрафной. «Спартак» за 11 матчей создал 6.72 xG из штрафной, соперники в матчах с красно-белыми — 8.68 xG. Это говорит о том, что игроки «Спартака» не могут найти в штрафной хорошие позиции для удара, не могут освободиться от опеки под последнюю передачу. Всё это работа центрфорвардов, и отсутствие в составе классической и желательно фактурной «девятки» заставляет команду лупить из-за штрафной.
При этом такое чудовищное падение статистики не может быть только виной тренера. Даже на отрезке Кононова в прошлом сезоне «Спартак» имел +8 по аналогичному показателю: тренер просто не мог разучиться работать с атакующей группой настолько, что футболисты полностью перестали находить позиции для ударов в штрафной.
(Здесь нужно отметить, что такая статистика позволяет сделать более точные выводы о качестве наступательной игры команды, чем показывает таблица. Например, в чемпионский сезон «Спартак» по качеству игры в атаке был хуже, чем во второй год Массимо Карреры, который стал провальным за 90 минут матча с «Динамо», когда уже было понятно, что с коллективом есть проблемы. До этого лучшая форма Промеса, 10 мячей Адриано и черновая работа Зе (пять голевых и два заработанных пенальти) позволяли «Спартаку» создавать огромное количество моментов — в среднем больше 1.0 xG из пределов штрафной за матч).
Соответственно, вопрос лежит и в плоскости селекции. Во всей печальной осени «Спартака» один человек оставался практически вне зоны поражения традиционной красно-белой истерики: считается, что Томас Цорн качественно проделал свою работу, и этот укрепляющийся миф ещё сильнее бил по позициям Кононова. Тем не менее, если вопросы игроку дубля «Вольфсбурга» и 10-му вратарю «Ромы» риторические, а вопросы по Ларссону (переплата за посредственного игрока) и Мирзову пока не до конца вызрели, то два главных вопроса стоит задавать уже сейчас, ещё до прихода нового главного тренера.
Вопросы такие. Первый: почему работа по фактурному нападающему не была приоритетом на рынке после ухода Зе и Адриано, хотя очевидно, что для РПЛ это необходимый игрок? Второй: почему после того, как сезон начался, и стало понятно, что «Спартак» в мучениях ищет позиции для ударов в штрафной, клуб сосредоточился на приобретении восьмёрки, декларируя при этом покупку опорника? Оставим даже тот факт, что клуб переплатил — понятно, что окно закрывалось и чехи могли раздевать «Спартак» как только помогут им воображение и наглость. Важно, что стратегически у команды была более проблемная позиция, чем футболист в опорную зону. И эта проблема была проигнорирована.
Не снимая вины с Кононова, можно утверждать, что это одна из причин провала на старте и тренер причастен к этому лишь косвенно — слабо сработал спортивный департамент. Кого бы ни привёл сейчас в «Спартак» Томас Цорн, вопрос нападающего новым главным тренером будет поднят очень быстро.
- 30 сентября 2019
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