Дом экс-футболиста Семшова обокрали. Ударили жену и вынесли имущества на 20 млн

В ночь с 28 на 29 сентября в Подмосковье злоумышленники проникли в дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова. Самого спортсмена, который сейчас работает в тренерском штабе тульского «Арсенала», на месте не было. В доме находились жена Семшова и двое его детей.
Последствия
По словам жены Ларисы, четверо людей в с замотанными шарфами лицами ворвались ночью в дом, который расположен в подмосковной деревне Маслово. Она услышала шум на первом этаже и решила спуститься. У одного из них при себе был пистолет. Трое других были вооружены монтировками и железными прутами.
Женщина попыталась остановить злоумышленников. Успехом эта затея не увенчалась. Один из нападавших ударил Ларису. После грабители стали угрожать, что изобьют детей, если она попробует что-нибудь предпринять.
После нападения выяснилось, что из дома Семшова были украдены несколько наручных часов. Среди них были золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer, а также несколько моделей с бриллиантами и драгоценности. Из сумки жены Семшова грабители забрали 15 тыс. рублей. Ущерб составил около 20 млн рублей. Сам экс-футболист комментариев по этому поводу не давал.
Как выяснилось позже, дом Семшова не оборудован камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Сообщается также, что грабители действовали по наводке и знали, в какое время дома не будет хозяина. Учитывая, что лиц нападавших жена экс-футболиста не рассмотрела, процесс по поиску злоумышленников затянется. Отмечается, что элитные дома, расположенные в данном районе грабят часто.
- 30 сентября 2019
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