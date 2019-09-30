Черчесова не волнуют проблемы РУСАДА и провал «Спартака». Он готов выйти на Евро

Перед матчами сборной России главный тренер объяснил свой выбор. На матчи с Шотландией и Кипром вызвано два новых игрока. С вопросов о них и началось общение со Станиславом Черчесовым.

В сборной России два новых игрока. Неожиданно! Что нужно знать о свежем списке Черчесова.

— Вопрос по Чистякову и Жемалетдинову. Можете прокомментировать их вызов?

— Чистяков проявлял себя ещё в первой лиге, мы уже тогда его отметили. Теперь он перешёл в «Ростов», показывает качественную игру. Тем более ситуация подсказывает — Нойштедтер не играет, а Кутепов не в лучшем состоянии.

— Что насчёт Жемалетдинова?

— Он играл и в молодёжной сборной, закрепив за собой позицию правого полузащитника. Играет стабильно — подтвердил свой уровень в Лиге чемпионов и очень качественно провёл матч с «Зенитом». Тем более Ерохин не играет — опять же, сама ситуация ведёт к вызову Жемалетдинова. Как и в случае с Чистяковым.

— Согласны, что в сборной нет ярко выраженных левых защитников?

— Жирков разве не левый защитник? На мой взгляд, ответ на этот вопрос понятен. Есть Кудряшов, есть Жирков, плюс мы страхуем эту позицию Петровым.

— Караваев в качестве левого защитника не рассматривается?

— Нет, почему? Он и слева играет, и справа может. Мы и на прошлом сборе пробовали его на разных позициях.

— Вам часто советуют присмотреться к игрокам, которые проявляют себя в РПЛ, — к Соболеву, Чалову и пр. Сколько вам нужно следить за игроком, чтобы сделать какой-то вывод?

— Ситуации могут быть разные — можно следить один день, а можно три месяца. Универсального рецепта здесь нет.

— Много критики в адрес Лунёва. Сафонов или Максименко рассматривались как кандидаты в сборную?

— В очередной раз повторю: есть молодёжная сборная, где два наших вратаря представляют свою страну. Посмотрим, как с ними всё будет вырисоваться в будущем. Есть вратари, которые проявляют себя в чемпионате России, но у нас есть и те, кто может показать себя на уровне Лиги чемпионов. Не хотим делать на вратарской позиции какие-то перестановки. Хотя критика в адрес Лунёва правильная — приедет в сборную, какие-то нюансы мы с ним обсудим.

— По сравнению с прошлым вызовом не вызвали Ерохина, но вызвали Кузяева. Объясните?

— Кузяев набрал форму и стабильно играет. Ерохин приболел, у него инфекция — неготового игрока нет смысла вызывать. Но он хорошо выполнил свою роль на прошлом сборе, жаль только, не забил шотландцам — было бы совсем идеально. Кстати, если память мне не изменяет, у нас в сборной представители 12 клубов.



— Для вас как для тренера, который видит их раз в месяц, разве блоковая система не была бы удобнее?

— Абсолютно согласен — блоковая система удобнее и комфортнее. Но тренерский штаб тоже делает какие-то выводы и адаптируется к ситуации — она такая, какая есть. С сегодняшнего дня мы будем проговаривать с игроками их позиции, чтобы заранее готовили себя к требованиям, которым им будут предъявлять в сборной.



— В прошлый раз вы говорили, что у Комличенко будет определяющий сбор. Какие сделали выводы?

— Не могу сказать, что есть какой-то качественный скачок, но он себя чувствовал намного комфортнее. Кстати, последний матч за «Младу» он не играл из-за карточки. Жаль, был хороший матч со «Славией». Мы внимательно за всеми наблюдаем — тот же Соболев, опережая ваш вопрос, должен стабилизироваться.



— Считаете, этого пока не произошло?

— Есть арифметика и статистика, а есть нюансы на тему того, как игрока можно вписать в игру. Давайте не будем опережать события. Понятно, что вам и народу любопытно, но сегодня решили так.



— По итогам этих двух матчей сборная может оформить себе путёвку на ЧЕ. Это может стать причиной дополнительного волнения?

— Мы идём от сборов к сборам, от игры к игре. Мы и до этого знали, что, выиграв в Шотландии, резко увеличим свои шансы. Задача ясна с первого тура — в этом смысле ничего нового.



— У соперников что-то изменилось кардинально с вашей последней встречи?

— За ближайшие пару дней будет больше информации. Там же всё-таки тоже игры идут, изучим всё, что нам необходимо. Главное нам самим быть в нужном состоянии.



— Сборная возвращается в «Лужники», это особенный для вас стадион. С какими чувствами вы туда возвращаетесь?

— Недавно был в Лужниках, там перестелили поле, оно в хорошем состоянии. Надеемся, будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества.



— «Спартак» всё время проигрывает в последнее время. Нет опасения за состояние футболистов клуба?

— Нет. Мы отмечаем их функциональное состояние. Если оно хорошее, никаких проблем нет.

— В сборную вызваны пять опорных полузащитников. Считаете такое количество оптимальным?

— Мы всегда вызываем четыре игрока в эту зону. Пятым вы, наверное, Ахметова имеете в виду? Может и Головин там быть.



— Черышев и Головин побеждают, становятся лидерами своих клубов. Как оцените их состояние?

— У нас и перед прошлым сборном не было никаких тревог. Мы смотрим не на клуб, а на то, как играют наши футболисты. Черышев за это время сыграл две игры по 90 минут, в последнем матче даже забил гол. После игры с Казахстаном мы общались с ним в аэропорту, сказал ему, чтобы повышал свой игровой тонус. Головин не забивал, но играл плюс-минус так же, как и перед прошлым вызовом в сборную. Но сейчас он забил и, естественно, попадает в объектив.



— Насколько серьёзна потеря братьев Миранчуков с тактической точки зрения?

— Жалко, что у них травмы, нас это не может радовать. Но ситуация такая, какая есть — значит, шанс получат другие. С Антоном мы недавно разговаривали, пусть лечится. Будем ждать к ноябрьскому сбору.



— Будут ли у вас на этом сборе какие-то изменения в тренировочном процессе?

— Не можем заранее сказать, потому что пока не знаем состояние всех игроков. Есть варианты, какой из них выберем, зависит как раз от их состояния. Специфика этого сбора в том, что мы имеем минимальное количество дней для подготовки.

— Проводили внутренние консультации после того, как снова всплыла тема с РУСАДА?

— По-моему, эта проблема идёт уже третий год подряд. Ни с кем об этом не общался, мне это неинтересно. Что мне этим интересоваться? Разве я могу на что-то повлиять? Концентрируюсь на своей работе, иначе можно забыть, для чего мы здесь.



— По итогам сбора вы даёте своим футболистам рекомендации на период, пока они будут в клубах? Или тем, кто на подходе к сборной.

— Иногда понимаешь, что футболист может что-то не знать. Черышеву, допустим, что-то подсказал перед тем, как расстались в последний раз. Мы проводим разбор. С теми же шотландцами игра была месяц назад, а посмотрим мы её сейчас. Ситуации могут быть разные, тут есть нюансы.