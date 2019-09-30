Клуб заставляют платить за давно погибшего игрока € 6 млн. Это как?

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Игрок перешёл из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф», выступавший в прошлом сезоне в АПЛ. Однако в день официальной презентации самолёт, на котором он летел, потерпел крушение над Ла-Маншем.

Когда траур завершился, выяснилось, что «Кардифф» платить за трансфер не собирается. Руководству «Нанта» такая позиция не понравилась. Сумма трансфера составила €17 млн, что для скромного французского клуба, который к тому же лишился лучшего нападающего, стало бы хорошей компенсацией. Сейчас же ФИФА обязала выплатить «Нанту» €6 млн – сумму запланированного первого транша за переход.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков Грустный итог поисков.

Позиция «Кардиффа»

Спустя некоторое время после трагедии, выяснилось, что контракт с футболистом был составлен с ошибками, поэтому АПЛ отправила документы «Кардиффу» на доработку. Также валлийский клуб сообщил, что сумма выкупа была неправильно распределена по траншам на весь срок действия контракта.



Ошибки привели к тому, что лига переход не зарегистрировала. Не успели вовремя подписать бумаги как Федерации футбола Уэльса, так и Франции. Сам же футболист должен был ещё раз подписать пакет документов. То есть «Кардифф» настаивал на том, что контракт не является действительным и платить за трансфер не нужно.

«Кардифф» отказывается платить за трансфер Салы из-за ошибки в контракте Всё очень некрасиво.

Руководство французской команды такие аргументы не убедили. Трансфер был зарегистрирован в ФИФА, что обязывает «Кардифф» расплатиться. Международная федерация приняла сторону «Нанта», хотя и не в полной мере. Оба клуба теперь имеют возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.