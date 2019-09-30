Тренер назвал шведскую девочку проституткой. Да, речь о Грете Тунберг

Наставник молодёжной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини отправлен в отставку за пост в социальной сети, посвящённый 16-летней шведской активистке Грете Тунберг. Тренер обозвал шведку шлюхой.

«Она — шлюха! Она уже в подходящем возрасте, чтобы работать». Реакция клуба

Руководство команды не стало откладывать дело в долгий ящик. Второго шанса тренеру не дали. На официальном сайте вскоре вышло заявление от лица клуба.



«Что касается объявленного вчера решения об увольнении Томмазо Казалини после его заявлений. Мы убеждены, что наши сотрудники должны служить примером для детей и молодёжи. Этот человек заплатил за свою ошибку. Однако мы не считаем, что он заслужил преследования и унижения. Вероятно, этот комментарий был необдуманный», — сказано в заявлении.

Ответ Касалини

Сам наставник свою вину отрицать не стал и согласился с наказанием. Также он принёс извинения за сказанные им слова.



«Я хотел бы публично извиниться перед всеми и, прежде всего, перед Гретой Тунберг за пост, который я написал на прошлой неделе. Этот комментарий был написан в момент гнева. Я сожалею, что такое себе позволил.



Если вы совершаете ошибку, то совершенно правильно, что вы берете на себя ответственность за неё. Поэтому я принимаю решение руководства и прошу прощения у клуба за те последствия, которые навлёк мой поступок», — сказал Касалини.



Тунберг стала всемирно известной после того, как несколько дней назад выступила на климатическом саммите в ООН. Она обвинила мировое сообщество в бездействии. Также шведка заявила, что у неё украли мечты и детство.

К слову, ещё в возрасте 11 лет Грета пережила депрессию, из-за которой перестала есть и разговаривать. Позже ей был поставлен диагноз — синдром Аспергера. И это не единственное заболевание, которое диагностировали у неё на тот момент врачи.